Kiểm tra bên trong, chị Dung phát hiện một bé gái sơ sinh cùng quần áo, sữa và một tờ giấy viết tay.

Theo thông tin từ VietNamNet, sự việc được phát hiện vào khoảng 23h ngày 23/11. Thời điểm trên, chị Phạm Thùy Dung (37 tuổi, trú xã Mường Động) đi ngang qua khu vực xóm Gò Chè (xã Hợp Kim) thì thấy một chiếc giỏ xách nằm bên vệ đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Hợp Kim đã phối hợp với Công an và Trạm y tế xã tiến hành lập biên bản sự việc. Tạm thời, cháu bé được giao cho gia đình chị Dung chăm sóc.

Nội dung lá thư để lại hé lộ hoàn cảnh bi kịch: "Tôi là mẹ bé gái này... Vì hoàn cảnh và đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nên thật sự tôi không nuôi được con. Tôi cầu xin gia đình nào nhặt được thì nuôi và thay tôi chăm sóc con... Mẹ xin lỗi con ngàn lần, mong con lớn lên tha thứ cho mẹ".

Lãnh đạo xã Hợp Kim cho biết, thông báo tìm người thân đã được phát đi từ ngày 24/11. Đến hết hôm nay (3/12), nếu không có ai đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo theo quy định.

UBND xã Hợp Kim thông báo tìm cha, mẹ đẻ cho bé gái bị bỏ rơi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 26/11, Công an phường An Lạc (Quận Bình Tân trước đây) đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi đất trống trong khu dân cư Hương Lộ 5.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 14h cùng ngày, người dân địa phương nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bãi đất trống trong khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc). Khi kiểm tra, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ lại tại ven đường, nơi có cỏ mọc um tùm, sát mép nước.

Trẻ sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là một bé gái.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bé gái sơ sinh đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế kịp thời.

Hiện, Công an phường An Lạc đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh quanh khu vực để xác minh, làm rõ danh tính và truy tìm người đã bỏ rơi bé gái sơ sinh.