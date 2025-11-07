Theo thông tin báo Thanh Niên , tối 6/11, sau khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ, nhiều xã, phường trên địa bàn TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) bị cắt điện để đảm bảo an toàn. Gió giật dữ dội khiến hàng trăm căn nhà tốc mái, nhiều người dân rơi vào cảnh không còn chỗ trú.

Đến 22 giờ cùng ngày, các khu vực phía đông tỉnh Gia Lai gần như chìm trong bóng tối. Tại xã Phù Cát, phường An Nhơn, phường Quy Nhơn…, hệ thống điện và liên lạc đều bị tê liệt.

Trước tình thế nguy cấp, khi điện bị cắt, sóng điện thoại yếu dần, nhiều người phải lên mạng xã hội cầu cứu sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Ngay trong đêm, các cán bộ kỹ thuật tại Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh Gia Lai đã cố gắng tìm cách liên hệ với các điểm cầu để cập nhật tình hình, kết nối họp trực tuyến nhưng chỉ được một số ít điểm cầu. Việc mất sóng, mất điện trên diện rộng khiến công tác cứu hộ, cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Tại đầm Đề Gi (xã Đề Gi), bão Kalmaegi khiến triều cường dâng cao, sóng lớn cuốn trôi nhiều tàu cá của ngư dân đang neo đậu. Theo người dân, sự việc xảy ra khoảng 21 giờ 30 phút, có 4 tàu bị sóng đánh bật khỏi vị trí neo, trong đó có ít nhất một tàu bị đánh chìm giữa đầm.

Đường phố ngổn ngang sau bão. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Đến khoảng 4 giờ ngày 7/11, tuy vẫn còn mất điện nhưng sóng và mạng điện thoại tại nhiều khu vực đã được khôi phục. Tuy mạng vẫn còn chập chờn, song vẫn có thể giúp việc liên lạc, hỗ trợ người dân thuận lợi hơn.

Theo báo Lao Động, theo thông tin từ các địa phương, bão số 13 gây thiệt hại bước đầu như sau:

Về người: 5 người chết (Đắk Lắk: 3 người, Gia Lai: 2 người); bị thương 6 người.

Nhà ở: 52 nhà bị sập (Gia Lai 43 nhà, Đắc Lắc 9 nhà), bị hư hỏng, tốc mái 2.593 nhà (Gia Lai 2.412 nhà, Đắc Lắc 131 nhà, Quảng Ngãi 50 nhà).

Tàu thuyền: 9 tàu bị sóng đánh chìm (Đắk Lắk 4 tàu, Quảng Ngãi 1 tàu, Gia Lai 4 tàu).

Bão cũng gây mất điện diện rộng ở Gia Lai.

Hiện các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.