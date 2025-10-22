Hồ Ca và vợ 'gây sốt' khi xuất hiện tại một dự án bất động sản

Sao quốc tế 22/10/2025 08:30

Mới đây, thông tin về việc nam diễn viên nổi tiếng Hồ Ca và vợ, Hoàng Hi Ninh, bị bắt gặp tại một bất động sản trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ ở Thượng Hải (Trung Quốc)

Mới đây, thông tin về việc nam diễn viên nổi tiếng Hồ Ca và vợ, Hoàng Hi Ninh, bị bắt gặp tại một bất động sản trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Sự xuất hiện của cặp đôi tại một dự án siêu sang đã khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi của công chúng về sự giàu có và giá nhà đất tại thành phố này.

Hồ Ca và vợ 'gây sốt' khi xuất hiện tại một dự án bất động sản - Ảnh 1Hồ Ca và vợ 'gây sốt' khi xuất hiện tại một dự án bất động sản - Ảnh 2

 

Dự án đang trở thành tâm điểm là Cao Phúc Vân Kinh, tọa lạc tại vị trí đắc địa ở trung tâm quận Hoàng Phố, Thượng Hải. Theo các báo cáo, dự án được ra mắt vào ngày 18/10 với mức giá trung bình 210.000 nhân dân tệ/mét vuông. Đáng chú ý, các căn hộ có giá từ 130 triệu đến 170 triệu nhân dân tệ đã được bán hết ngay lập tức sau khi mở bán, thiết lập một kỷ lục mới về doanh số bán trong một ngày cho thị trường nhà ở cao cấp Thượng Hải.

Dự án Kim Lăng Hoa Đình liền kề cũng đạt kỷ lục bán gấp đôi trong năm nay, với mức giá trung bình 80 triệu nhân dân tệ/căn, làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của công chúng về phân khúc bất động sản xa xỉ tại đây.

 Hồ Ca và vợ 'gây sốt' khi xuất hiện tại một dự án bất động sản - Ảnh 3

Hồ Ca và Hoàng Hi Ninh đăng ký kết hôn từ năm 2021, nhưng đến ngày 31.1.2023 mới chính thức công khai với người hâm mộ.

Hoàng Hi Ninh sinh năm 1993, lớn lên trong gia đình khá giả, sở hữu công ty riêng và làm thầu xây dựng.

Năm 2016, Hoàng Hi Ninh bắt đầu làm việc cùng Hồ Ca với vai trò trợ lý trang phục. Đến năm 2019, cô trở thành người đại diện của nam diễn viên, đảm nhận nhiều công việc quan trọng.

Cả hai nên duyên nhờ sở thích nuôi mèo, quyết định đăng ký kết hôn vào ngày 20.9.2021, đúng ngày sinh nhật Hồ Ca. Tháng 4.2022, Hoàng Hi Ninh mang thai con đầu lòng và chào đón con gái Tiểu Mạt Ly năm 2023.

Choáng ngợp với địa điểm quay phim khắc nghiệt của Dương Tử và Hồ Ca

Choáng ngợp với địa điểm quay phim khắc nghiệt của Dương Tử và Hồ Ca

Dương Tử và Hồ Ca phải quay phim "Cây sinh mệnh" dưới bối cảnh khắc nghiệt.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ca sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Choáng ngợp với địa điểm quay phim khắc nghiệt của Dương Tử và Hồ Ca

Choáng ngợp với địa điểm quay phim khắc nghiệt của Dương Tử và Hồ Ca

Vừa lấn lướt Hồ Ca, Dương Tử đã bị chê bai tạo hình trong phim mới

Vừa lấn lướt Hồ Ca, Dương Tử đã bị chê bai tạo hình trong phim mới

Dương Tử 'lấn lướt' Hồ Ca trong dự án phim Cây sinh mệnh, liệu có tạo bứt phá?

Dương Tử 'lấn lướt' Hồ Ca trong dự án phim Cây sinh mệnh, liệu có tạo bứt phá?

Xôn xao tin Hồ Ca và bà xã ngoài ngành chuẩn bị đón con trai thứ hai

Xôn xao tin Hồ Ca và bà xã ngoài ngành chuẩn bị đón con trai thứ hai

Xôn xao tin Hồ Ca mắc bệnh ung thư phổi khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Xôn xao tin Hồ Ca mắc bệnh ung thư phổi khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Hồ Ca bất ngờ nhận 'tin vui' giữa lúc bị dân tình đồng loạt 'tẩy chay' khi tham gia phim mới

Hồ Ca bất ngờ nhận 'tin vui' giữa lúc bị dân tình đồng loạt 'tẩy chay' khi tham gia phim mới

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca và vợ 'gây sốt' khi xuất hiện tại một dự án bất động sản

Hồ Ca và vợ 'gây sốt' khi xuất hiện tại một dự án bất động sản

Sao quốc tế 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/10/2025, 3 con giáp MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG, liên tiếp đón tin vui, gặt hái bội thu tài lộc, công danh tấn tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/10/2025, 3 con giáp MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG, liên tiếp đón tin vui, gặt hái bội thu tài lộc, công danh tấn tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 22/10/2025, tài lộc dồi dào, vận trình sự nghiệp hanh thông, duyên tình rực rỡ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 22/10/2025, tài lộc dồi dào, vận trình sự nghiệp hanh thông, duyên tình rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn, nghênh đón vô vàn hỷ sự

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn, nghênh đón vô vàn hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/10/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Năm 23/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Năm 23/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Tạm giữ TikToker đạp xe từ Bắc vào Nam để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện

Tạm giữ TikToker đạp xe từ Bắc vào Nam để điều tra hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 22/10/2025, 3 con giáp tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng, giàu nhanh chóng mặt

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 22/10/2025, 3 con giáp tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 22/10/2025, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Ăn lựu có nên ăn hạt không? Ai nên hạn chế ăn lựu?

Ăn lựu có nên ăn hạt không? Ai nên hạn chế ăn lựu?

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Vụ nam sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Danh tính nữ ca sĩ không có giấy phép lái xe, hít bóng cười trước mặt CSGT

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

Giá vàng hôm nay, ngày 21/10/2025: Thế giới tăng cực mạnh, miếng SJC tăng hơn 3 triệu, lập đỉnh mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến tiết lộ phải ép cân để vào vai bác sĩ trong phim mới

Tiêu Chiến tiết lộ phải ép cân để vào vai bác sĩ trong phim mới

Đang đóng phim, Giả Tịnh Văn sốc khi chồng bị cảnh sát bắt giữ

Đang đóng phim, Giả Tịnh Văn sốc khi chồng bị cảnh sát bắt giữ

Nam thần TVB Huỳnh Tông Trạch nhận được lời đề nghị kết hôn giá 1.500 tỉ đồng

Nam thần TVB Huỳnh Tông Trạch nhận được lời đề nghị kết hôn giá 1.500 tỉ đồng

Bê bối chồng chất bê bối, Ngu Thư Hân tiếp tục bị tố làm màu

Bê bối chồng chất bê bối, Ngu Thư Hân tiếp tục bị tố làm màu

Vì sao phim "Nhập Thanh Vân" do Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đóng chính trở thành 'hắc mã'?

Vì sao phim "Nhập Thanh Vân" do Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đóng chính trở thành 'hắc mã'?

Lâm Tâm Như tiết lộ thăng trầm trong hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa: 'Một khi mối quan hệ đã rạn nứt, rất khó để cứu vãn'

Lâm Tâm Như tiết lộ thăng trầm trong hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa: 'Một khi mối quan hệ đã rạn nứt, rất khó để cứu vãn'