Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng?

Xã hội 07/12/2025 10:35

Áp thấp nhiệt đới vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển nhanh dần. Dự báo, trong ngày mai 8/12, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông.

 

Theo thông tin báo Dân Trí, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 7.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12 độ vĩ bắc; 124,3 độ kinh đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ 15 - 20km/h. Đến 7 giờ ngày 8.12, vị trí tâm ở vào khoảng 11,5 độ vĩ bắc; 120,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Palawan (Philippines). Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng? - Ảnh 1
Dự báo áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh ở vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông từ sáng 8.12. Ảnh: Báo Lao Động. 

Dự báo trong 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 20km/h. Đến 7 giờ ngày 9.12, vị trí tâm ở vào khoảng 10,9 độ vĩ bắc; 116,5 độ kinh đông, trên khu vực phía đông bắc đặc khu Trường Sa, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía đông đông nam. Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới được xác định là khu vực từ 10 đến 12,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 115,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía đông bắc đặc khu Trường Sa.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 20 - 25km, cường độ suy yếu dần.

Trên biển, từ sáng ngày 8.12, vùng biển phía đông nam khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía đông bắc đặc khu Trường Sa, có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2 - 4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, di chuyển vào Biển Đông ngày mai 8/12, khu vực nào có thể chịu ảnh hưởng? - Ảnh 2
Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 1 giờ ngày 8.12. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, Để chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Trị đến An Giang, cùng các Bộ, ngành yêu cầu sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới đang hướng vào Biển Đông.

Theo đó, các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Trị đến An Giang cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới: từ vĩ tuyến 10,5-13,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo). Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

