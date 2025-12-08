Hôm nay 8/12: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 vào Biển Đông gây gió mạnh và sóng lớn nguy hiểm

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Theo báo Người Lao Động , Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 8/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây khu vực miền Trung Philippines.

Tới 1 giờ ngày 9/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông. Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng từ 10,0 độ Vĩ Bắc đến 12,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa.

Theo VOV đưa tin, dự báo diễn biến trong 24–48 giờ tới

01 giờ ngày 9/12:

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15–20 km/h;

Vị trí tâm ở 11,2 độ Vĩ Bắc – 117,8 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông.

Cường độ gió cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm: từ 10,0–12,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa).

01 giờ ngày 10/12:

Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h;

Vị trí tâm ở 9,8 độ Vĩ Bắc – 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Nam Tây Nam.

Cường độ gió cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm: từ 8,5–12,5 độ Vĩ Bắc, từ 112,0–119,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 đối với vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (gồm đặc khu Trường Sa).

Cảnh báo (48–72 giờ tới)

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20–25 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Dự báo tác động

Trên biển: Từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2,0–4,0 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.