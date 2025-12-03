Mừng 3 con giáp đỏ nhất tháng 12, vạn sự hanh thông, khổ tận cam lai, tiền bạc rủng rỉnh, thậm chí nhân đôi tài, muốn gì được đó

Vận trình của người tuổi Thân khá suôn sẻ nhờ có Chính Tài chiếu mệnh, bạn sẽ tận hưởng một cuộc sống thoải mái và ổn định. Công việc tiến triển thuận lợi, chỉ cần tập trung làm tốt phần việc của mình, bạn sẽ không gặp vấn đề lớn nào.

Nguồn thu nhập chính được dự đoán khá vượng. Với tình hình hiện tại, tài lộc ổn định và có xu hướng tích lũy thêm được một khoản đáng kể. Bạn nên tránh xa các hoạt động đầu cơ hoặc đầu tư quá mạo hiểm thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Tình cảm gia đình ổn định, nhưng bạn cần dành thêm thời gian cho người thân và tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau. Việc duy trì các mối quan hệ gia đình là một phần quan trọng để cân bằng cuộc sống và tìm thấy niềm vui.

Con giáp tuổi Dậu

Dậu là con giáp có tâm địa tốt, dù có một ngày không suôn sẻ theo ý mình, nhưng bù lại bạn được người khác giúp đỡ, có chuyện gì cũng đều giả quyết được, đúng là ở hiền gặp lành. Nay những bạn làm thêm nghề tay trái hoặc kinh doanh nhỏ lẻ sẽ may mắn hết phần người ta, được khách hàng khen ngợi hết lời.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc rủng rỉnh nhờ có Chính Tài trợ mệnh. Dậu có bước tiến mới trong con đường kiếm tiền, bạn đang dần thoát khỏi thời kỳ tăm tối, nợ nần. Con giáp này cũng không phải là người ngốc nên rất biết cách từ chối khéo khi bị mượn tiền, sau nhiều lần bị quỵt nợ, cuối cùng bạn cũng sáng mắt ra.



Đường tình duyên không ổn do Mộc Kim tương khắc. Bạn đừng hy sinh quá nhiều trong tình yêu kẻo bị nửa kia ăn hiếp, lợi dụng quá đáng. Có điềm cho thấy Dậu đang bị nói xấu sau lưng nhưng không hề hay biết, người nói xấu bạn là người rất quen thân.

Con giáp tuổi Mão

Tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn. Con giáp này nhận ra rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn, trong ngày hôm nay, quý nhân có thể xuất hiện soi đường để giúp tuổi Mão khắc phục những khúc mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Bản mệnh sẽ không còn mông lung khi nghĩ về những gì sắp tới.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Mão được nhắc nhở hãy quan tâm đến một nửa của mình nhiều hơn. Tình cảm vợ chồng sẽ nhanh chóng trở nên lạnh nhạt, thậm chí là tan vỡ, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện khi mà ai cũng chỉ biết việc của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!