NÓNG: ADN xác định thi thể trong túi nylon trôi trên sông là thiếu nữ Nghệ An

Đời sống 08/12/2025 12:34

Không thấy Nh. trở về, người thân liên tục gọi điện thoại nhưng không được. Khi nhắn tin, từ số điện thoại của Nh. chỉ gửi về một dòng tin nhắn ngắn ngủi rồi mất liên lạc hoàn toàn.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 8/12, ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, bố Yến Nhi) cho biết Công an thành phố Hà Nội đã thông báo với gia đình thông tin trên, khi kết quả trưng cầu giám định ADN với người thân trùng khớp.

Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau gần một tháng phát hiện thi thể nữ bị trói, bỏ trong túi nylon thả trôi ở con sông chảy qua xã Đức Hợp, Hưng Yên. Nạn nhân có hình xăm "19-12-2006" trùng ngày sinh của Yến Nhi, cùng nhiều đặc điểm tương đồng.

"Sắp tới gia đình sẽ ra Hà Nội nhận kết quả bằng văn bản, đồng thời làm việc với cơ quan điều tra để hoàn thiện một số thủ tục pháp lý", ông Ngọc nói.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã bắt nghi phạm là nam thanh niên, song chưa công bố danh tính và các thông tin liên quan. Gia đình nạn nhân không biết người này.

Yến Nhi là con đầu của ông Ngọc, nhà ở phường Quỳnh Mai, trước đây thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Bố mẹ ly hôn, Nhi nghỉ học từ lớp 9 để phụ giúp gia đình, từng đi làm thuê ở Hà Nội rồi vào một công ty điện tử tại tỉnh Bắc Ninh. Hai tháng trước, cô nghỉ việc về chăm bà ốm và dự định nộp hồ sơ vào khu công nghiệp gần nhà.

NÓNG: ADN xác định thi thể trong túi nylon trôi trên sông là thiếu nữ Nghệ An - Ảnh 1
Nguyễn Thị Yến Nhi, 19 tuổi, trước khi mất tích - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Nhi có tính cách vui vẻ, không thể hiện buồn phiền hay mâu thuẫn thời gian gần đây. Chiều 2/11, hai người lạ đến tìm, Nhi ra gặp và trò chuyện khoảng 30 phút. Tối cùng ngày, cô nói với người thân sẽ ra Hà Nội tiễn bạn đi nước ngoài và rời nhà lúc 14h30 ngày 3/11, mang theo ít đồ dùng cá nhân.

Ngày 4/11, từ Hà Nội, Nhi gọi về nói sẽ ở lại một ngày nữa. Nhưng từ 6/11, cô không liên lạc được.

Tối 7/11, em gái nhận được tin nhắn "Chiều chị về" từ số của Nhi, song người nhà nghi ngờ không phải do cô viết, sau đó máy tắt hẳn. Gia đình trình báo công an và đăng thông tin tìm kiếm.

Bốn ngày sau, nhà chức trách thông báo tìm thấy thi thể trong túi nylon mang nhiều điểm tương đồng với Nhi. Gia đình sau đó được lấy mẫu ADN phục vụ giám định và chờ kết quả điều tra. Tại quê nhà, bàn thờ của thiếu nữ đã được lập.

Thông tin bất ngờ về vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

Thông tin bất ngờ về vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

Liên quan đến vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu ở xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk gây xôn xao dư luận những ngày qua, gia đình cho biết trước đó đã có đơn trình báo.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể trong túi nylon tin moi thi thể nữ giới

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù

NÓNG: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù

Đời sống 41 phút trước
Mừng 3 con giáp gặp được Thần Tài, sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két, cuộc sống không còn lo phiền muộn trong 3 ngày 10, 11, 12 tháng 12

Mừng 3 con giáp gặp được Thần Tài, sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két, cuộc sống không còn lo phiền muộn trong 3 ngày 10, 11, 12 tháng 12

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 8/12/2025

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 8/12/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đau buồn vì chồng mất, người phụ nữ định nhảy sông tự tử cùng con

Đau buồn vì chồng mất, người phụ nữ định nhảy sông tự tử cùng con

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
NÓNG: ADN xác định thi thể trong túi nylon trôi trên sông là thiếu nữ Nghệ An

NÓNG: ADN xác định thi thể trong túi nylon trôi trên sông là thiếu nữ Nghệ An

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'?

Vì sao Vương Sở Nhiên được khen là 'ngôi sao đẹp nhất lứa tiểu hoa sinh sau năm 1995'?

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Đúng 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/12), 3 con giáp hưng thịnh rực rỡ, phú quý đủ đường, dư dả muôn phần, vươn mình thành đại gia

Đúng 5 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13 và 14/12), 3 con giáp hưng thịnh rực rỡ, phú quý đủ đường, dư dả muôn phần, vươn mình thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Thông tin bất ngờ về vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

Thông tin bất ngờ về vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/12-10/12), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/12-10/12), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Không ngờ ốc móng tay vừa ngon lại cực bổ khi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ ốc móng tay vừa ngon lại cực bổ khi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đá từ xe công trình rơi trúng xe 16 chỗ, 1 người nước ngoài tử vong

Đá từ xe công trình rơi trúng xe 16 chỗ, 1 người nước ngoài tử vong

NÓNG: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù

NÓNG: Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs chấp nhận bản án 2 năm tù

Đau buồn vì chồng mất, người phụ nữ định nhảy sông tự tử cùng con

Đau buồn vì chồng mất, người phụ nữ định nhảy sông tự tử cùng con

Thông tin bất ngờ về vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

Thông tin bất ngờ về vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

Tìm thấy thi thể của bé trai 6 tuổi mất tích: Cháu bé bị chậm nói, bố mẹ đi làm ăn xa

Tìm thấy thi thể của bé trai 6 tuổi mất tích: Cháu bé bị chậm nói, bố mẹ đi làm ăn xa

Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích