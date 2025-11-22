Dự báo biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới

Theo cơ quan khí tượng, từ 21/10 đến 20/11, trên Biển Đông xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. Trong đó, cơn bão số 12 Fengshen và cơn bão số 13 Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Theo thông tin VTC News, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong 1 tháng tới (từ nay đến 20/12), trên khu vực Biển Đông khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trên Biển Đông có 1,2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,4 cơn.

Cũng trong khoảng thời gian này, tại các tỉnh/thành phố từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có thể xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng tập trung vào cuối tháng 11 và những ngày đầu tháng 12. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nguy cơ xuất hiện mưa rào và dông, tập trung vào thời kỳ cuối tháng 11/2025.

So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng trong 1 tháng này phổ biến ở mức thấp hơn. Cụ thể, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Thanh Hóa - Bắc Nghệ An 15-30mm, thấp hơn khoảng 10-20mm; từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị 100-200mm và từ TP Huế - TP Đà Nẵng 200-400mm (thấp hơn trung bình nhiều năm 50-150mm).

Dự báo biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới - Ảnh 1
Biển Đông có thđón 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong 1 tháng tới. Ảnh: Báo VTC News. 

Các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ với với tổng lượng mưa dao động 50-100mm, có nơi cao hơn. Trong đó, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắk và Khánh Hòa có tổng lượng mưa phổ biến 250- 500mm, có nơi trên 600mm.

Cũng trong 1 tháng này, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ.

Trên phạm vi cả nước, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều tối 6/11, bão số 13 mạnh cấp 12, giật cấp 14 di chuyển vào khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai, gây mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tại Bắc Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa, với 3 đợt mưa diện rộng trong các ngày 31/10-4/11, 8-10/11 và từ 17-19/11.

Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk cũng hứng 3 đợt mưa lớn diện rộng trong khoảng thời gian từ 23/10-3/11, 6-7/11 và từ 16-20/11.

Đáng chú ý, đợt mưa ngày 23/10-3/11, tổng lượng mưa trên khu vực phổ biến 500-800mm, có nơi trên 1.000mm, đặc biệt tại TP Huế và TP Đà Nẵng có nơi tổng lượng mưa trên 1.500mm: A Lưới (TP Huế) 1.755mm, Nam Đông (TP Huế) 2.452mm, Trà My (TP Đà Nẵng) 2.061mm. Đợt mưa từ 16-20/11 tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có tổng lượng mưa dao động 150-350mm, có nơi 350-650mm, đặc biệt tại Sơn Hòa (Đắk Lắk) ghi nhận tổng lượng mưa 1.037mm

Theo báo Lao Động, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia khuyến cáo các địa phương tiếp tục theo dõi sát các bản tin dự báo bão và dự báo thời tiết ngắn hạn 1-3 ngày để chủ động ứng phó. 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan như mưa lớn cục bộ, lũ quét hay sạt lở đất ngày càng xảy ra với tần suất cao, người dân và du khách cần cập nhật thông tin dự báo thời tiết, tuân thủ khuyến cáo của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đđảm bảo an toàn.

Tin bão số 14 Fung-Wong mới nhất: Mạnh cấp 12, giật cấp 15 đổi hướng đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 14 Fung-Wong trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, đổi hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Bão duy trì cường độ cấp 12, giật cấp 15.

