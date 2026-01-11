Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch

Sao quốc tế 11/01/2026 21:05

Mới đây, Dương Mịch xuất hiện trong một video hậu trường từ studio cá nhân. Không phải vì hình ảnh hào nhoáng hay dự án mới, đoạn video này hé lộ một góc rất khác trong đời sống riêng tư của Dương Mịch, đồng thời phản ánh phần nào thực trạng khắc nghiệt của ngành giải trí Trung Quốc hiện nay.

Mới đây, Dương Mịch xuất hiện trong một video hậu trường từ studio cá nhân. Không phải vì hình ảnh hào nhoáng hay dự án mới, đoạn video này hé lộ một góc rất khác trong đời sống riêng tư của Dương Mịch, đồng thời phản ánh phần nào thực trạng khắc nghiệt của ngành giải trí Trung Quốc hiện nay. Dương Mịch diện quần áo rộng thùng thình, thân hình gầy gò cùng tỷ lệ đầu to so với cơ thể nhỏ càng làm lộ rõ tình trạng sụt cân đáng lo ngại.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 4 tuổi, nữ diễn viên đã gắn bó với giới giải trí hơn 3 thập kỷ. Thế nhưng, chính quãng thời gian làm việc kéo dài và cường độ cao dường như đã khiến cô dần mất đi cảm giác hứng thú với ăn uống.

Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch - Ảnh 1

Trong đoạn video được chia sẻ, dù trước mặt là bàn ăn đầy đủ món, thậm chí có cả vịt quay - món cô từng yêu thích - Dương Mịch vẫn gần như không có cảm giác thèm ăn và chỉ dùng qua loa vài miếng. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự quan ngại cho sức khỏe của Dương Mịch, cho rằng cô ngày càng gầy hơn theo thời gian.

Việc Dương Mịch thường xuyên xuất hiện với vẻ mệt mỏi, dù trên màn ảnh hay ngoài đời, dường như không còn là điều khó lý giải. Đằng sau ánh hào quang của ngành giải trí là áp lực công việc kéo dài, lịch trình dày đặc và những đòi hỏi khắt khe về ngoại hình.

Trong bối cảnh nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ trong làng giải trí Trung Quốc đang dần mất đi sức sống, câu chuyện của Dương Mịch phần nào cho thấy một nguyên nhân rất thực tế: cái giá phải trả cho sự nổi tiếng và duy trì vị thế đôi khi lớn hơn nhiều so với những gì công chúng nhìn thấy.

Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch - Ảnh 2

Dương Mịch sinh năm 1986, là một trong những nữ diễn viên nổi bật và có sức ảnh hưởng lớn của làng phim Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều tác phẩm ăn khách như "Thần điêu đại hiệp (2006)", "Mỹ nhân tâm kế", "Tiên kiếm kỳ hiệp 3", "Cung tỏa tâm ngọc", "Tiểu thời đại", "Cổ kiếm kỳ đàm" và "Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa", qua đó khẳng định vị thế hàng đầu trong thế hệ diễn viên cùng thời.

Về sự nghiệp phim ảnh, năm 2025 được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của Dương Mịch. Nữ diễn viên cho thấy sự chuyển mình rõ rệt khi chủ động rũ bỏ hình ảnh ngôi sao quen thuộc để theo đuổi những vai diễn có chiều sâu và đòi hỏi khả năng diễn xuất cao hơn.

Sự thay đổi này được thể hiện rõ qua hai tác phẩm "Sinh vạn vật" và "Tương viên lộng", nơi Dương Mịch nỗ lực làm mới bản thân và khẳng định quyết tâm chinh phục những thử thách mới trong sự nghiệp.

Dương Mịch gây tranh cãi vì gương mặt sưng phù, nghi vấn can thiệp thẩm mỹ

Dương Mịch gây tranh cãi vì gương mặt sưng phù, nghi vấn can thiệp thẩm mỹ

Dương Mịch liên tục xuất hiện trên từ khóa xu hướng, nhưng không phải vì phim mới, cũng chẳng phải chuyện tình cảm, mà là vì gương mặt của cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch gây tranh cãi vì gương mặt sưng phù, nghi vấn can thiệp thẩm mỹ

Dương Mịch gây tranh cãi vì gương mặt sưng phù, nghi vấn can thiệp thẩm mỹ

Ảnh cũ của Dương Mịch bất ngờ bị 'đào lại', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Ảnh cũ của Dương Mịch bất ngờ bị 'đào lại', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang

Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang

Dương Mịch đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất

Dương Mịch đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất

Dương Mịch hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng Prada khiến dân tình 'gây sốt'

Dương Mịch hợp tác với thương hiệu thời trang nổi tiếng Prada khiến dân tình 'gây sốt'

Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40

Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40

TIN MỚI NHẤT

Đêm tân hôn với anh thợ xây nghèo khó, tôi 'phát ngất' khi biết sự thật về chiếc hộp vàng ròng

Đêm tân hôn với anh thợ xây nghèo khó, tôi 'phát ngất' khi biết sự thật về chiếc hộp vàng ròng

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Danh tính người đàn ông tấn công con riêng của vợ, nhập viện cấp cứu

Danh tính người đàn ông tấn công con riêng của vợ, nhập viện cấp cứu

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch

Tiết lộ vóc dáng gầy gò 'đáng báo động' của Dương Mịch

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Đau đớn phát hiện chồng lưu tên mình là 'con đỉa', tôi lẳng lặng thực hiện màn trả thù khiến anh ta trắng tay phút chót

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Cố sống cố chết để có con, tôi ngã quỵ khi thấy tờ giấy bí mật trong túi chồng

Cố sống cố chết để có con, tôi ngã quỵ khi thấy tờ giấy bí mật trong túi chồng

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 12/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 12/1/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Bị mẹ chồng 'dàn trận' bắt quả tang ngoại tình giữa quán cà phê, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là nạn nhân

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 12/1/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Thành tích phim của Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi khi lên sóng

Nữ diễn viên nổi tiếng phát ngôn gây sốc khi 'cưới và ly hôn chỉ trong 3 ngày'

Nữ diễn viên nổi tiếng phát ngôn gây sốc khi 'cưới và ly hôn chỉ trong 3 ngày'

Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40

Triệu Lệ Dĩnh 'gây bão' cõi mạng với vẻ đẹp khó tin ở tuổi U40

Hướng Hàm Chi lập tức xin lỗi khi bị bắt gặp hút thuốc trong phòng kín

Hướng Hàm Chi lập tức xin lỗi khi bị bắt gặp hút thuốc trong phòng kín

Lưu Vũ Ninh khẳng định không muốn nhận phim một cách gượng ép

Lưu Vũ Ninh khẳng định không muốn nhận phim một cách gượng ép