Hôm nay 8/12: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 vào Biển Đông gây gió mạnh và sóng lớn nguy hiểm

Xã hội 08/12/2025 09:10

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15–20 km/h, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trên nhiều khu vực Biển Đông.

Theo báo Người Lao Động, Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 8/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Tây khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Hôm nay 8/12: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 vào Biển Đông gây gió mạnh và sóng lớn nguy hiểm - Ảnh 1
Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới thời điểm 1 giờ ngày 8/12. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20 km/giờ.

Tới 1 giờ ngày 9/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông. Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng từ 10,0 độ Vĩ Bắc đến 12,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa.

Theo VOV đưa tin, dự báo diễn biến trong 24–48 giờ tới

01 giờ ngày 9/12:

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15–20 km/h;

Vị trí tâm ở 11,2 độ Vĩ Bắc – 117,8 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông.

Cường độ gió cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm: từ 10,0–12,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 đối với vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa).

Hôm nay 8/12: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 vào Biển Đông gây gió mạnh và sóng lớn nguy hiểm - Ảnh 2
Ảnh: VOV

01 giờ ngày 10/12:

Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h;

Vị trí tâm ở 9,8 độ Vĩ Bắc – 113,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía Nam Tây Nam.

Cường độ gió cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm: từ 8,5–12,5 độ Vĩ Bắc, từ 112,0–119,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 đối với vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (gồm đặc khu Trường Sa).

Cảnh báo (48–72 giờ tới)

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 20–25 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Dự báo tác động

Trên biển: Từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2,0–4,0 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển nhanh dần. Dự báo, trong ngày mai 8/12, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông.

Xem thêm
Từ khóa:   Áp thấp nhiệt đới áp thấp vào biển Đông tin mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/12-10/12), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/12-10/12), 3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Không ngờ ốc móng tay vừa ngon lại cực bổ khi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ ốc móng tay vừa ngon lại cực bổ khi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 26 phút trước
Tìm thấy thi thể của bé trai 6 tuổi mất tích: Cháu bé bị chậm nói, bố mẹ đi làm ăn xa

Tìm thấy thi thể của bé trai 6 tuổi mất tích: Cháu bé bị chậm nói, bố mẹ đi làm ăn xa

Đời sống 44 phút trước
Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Khẩn: Tìm mẹ trẻ bế con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích

Đời sống 52 phút trước
Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Bạch Lộc bất ngờ bị vạ lây vì giải thưởng bị trao nhầm của Lưu Thi Thi

Sao quốc tế 56 phút trước
Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông

Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai, 3 con giáp trong 3 ngày đầu tuần (8, 9, 10 tháng 12) được Lộc Trời cho, tình tài viên mãn, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Cháy nhà ở Đà Nẵng, cụ ông 93 tuổi không kịp thoát được ra ngoài

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong nhà vệ sinh chung cư ở TP.HCM

Bàng hoàng phát hiện thi thể phân hủy trong nhà vệ sinh chung cư ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Xót xa hình ảnh người cha chết lặng ngồi bên bờ sông suốt tuần ngóng tin con gái mất liên lạc ở Đắk Lắk

Xót xa hình ảnh người cha chết lặng ngồi bên bờ sông suốt tuần ngóng tin con gái mất liên lạc ở Đắk Lắk

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Xe tải tông xe đầu kéo trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương

Đời sống 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 8/12/2025, 3 con giáp đi đằng Tây gom vàng, đi đằng Đông hốt bạc, làm đâu trúng đó, giàu sang thịnh vượng hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 8/12/2025, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 loại ác nghiệp khiến hôn nhân trắc trở

3 loại ác nghiệp khiến hôn nhân trắc trở

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 xuất hiện gần Biển Đông, có thể mạnh thành bão

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 xuất hiện gần Biển Đông, có thể mạnh thành bão

Áp lực công việc dẫn đến rối loạn lo âu ở người trẻ

Áp lực công việc dẫn đến rối loạn lo âu ở người trẻ

Quy trình lừa đảo tiền ảo “4 bước” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Quy trình lừa đảo tiền ảo “4 bước” chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Gần 2 triệu người Việt dùng mật khẩu “123456”: Lỗ hổng bảo mật lớn ngay từ thói quen cá nhân

Gần 2 triệu người Việt dùng mật khẩu “123456”: Lỗ hổng bảo mật lớn ngay từ thói quen cá nhân