Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 4 tuổi, nữ diễn viên đã gắn bó với giới giải trí hơn 3 thập kỷ. Thế nhưng, chính quãng thời gian làm việc kéo dài và cường độ cao dường như đã khiến cô dần mất đi cảm giác hứng thú với ăn uống.

Mới đây, Dương Mịch xuất hiện trong một video hậu trường từ studio cá nhân. Không phải vì hình ảnh hào nhoáng hay dự án mới, đoạn video này hé lộ một góc rất khác trong đời sống riêng tư của Dương Mịch, đồng thời phản ánh phần nào thực trạng khắc nghiệt của ngành giải trí Trung Quốc hiện nay. Dương Mịch diện quần áo rộng thùng thình, thân hình gầy gò cùng tỷ lệ đầu to so với cơ thể nhỏ càng làm lộ rõ tình trạng sụt cân đáng lo ngại.

Trong đoạn video được chia sẻ, dù trước mặt là bàn ăn đầy đủ món, thậm chí có cả vịt quay - món cô từng yêu thích - Dương Mịch vẫn gần như không có cảm giác thèm ăn và chỉ dùng qua loa vài miếng. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự quan ngại cho sức khỏe của Dương Mịch, cho rằng cô ngày càng gầy hơn theo thời gian.

Việc Dương Mịch thường xuyên xuất hiện với vẻ mệt mỏi, dù trên màn ảnh hay ngoài đời, dường như không còn là điều khó lý giải. Đằng sau ánh hào quang của ngành giải trí là áp lực công việc kéo dài, lịch trình dày đặc và những đòi hỏi khắt khe về ngoại hình.

Trong bối cảnh nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ trong làng giải trí Trung Quốc đang dần mất đi sức sống, câu chuyện của Dương Mịch phần nào cho thấy một nguyên nhân rất thực tế: cái giá phải trả cho sự nổi tiếng và duy trì vị thế đôi khi lớn hơn nhiều so với những gì công chúng nhìn thấy.

Dương Mịch sinh năm 1986, là một trong những nữ diễn viên nổi bật và có sức ảnh hưởng lớn của làng phim Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều tác phẩm ăn khách như "Thần điêu đại hiệp (2006)", "Mỹ nhân tâm kế", "Tiên kiếm kỳ hiệp 3", "Cung tỏa tâm ngọc", "Tiểu thời đại", "Cổ kiếm kỳ đàm" và "Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa", qua đó khẳng định vị thế hàng đầu trong thế hệ diễn viên cùng thời.

Về sự nghiệp phim ảnh, năm 2025 được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Dương Mịch. Nữ diễn viên cho thấy sự chuyển mình rõ rệt khi chủ động rũ bỏ hình ảnh ngôi sao quen thuộc để theo đuổi những vai diễn có chiều sâu và đòi hỏi khả năng diễn xuất cao hơn.

Sự thay đổi này được thể hiện rõ qua hai tác phẩm "Sinh vạn vật" và "Tương viên lộng", nơi Dương Mịch nỗ lực làm mới bản thân và khẳng định quyết tâm chinh phục những thử thách mới trong sự nghiệp.