Miền Bắc rét đậm, rét hại có nơi dưới 7 độ C, không khí lạnh đi sâu vào Nam Trung bộ

Xã hội 01/01/2026 10:06

Ngày 1/1, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Đợt không khí lạnh dự báo gây rét đậm, rét hại ở vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, dự báo thời tiết hôm nay 1/1/2026 - tết Dương lịch 2026, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông miền Bắc khiến khu vực này có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có giông.

Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, gây mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ hôm nay, khu vực vùng núi phía đông Bắc bộ, trời chuyển rét. Từ tối và đêm nay, khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét.

Miền Bắc rét đậm, rét hại có nơi dưới 7 độ C, không khí lạnh đi sâu vào Nam Trung bộ - Ảnh 1
Do ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc rét đậm, rét hại ngay trong ngày đầu năm 2026. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Sang ngày 2 - 3/1, vùng núi và trung du Bắc bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc phổ biến từ 11 - 14 độ C, vùng núi và trung du từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C. Khu vực Bắc Trung bộ phổ biến từ 13 - 16 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh cường độ mạnh này sđi sâu xuống Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng ngày 2 - 3/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo báo Người Lao Động, chi tiết thời tiết trong ngày đầu năm mới 2026

Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông, tđêm trời chuyển rét, vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi Đông Bắc Bộ 17-19 độ C; thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C.

Miền Bắc rét đậm, rét hại có nơi dưới 7 độ C, không khí lạnh đi sâu vào Nam Trung bộ - Ảnh 2
Miền Bắc có nơi rét dưới 7 độ C. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Từ Thanh Hóa đến TP Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam mưa vài nơi, gần sáng 2/1 có mưa rào và dông. Phía Bắc từ đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C; thấp nhất 16-19 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C; thấp nhất 19-22 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; thấp nhất 14-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C; thấp nhất miền Đông 19-22 độ C, miền Tây 22-24 độ C.

Không khí lạnh bao trùm, thời tiết Tết Dương lịch đề phòng hiện tượng đặc biệt

Không khí lạnh bao trùm, thời tiết Tết Dương lịch đề phòng hiện tượng đặc biệt

Diễn biến thời tiết dịp Tết Dương lịch có nhiều thay đổi do không khí lạnh tràn về.

