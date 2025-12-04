Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm lạnh, lá thư hé lộ bi kịch phía sau

Đời sống 04/12/2025 05:10

Chiều 3/12, lãnh đạo UBND xã Hợp Kim xác nhận địa phương đang phát thông báo tìm cha mẹ đẻ cho một bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, sự việc được phát hiện vào khoảng 23h ngày 23/11. Thời điểm trên, chị Phạm Thùy Dung (37 tuổi, trú xã Mường Động) đi ngang qua khu vực xóm Gò Chè (xã Hợp Kim) thì thấy một chiếc giỏ xách nằm bên vệ đường.

Kiểm tra bên trong, chị Dung phát hiện một bé gái sơ sinh cùng quần áo, sữa và một tờ giấy viết tay.

Nội dung lá thư để lại hé lộ hoàn cảnh bi kịch: "Tôi là mẹ bé gái này... Vì hoàn cảnh và đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nên thật sự tôi không nuôi được con. Tôi cầu xin gia đình nào nhặt được thì nuôi và thay tôi chăm sóc con... Mẹ xin lỗi con ngàn lần, mong con lớn lên tha thứ cho mẹ".

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Hợp Kim đã phối hợp với Công an và Trạm y tế xã tiến hành lập biên bản sự việc. Tạm thời, cháu bé được giao cho gia đình chị Dung chăm sóc.

Lãnh đạo xã Hợp Kim cho biết, thông báo tìm người thân đã được phát đi từ ngày 24/11. Đến hết hôm nay (3/12), nếu không có ai đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo theo quy định.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa đêm lạnh, lá thư hé lộ bi kịch phía sau - Ảnh 1

UBND xã Hợp Kim thông báo tìm cha, mẹ đẻ cho bé gái bị bỏ rơi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 26/11, Công an phường An Lạc (Quận Bình Tân trước đây) đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi đất trống trong khu dân cư Hương Lộ 5.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 14h cùng ngày, người dân địa phương nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bãi đất trống trong khu dân cư Hương Lộ 5 (phường An Lạc). Khi kiểm tra, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ lại tại ven đường, nơi có cỏ mọc um tùm, sát mép nước.

Trẻ sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là một bé gái.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bé gái sơ sinh đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế kịp thời.

Hiện, Công an phường An Lạc đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh quanh khu vực để xác minh, làm rõ danh tính và truy tìm người đã bỏ rơi bé gái sơ sinh.

Tình tiết bất ngờ trong vụ anh trai lái xe ô tô tông em gái tử vong: Lời khai của nghi phạm không đúng sự thật?

Tình tiết bất ngờ trong vụ anh trai lái xe ô tô tông em gái tử vong: Lời khai của nghi phạm không đúng sự thật?

Nhiều người dân địa phương lặng lẽ đến cúng viếng, thắp nhang cho nạn nhân N.T.B.S. (SN 1983). Bà S. là người bị anh ruột Nguyễn Tấn Thành (SN 1979) lái xe Lexus lao vào nhà chị gái, tông tử vong trưa 30/11. Vị trí xảy ra vụ việc cách nhà nạn nhân khoảng 1km.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái bị bỏ rơi tin moi bỏ rơi trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/12/2025), 3 con giáp đổi đời viên mãn, tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy két, giàu sang phú quý

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/12/2025), 3 con giáp đổi đời viên mãn, tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy két, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Người phụ nữ khó chịu ở mí mắt, bác sĩ gắp ra con giun ký sinh dài 11 cm khiến người xem rùng mình

Người phụ nữ khó chịu ở mí mắt, bác sĩ gắp ra con giun ký sinh dài 11 cm khiến người xem rùng mình

Video 1 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/12/2025), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (4/12/2025), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nam thanh niên 27 tuổi đang dắt xe bị thủng lốp đi sửa thì bất ngờ ngã gục xuống đường tử vong

Nam thanh niên 27 tuổi đang dắt xe bị thủng lốp đi sửa thì bất ngờ ngã gục xuống đường tử vong

Video 2 giờ 43 phút trước
Người phụ nữ đến phòng gym tấn công nhân viên lễ tân vì nghi đang ngoại tình với bạn trai mình

Người phụ nữ đến phòng gym tấn công nhân viên lễ tân vì nghi đang ngoại tình với bạn trai mình

Video 4 giờ 43 phút trước
Sốc nặng trước cảnh tượng bắt sống con trăn khổng lồ dài 3,3 mét nuốt chửng chó nhà

Sốc nặng trước cảnh tượng bắt sống con trăn khổng lồ dài 3,3 mét nuốt chửng chó nhà

Video 5 giờ 43 phút trước
Đang 'hào hứng' chuẩn bị cưới, chồng tương lai 'bất ngờ tuyên bố' lễ cưới sẽ có 2 cô dâu, khiến tôi 'chết điếng'

Đang 'hào hứng' chuẩn bị cưới, chồng tương lai 'bất ngờ tuyên bố' lễ cưới sẽ có 2 cô dâu, khiến tôi 'chết điếng'

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Tôi 'choáng váng' khi thấy chồng ở trong phòng chị dâu lúc nửa đêm, 'hành động khó tin' của anh khiến tôi 'chết sững

Tôi 'choáng váng' khi thấy chồng ở trong phòng chị dâu lúc nửa đêm, 'hành động khó tin' của anh khiến tôi 'chết sững

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Nghi ngờ khi cháu 'ngủ bất thường', tôi 'lắp camera bí mật' và 'phát hiện sự thật động trời' về chị dâu

Nghi ngờ khi cháu 'ngủ bất thường', tôi 'lắp camera bí mật' và 'phát hiện sự thật động trời' về chị dâu

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Vừa bước ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt 'ngã quỵ xuống đường', tôi 'lao đi rút đơn' khi 'bắt gặp lý do' đằng sau

Vừa bước ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt 'ngã quỵ xuống đường', tôi 'lao đi rút đơn' khi 'bắt gặp lý do' đằng sau

Tâm sự 6 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Tử vi thứ Năm 4/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 4/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

Tình tiết bất ngờ trong vụ anh trai lái xe ô tô tông em gái tử vong: Lời khai của nghi phạm không đúng sự thật?

Tình tiết bất ngờ trong vụ anh trai lái xe ô tô tông em gái tử vong: Lời khai của nghi phạm không đúng sự thật?

Hiện trường hố tử thần 'nuốt’ 2 ô tô ngay giữa trung tâm Đà Nẵng

Hiện trường hố tử thần 'nuốt’ 2 ô tô ngay giữa trung tâm Đà Nẵng

Người thân lên tiếng vụ anh trai lái xe ô tô tông em gái tử vong

Người thân lên tiếng vụ anh trai lái xe ô tô tông em gái tử vong

Ô nhiễm không khí bao trùm Hà Nội, người dân 'khó thở' vì bụi mịn dày đặc

Ô nhiễm không khí bao trùm Hà Nội, người dân 'khó thở' vì bụi mịn dày đặc

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'