Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang

Sao quốc tế 18/12/2025 12:30

Nam diễn viên Trần Vỹ Đình cũng bắt đầu nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc đại lục vào năm 2014 nhờ tham gia bộ phim cổ trang “Cổ kiếm kỳ đàm”.

Trước đó, Trần Vỹ Đình cũng bắt đầu nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc đại lục vào năm 2014 nhờ tham gia bộ phim cổ trang “Cổ kiếm kỳ đàm”.

Sau đó, anh tiếp tục thành công với phim trinh thám - dân quốc “Lão cửu môn” (2016), qua đó mở rộng tầm ảnh hưởng và nâng cao vị thế trong giới giải trí Hoa ngữ. Từ 2015 - 2021, Trần Vỹ Đình cũng có nhiều vai diễn cổ trang trong loạt phim “Thiếu niên tứ đại danh bổ”, “Thục sơn chiến ký: Kiếm hiệp truyền kỳ”, “Túy linh lung”...

Tuy nhiên, những năm gần đây, Trần Vỹ Đình không còn đóng phim cổ trang nữa. Bộ phim gần nhất anh tham gia thuộc thể loại này là “Hộc Châu phu nhân” hợp tác với Dương Mịch, lên sóng năm 2021.

Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang - Ảnh 1

Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên đã tiết lộ lý do đằng sau quyết định này. Trần Vỹ Đình cho biết, sau khi “Hộc Châu phu nhân” phát sóng, tạo hình cổ trang của anh trong phim đã bị nhiều khán giả chê bai. Đặc biệt, kiểu tóc mái “râu rồng” bị cho là một trong những tạo hình cổ trang xấu nhất của nam diễn viên.

Vì bản thân thuộc cung Bọ Cạp, nên Trần Vỹ Đình có tính “nhớ lâu”, và tính cách này đến nay đã 40 tuổi vẫn khó thay đổi. Chính điều đó khiến anh về sau không còn mặn mà với việc nhận phim cổ trang. Nam diễn viên cũng thẳng thắn thừa nhận mình không phải kiểu diễn viên hợp với tạo hình cổ trang. Vì vậy, sau năm 2021, Trần Vỹ Đình chủ yếu nhận các bộ phim hiện đại và phim dân quốc.

Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang - Ảnh 2

Năm nay, nam diễn viên có nhiều thành tựu cũng như dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống. Bộ phim tình cảm đô thị Trần Vỹ Đình hợp tác với Triệu Lộ Tư lên sóng hồi tháng 9 đã trở thành tác phẩm ăn khách.

Bên cạnh đó, phần tiếp theo của “Lão cửu môn” cũng đang chờ lên sóng, khiến người hâm mộ vô cùng mong đợi.

Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích việc công khai chuyện có con trai

Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích việc công khai chuyện có con trai

Mới đây, Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích vì sao anh quyết định công bố con trai chào đời vào tháng 10.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Vỹ Đình sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích việc công khai chuyện có con trai

Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích việc công khai chuyện có con trai

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do từng không muốn đóng tổng tài trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do từng không muốn đóng tổng tài trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Trần Vỹ Đình được CEO công ty - tỉ phú Dương Thụ Thành tặng vàng mừng con đầu lòng

Trần Vỹ Đình được CEO công ty - tỉ phú Dương Thụ Thành tặng vàng mừng con đầu lòng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay lao thẳng xuống đất, 10 người tử vong thương tâm

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay lao thẳng xuống đất, 10 người tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giả Tịnh Văn tiết lộ bỏ thói quen lướt điện thoại, để thì giờ làm đẹp

Giả Tịnh Văn tiết lộ bỏ thói quen lướt điện thoại, để thì giờ làm đẹp

Ngu Thư Hân sụt giảm danh tiếng vì phim 'Song quỹ' quá nhiều tình tiết phản cảm

Ngu Thư Hân sụt giảm danh tiếng vì phim 'Song quỹ' quá nhiều tình tiết phản cảm

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y thu nhập như thế nào ra sao?

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y thu nhập như thế nào ra sao?

Hình ảnh cuối cùng của 'đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Hà Tình trước khi qua đời

Hình ảnh cuối cùng của 'đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Hà Tình trước khi qua đời

Đậu Kiêu học vấn cực giỏi vẫn nhiều năm mang tiếng "ăn bám nhà vợ"

Đậu Kiêu học vấn cực giỏi vẫn nhiều năm mang tiếng "ăn bám nhà vợ"

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu