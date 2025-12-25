Ảnh cũ của Dương Mịch bất ngờ bị 'đào lại', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Những ngày gần đây, Dương Mịch bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi loạt ảnh thời còn học đại học trong giờ học hình thể được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi.

Trong loạt ảnh được lan truyền, Dương Mịch xuất hiện với trang phục giản dị, mái bằng đặc trưng, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng. Gương mặt nữ diễn viên lộ rõ nét đẹp thanh tú, trong trẻo và làn da trắng sáng. Nhan sắc của Dương Mịch ở thời điểm đó được nhiều người nhận xét là tự nhiên và rất cuốn hút.

Theo nhiều người hâm mộ suy đoán, bức ảnh này được cho là chụp tại phòng học hình thể của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh Chính việc ảnh cũ không qua chỉnh sửa càng khiến đường nét gương mặt của Dương Mịch trở nên nổi bật, đồng thời được xem là minh chứng rõ ràng “đập tan” những tin đồn liên quan đến nhan sắc từng xuất hiện suốt nhiều năm qua.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả tỏ ra thích thú khi nhìn lại thời sinh viên của nữ diễn viên. Nhiều ý kiến cho rằng Dương Mịch xinh đẹp từ thuở niên thiếu, thậm chí còn bày tỏ sự ngưỡng mộ với vẻ đẹp ngày càng mặn mà theo thời gian.

Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật với cường độ cao, Dương Mịch vẫn giữ được vóc dáng thon thả và thần thái quyến rũ. Sau khi sinh con gái, nữ diễn viên còn được khen ngợi ngày càng gợi cảm và cuốn hút hơn. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là sự kỷ luật và nỗ lực duy trì hình thể nghiêm ngặt.

Câu chuyện của Dương Mịch cũng phản ánh phần nào áp lực khắc nghiệt mà các sao Hoa ngữ phải đối mặt trong việc giữ gìn ngoại hình. Trong môi trường giải trí cạnh tranh cao, vóc dáng và diện mạo gần như trở thành “tiêu chuẩn bắt buộc” đối với nghệ sĩ, đặc biệt là các nữ diễn viên.

