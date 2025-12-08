Từ Hy Đệ bất ngờ bật khóc khi 'năm mới đầu tiên vắng Từ Hy Viên'

MC Từ Hy Đệ tham gia ghi âm cho chương trình quảng cáo màn bắn pháo hoa chào năm mới tại tòa Taipei 101.

Tham gia ghi âm cho chương trình quảng cáo màn bắn pháo hoa chào năm mới tại tòa Taipei 101, MC Từ Hy Đệ nhận công việc kể từ sau khi chị gái qua đời.

Trong quá trình làm việc, cô bật khóc nhiều lần, đặc biệt khi đọc câu: "Những năm trước, tôi thường mặc đồ ngủ và ôm gia đình để đếm ngược, nhưng năm nay lại thiếu vắng một người".

MC phải nắm chặt tay, kìm nén nước mắt để hoàn thành công việc. Cuối cùng, cô đọc câu khắc trên bia mộ của chị gái: "Remember Together Forever".

Trao đổi với truyền thông, Hy Đệ thừa nhận đêm giao thừa năm nay sẽ là ngày khó khăn nhất cô phải đối mặt trong suốt cuộc đời. Trong quá trình ghi hình, cô dường như nghe thấy tiếng chị gái động viên mình: "Chúng ta vẫn cùng nhau ngắm pháo hoa và chào đón năm mới như mọi khi".

Trong nhiều phỏng vấn trước đó, Hy Đệ và Từ Hy Viên từng nhiều lần tiết lộ về truyền thống gia đình suốt 20 năm. Dù bận rộn, ngày cuối năm, họ sẽ không nhận việc mà ở nhà, cùng nhau mặc đồ ngủ ngắm pháo hoa bắn từ tòa Đài Bắc 101.

Chia sẻ của Từ Hy Đệ khiến không ít người xúc động, thương cô và gia đình. Trên Weibo, các khán giả mong MC "vượt qua những ngày khó khăn", "người mất đã mất, người sống cần sống tốt để làm chỗ dựa cho những thành viên khác".

Từ Hy Đệ và Từ Hy Viên là chị em ruột, phát triển sự nghiệp trong showbiz Đài Loan với vai trò diễn viên, MC... Hai người tình cảm gắn bó, yêu thương nhau và chưa từng có mâu thuẫn trong công việc.

