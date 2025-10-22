Hồ Ca và vợ 'gây sốt' khi xuất hiện tại một dự án bất động sản

Mới đây, thông tin về việc nam diễn viên nổi tiếng Hồ Ca và vợ, Hoàng Hi Ninh, bị bắt gặp tại một bất động sản trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ ở Thượng Hải (Trung Quốc)

Mới đây, thông tin về việc nam diễn viên nổi tiếng Hồ Ca và vợ, Hoàng Hi Ninh, bị bắt gặp tại một bất động sản trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Sự xuất hiện của cặp đôi tại một dự án siêu sang đã khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi của công chúng về sự giàu có và giá nhà đất tại thành phố này.

Dự án đang trở thành tâm điểm là Cao Phúc Vân Kinh, tọa lạc tại vị trí đắc địa ở trung tâm quận Hoàng Phố, Thượng Hải. Theo các báo cáo, dự án được ra mắt vào ngày 18/10 với mức giá trung bình 210.000 nhân dân tệ/mét vuông. Đáng chú ý, các căn hộ có giá từ 130 triệu đến 170 triệu nhân dân tệ đã được bán hết ngay lập tức sau khi mở bán, thiết lập một kỷ lục mới về doanh số bán trong một ngày cho thị trường nhà ở cao cấp Thượng Hải.

Dự án Kim Lăng Hoa Đình liền kề cũng đạt kỷ lục bán gấp đôi trong năm nay, với mức giá trung bình 80 triệu nhân dân tệ/căn, làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của công chúng về phân khúc bất động sản xa xỉ tại đây.

Hồ Ca và Hoàng Hi Ninh đăng ký kết hôn từ năm 2021, nhưng đến ngày 31.1.2023 mới chính thức công khai với người hâm mộ.

Hoàng Hi Ninh sinh năm 1993, lớn lên trong gia đình khá giả, sở hữu công ty riêng và làm thầu xây dựng.

Năm 2016, Hoàng Hi Ninh bắt đầu làm việc cùng Hồ Ca với vai trò trợ lý trang phục. Đến năm 2019, cô trở thành người đại diện của nam diễn viên, đảm nhận nhiều công việc quan trọng.

Cả hai nên duyên nhờ sở thích nuôi mèo, quyết định đăng ký kết hôn vào ngày 20.9.2021, đúng ngày sinh nhật Hồ Ca. Tháng 4.2022, Hoàng Hi Ninh mang thai con đầu lòng và chào đón con gái Tiểu Mạt Ly năm 2023.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-ca-va-vo-gay-sot-khi-xuat-hien-tai-mot-du-an-bat-dong-san-744622.html