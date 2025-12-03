'Gia nghiệp' của Dương Tử bị đạo nhái khi còn chưa lên sóng

Dự án được giới thiệu xoay quanh nghề làm mực cổ truyền Huy Châu, được đánh giá là hiếm hoi khai thác chiều sâu một ngành nghề thủ công truyền thống, nhưng hiện có thông tin là bị một phim ngắn “làm theo” gần như toàn bộ ý tưởng.

Bộ phim cổ trang “Gia nghiệp” do Hoa Sách sản xuất, có Dương Tử và Hàn Đông Quân đóng chính, bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận khi còn chưa kịp lên sóng.

Theo đó, phim ngắn có tên “Hương mực lưu luyến, chàng ở rể là nhà tư bản” bị cho là cố ý “ăn theo” sức nóng của phim “Gia nghiệp”. Không chỉ sử dụng chung đề tài mực Huy Châu như trọng tâm câu chuyện, phim ngắn này còn bị chỉ ra hàng loạt phân đoạn được dàn dựng tương đồng với các cảnh đã xuất hiện trong trailer “Gia nghiệp”, từ bối cảnh xưởng mực, cách dàn dựng góc quay đến nhịp cảm xúc nhân vật.

Trước làn sóng chỉ trích ngày một lớn, phía nhà sản xuất “Gia nghiệp” là công ty Hoa Sách đã chính thức ban hành văn bản lên án hành vi sao chép. Trong văn bản, đơn vị này khẳng định ekip đã đầu tư nhiều năm xây dựng kịch bản, nghiên cứu văn hóa mực Huy Châu và xem đây là tài sản trí tuệ cần được bảo vệ. Hoa Sách cho biết đang tiến hành thu thập bằng chứng, làm việc với bộ phận pháp lý để khởi kiện các bên liên quan, thậm chí nêu khả năng yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ.

Động thái cứng rắn của đoàn phim nhận được sự đồng thuận lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc phim chưa phát sóng nhưng những cảnh quan trọng trong trailer đã bị “đạo nhái” là dấu hiệu đáng lo, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn làm tổn hại công sức sáng tạo của ekip.

Một số ý kiến kêu gọi cần siết chặt quản lý các nền tảng phát hành phim ngắn, tránh tình trạng “đi tắt đón đầu” bằng cách sao chép các dự án lớn.

Cùng lúc, chủ đề “Gia nghiệp chưa chiếu đã hot” nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm mảng giải trí, cho thấy mức độ quan tâm của khán giả đối với vụ việc cũng như đối với chính bộ phim. Không ít khán giả bày tỏ hy vọng sự việc sẽ được xử lý đến nơi đến chốn, trở thành tiền lệ răn đe, góp phần tạo môi trường sản xuất nội dung lành mạnh hơn cho cả phim dài lẫn phim ngắn.