Sáng nay 8/12, tại chân đèo Đại Ninh (QL28B, thuộc xã Phan Sơn, Lâm Đồng), đất đá từ xe công trình rơi vào một xe loại 16 chỗ ngồi, chở 11 người khách nước ngoài, khiến một người chết, 2 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 8/12, UBND xã Phan Sơn (Lâm Đồng) cho biết các lực lượng chức năng đang truy tìm chiếc xe công trình chở đá được xác định gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh, khiến một du khách người nước ngoài tử vong và một người khác bị thương.

Chiếc xe chở du khách gặp nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cụ thể, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe du lịch 16 chỗ biển số 86B-01272 do tài xế Trần Cao Minh Trí (sinh năm 1969) điều khiển, chở nhiều du khách Nga lưu thông theo hướng Lương Sơn – Đà Lạt.

Khi lên đến địa phận xã Phan Sơn, chiếc xe bất ngờ bị một tảng đá lớn rơi từ xe công trình chạy ngược chiều đè trúng.

Cú va đập mạnh khiến một du khách Nga (sinh năm 1968) tử vong; một người khác bị thương nặng và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cấp cứu.

Phương tiện lưu thông trên một đoạn thi công tuyến Quốc lộ 28B - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận tin báo từ bệnh viện, Công an xã Phan Sơn huy động cán bộ, chiến sĩ kiểm tra toàn tuyến Quốc lộ 28B để xác định hiện trường vụ việc. Tuy nhiên, xe công trình liên quan đã rời khỏi khu vực và dấu vết tại hiện trường không còn.

Giao thông trên đèo Đại Ninh thông trở lại sau vụ sạt lở sáng 30-10

Công an xã đã cử tổ công tác phối hợp bệnh viện xác minh lại diễn biến vụ tai nạn; đồng thời triệu tập toàn bộ xe công trình đang thi công trên tuyến Quốc lộ 28B để làm việc và trích xuất camera dọc tuyến nhằm truy tìm phương tiện gây tai nạn.

Hồ sơ vụ việc đã được báo cáo đến Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ liên quan để tiếp tục chỉ đạo làm rõ.

