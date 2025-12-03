Tài tử Hồ Ca bất ngờ thừa nhận bản thân 'đã hết thời'

Sao quốc tế 03/12/2025 12:50

Hồ Ca nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Phần lớn khán giả cho rằng, việc Hồ Ca thừa nhận “hết thời” là minh chứng cho màn chuyển hình thành công của anh.

Mới đây, Hồ Ca đối diện máy quay một cách thản nhiên, thẳng thắn nói rằng: “Tôi không còn ở cùng một đẳng cấp với các diễn viên trẻ đang nổi và những ngôi sao lưu lượng nữa… Bây giờ chắc chắn tôi không thể so độ nổi tiếng với các diễn viên đang hot”.

Ở tuổi 43, anh không còn là “Tiêu Dao ca ca” dựa vào nhan sắc trong “Tiên kiếm kỳ hiệp”. Từ Mai Trường Tô của “Lang nha bảng” đến A Bảo của “Phồn hoa”, hai chiếc cúp Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Bạch Ngọc Lan đã đưa Hồ Ca lên một tầng cao mới, được xếp vào hàng ngũ diễn viên chất lượng.

Tài tử Hồ Ca bất ngờ thừa nhận bản thân 'đã hết thời' - Ảnh 1

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng Hồ Ca nói mình hết thời là đúng thực tế. Họ chỉ ra, nếu xét lượng tương tác mạng xã hội, các từ khóa xu hướng hay hiệu suất thương mại, Hồ Ca thật sự không thể cạnh tranh với những ngôi sao đang lên - được “thuật toán” và nguồn lực lớn mạnh nâng đỡ.

Việc anh cố tình giảm tần suất xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ, rút ​​lui khỏi các sự kiện lớn như dạ tiệc đêm giao thừa, và tập trung nuôi dạy con cái, chắc chắn dẫn đến độ phủ sóng với công chúng giảm đáng kể. Từ góc nhìn này, sự thừa nhận của Hồ Ca về danh tiếng suy giảm của mình là lời chân thành và thẳng thắn.

Cũng trong chương trình, khi được hỏi về việc khán giả liên hệ cuộc đời anh với nhân vật Mai Trường Tô, Hồ Ca khiêm tốn tách bạch vai diễn và bản thân, nói rằng trí tuệ và sức mạnh của nhân vật ấy “mình không làm được”, anh chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản.

Tài tử Hồ Ca bất ngờ thừa nhận bản thân 'đã hết thời' - Ảnh 2

Ngoài ra, Hồ Ca còn thẳng thắng thú nhận “chưa thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình”. Nam diễn viên nói: "Tôi là một kẻ thất bại, tôi chưa làm tốt việc cân bằng cả hai”.

Hồ Ca cho biết, trong quá trình con gái trưởng thành, bản thân anh đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc, nhưng may mắn là cô bé khá cứng cáp và đã quen với cuộc sống theo đoàn phim. Khi Hồ Ca quay phim ở Thanh Hải, con gái 3 tuổi cũng cùng anh sống trên cao nguyên suốt 2 tháng. Anh thậm chí còn đưa con đến nơi có độ cao 4.700m.

Nam diễn viên tự nghĩ, điều này thật liều lĩnh, lần sau không thể mạo hiểm như vậy nữa. Nhưng đồng thời, với tư cách là một người cha, anh cũng tin rằng "con cái được nhìn thấy một thế giới khác từ khi còn nhỏ là điều tốt”.

Hồ Ca ngưỡng mộ Dương Tử phi thường khi bị ngã 20 lần, quay dưới trời -20°C

Hồ Ca chia sẻ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần chuyên nghiệp, nỗ lực vượt giới hạn của đàn em trong quá trình quay phim khắc nghiệt kéo dài suốt 186 ngày

