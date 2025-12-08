Từ Hy Đệ bất ngờ bật khóc khi 'năm mới đầu tiên vắng Từ Hy Viên'

Sao quốc tế 08/12/2025 14:52

MC Từ Hy Đệ tham gia ghi âm cho chương trình quảng cáo màn bắn pháo hoa chào năm mới tại tòa Taipei 101.

Tham gia ghi âm cho chương trình quảng cáo màn bắn pháo hoa chào năm mới tại tòa Taipei 101, MC Từ Hy Đệ nhận công việc kể từ sau khi chị gái qua đời.

Trong quá trình làm việc, cô bật khóc nhiều lần, đặc biệt khi đọc câu: "Những năm trước, tôi thường mặc đồ ngủ và ôm gia đình để đếm ngược, nhưng năm nay lại thiếu vắng một người".

MC phải nắm chặt tay, kìm nén nước mắt để hoàn thành công việc. Cuối cùng, cô đọc câu khắc trên bia mộ của chị gái: "Remember Together Forever".

 

Từ Hy Đệ bất ngờ bật khóc khi 'năm mới đầu tiên vắng Từ Hy Viên' - Ảnh 1

Trao đổi với truyền thông, Hy Đệ thừa nhận đêm giao thừa năm nay sẽ là ngày khó khăn nhất cô phải đối mặt trong suốt cuộc đời. Trong quá trình ghi hình, cô dường như nghe thấy tiếng chị gái động viên mình: "Chúng ta vẫn cùng nhau ngắm pháo hoa và chào đón năm mới như mọi khi".

Trong nhiều phỏng vấn trước đó, Hy Đệ và Từ Hy Viên từng nhiều lần tiết lộ về truyền thống gia đình suốt 20 năm. Dù bận rộn, ngày cuối năm, họ sẽ không nhận việc mà ở nhà, cùng nhau mặc đồ ngủ ngắm pháo hoa bắn từ tòa Đài Bắc 101.

Từ Hy Đệ bất ngờ bật khóc khi 'năm mới đầu tiên vắng Từ Hy Viên' - Ảnh 2

Chia sẻ của Từ Hy Đệ khiến không ít người xúc động, thương cô và gia đình. Trên Weibo, các khán giả mong MC "vượt qua những ngày khó khăn", "người mất đã mất, người sống cần sống tốt để làm chỗ dựa cho những thành viên khác".

 

Từ Hy Đệ và Từ Hy Viên là chị em ruột, phát triển sự nghiệp trong showbiz Đài Loan với vai trò diễn viên, MC... Hai người tình cảm gắn bó, yêu thương nhau và chưa từng có mâu thuẫn trong công việc.

Xúc động trước câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên

Xúc động trước câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên

Mới đây, một người phụ nữ ở Quảng Châu, Trung Quốc đã tiết lộ câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên khi âm thầm trợ giúp tiền chữa bệnh cho con gái cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Xúc động trước câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên

Xúc động trước câu chuyện về hành động tử tế của Từ Hy Viên

DJ Koo 'dần phục hồi thể chất' sau gần một năm Từ Hy Viên mất

DJ Koo 'dần phục hồi thể chất' sau gần một năm Từ Hy Viên mất

Con gái Từ Hy Đệ tiết lộ chồng Từ Hy Viên 'xuống cân trầm trọng' sau khi vợ qua đời

Con gái Từ Hy Đệ tiết lộ chồng Từ Hy Viên 'xuống cân trầm trọng' sau khi vợ qua đời

Tro cốt của Từ Hy Viên bị chia vào 7 chiếc vòng cổ?

Tro cốt của Từ Hy Viên bị chia vào 7 chiếc vòng cổ?

Một sao nữ nổi tiếng bị đả kích vì tin đồn 'đeo vòng cổ tro cốt Từ Hy Viên'

Một sao nữ nổi tiếng bị đả kích vì tin đồn 'đeo vòng cổ tro cốt Từ Hy Viên'

Xúc động Từ Hy Đệ đeo vòng cổ làm từ tro cốt của chị gái Từ Hy Viên

Xúc động Từ Hy Đệ đeo vòng cổ làm từ tro cốt của chị gái Từ Hy Viên

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Kể từ ngày mai, thứ Ba 9/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Sao nam Thần Điêu Đại Hiệp - Lý Long Cơ bị bạn gái kém 40 tuổi chia tay

Sao nam Thần Điêu Đại Hiệp - Lý Long Cơ bị bạn gái kém 40 tuổi chia tay

Sao quốc tế 25 phút trước
Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng cảnh sát lên nắp ca pô để bỏ chạy

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng cảnh sát lên nắp ca pô để bỏ chạy

Đời sống 52 phút trước
Top 3 con giáp 'trở mình' nắm lấy vận may vào nửa cuối tháng 12/2025, Tài Lộc rực rỡ, vạn sự hanh thông, tiền đẻ ra tiền, mọi điều tốt đẹp

Top 3 con giáp 'trở mình' nắm lấy vận may vào nửa cuối tháng 12/2025, Tài Lộc rực rỡ, vạn sự hanh thông, tiền đẻ ra tiền, mọi điều tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Từ Hy Đệ bất ngờ bật khóc khi 'năm mới đầu tiên vắng Từ Hy Viên'

Từ Hy Đệ bất ngờ bật khóc khi 'năm mới đầu tiên vắng Từ Hy Viên'

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Chơi ở công viên, bé gái 5 tuổi bị chó cắn gây thương tích nặng

Chơi ở công viên, bé gái 5 tuổi bị chó cắn gây thương tích nặng

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Eurowindow Holding hợp sức cùng 18 đại lý để “công phá” thị trường Thanh Hóa với dự án Eurowindow Light City

Eurowindow Holding hợp sức cùng 18 đại lý để “công phá” thị trường Thanh Hóa với dự án Eurowindow Light City

Không gian sống 1 giờ 37 phút trước
Đá từ xe công trình rơi trúng xe 16 chỗ, 1 người nước ngoài tử vong

Đá từ xe công trình rơi trúng xe 16 chỗ, 1 người nước ngoài tử vong

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp không ưa hư vinh nên được Thần Tài nâng đỡ trong 15 ngày tới, bên ngoài lắm TIỀN bên trong VÀNG chất thành núi, giàu sang khó tả

Mừng 3 con giáp không ưa hư vinh nên được Thần Tài nâng đỡ trong 15 ngày tới, bên ngoài lắm TIỀN bên trong VÀNG chất thành núi, giàu sang khó tả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
NÓNG: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù

NÓNG: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù

Đời sống 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Tử vi thứ Ba 9/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Ba 9/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sao nam Thần Điêu Đại Hiệp - Lý Long Cơ bị bạn gái kém 40 tuổi chia tay

Sao nam Thần Điêu Đại Hiệp - Lý Long Cơ bị bạn gái kém 40 tuổi chia tay

Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'?

Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'?

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Trần Hiểu 'gây sốt' khi quay phim trên sông băng khi thời tiết âm 20 độ C

Trần Hiểu 'gây sốt' khi quay phim trên sông băng khi thời tiết âm 20 độ C

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt

'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn bất ngờ vấp ngã trên thảm đỏ 'gây sốt' mạng xã hội

'Mỹ nhân ngư' Lâm Duẫn bất ngờ vấp ngã trên thảm đỏ 'gây sốt' mạng xã hội