Động thái này được nhà chức trách đưa ra sau gần một tháng phát hiện thi thể nữ bị trói, bỏ trong túi nylon thả trôi ở con sông chảy qua xã Đức Hợp, Hưng Yên. Nạn nhân có hình xăm "19-12-2006" trùng ngày sinh của Yến Nhi, cùng nhiều đặc điểm tương đồng.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 8/12, ông Nguyễn Văn Ngọc (48 tuổi, bố Yến Nhi) cho biết Công an thành phố Hà Nội đã thông báo với gia đình thông tin trên, khi kết quả trưng cầu giám định ADN với người thân trùng khớp.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã bắt nghi phạm là nam thanh niên, song chưa công bố danh tính và các thông tin liên quan. Gia đình nạn nhân không biết người này.

"Sắp tới gia đình sẽ ra Hà Nội nhận kết quả bằng văn bản, đồng thời làm việc với cơ quan điều tra để hoàn thiện một số thủ tục pháp lý", ông Ngọc nói.

Yến Nhi là con đầu của ông Ngọc, nhà ở phường Quỳnh Mai, trước đây thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Bố mẹ ly hôn, Nhi nghỉ học từ lớp 9 để phụ giúp gia đình, từng đi làm thuê ở Hà Nội rồi vào một công ty điện tử tại tỉnh Bắc Ninh. Hai tháng trước, cô nghỉ việc về chăm bà ốm và dự định nộp hồ sơ vào khu công nghiệp gần nhà.

Nguyễn Thị Yến Nhi, 19 tuổi, trước khi mất tích - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Nhi có tính cách vui vẻ, không thể hiện buồn phiền hay mâu thuẫn thời gian gần đây. Chiều 2/11, hai người lạ đến tìm, Nhi ra gặp và trò chuyện khoảng 30 phút. Tối cùng ngày, cô nói với người thân sẽ ra Hà Nội tiễn bạn đi nước ngoài và rời nhà lúc 14h30 ngày 3/11, mang theo ít đồ dùng cá nhân.

Ngày 4/11, từ Hà Nội, Nhi gọi về nói sẽ ở lại một ngày nữa. Nhưng từ 6/11, cô không liên lạc được.

Tối 7/11, em gái nhận được tin nhắn "Chiều chị về" từ số của Nhi, song người nhà nghi ngờ không phải do cô viết, sau đó máy tắt hẳn. Gia đình trình báo công an và đăng thông tin tìm kiếm.

Bốn ngày sau, nhà chức trách thông báo tìm thấy thi thể trong túi nylon mang nhiều điểm tương đồng với Nhi. Gia đình sau đó được lấy mẫu ADN phục vụ giám định và chờ kết quả điều tra. Tại quê nhà, bàn thờ của thiếu nữ đã được lập.