Miền Bắc nhiều nơi rét hại: Hà Nội 12 độ, nơi thấp nhất 4 độ C

Theo thông tin báo Dân Trí, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/1, Miền Bắc bước sang ngày thứ ba chịu tác động của không khí lạnh.

Sáng nay, mức nhiệt thấp nhất là 4 độ C được ghi nhận tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), giảm hơn 4 độ C so với ngày 1/1.

Mức nhiệt thấp nhất là 4 độ C được ghi nhận tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Ảnh: Báo Dân Trí.

Một số khu vực núi cao cũng ghi nhận nhiệt độ thấp như Sa Pa (Lào Cai) 7 độ C, Đồng Văn (Tuyên Quang), Nguyên Bình (Cao Bằng), Tam Đảo (Phú Thọ) đều ở mức 8 độ C, Ngân Sơn (Thái Nguyên), Pha Đin (Điện Biên) 9 độ C.

Tại Hà Nội, trạm Ba Vì nhiệt độ ở mức 12 độ C. Các trạm Sơn Tây, Hoài Đức, Hà Đông và Láng là 13 độ C.

Cơ quan khí tượng thuỷ văn dự báo, hôm nay không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng xuống Trung và Nam Trung Bộ gây gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C; Quảng Trị đến Huế 16-19 độ C. Vùng núi cao của Bắc Bộ có thể xảy ra băng giá.

Người Hà Nội trong trời rét. Báo VNExpress.

Theo thông tin VNExpress, không khí lạnh có thể gây mưa rào, giông, lốc sét, mưa đá cho khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đăk Lăk.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

