Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang

Trước đó, Trần Vỹ Đình cũng bắt đầu nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc đại lục vào năm 2014 nhờ tham gia bộ phim cổ trang “Cổ kiếm kỳ đàm”.

Sau đó, anh tiếp tục thành công với phim trinh thám - dân quốc “Lão cửu môn” (2016), qua đó mở rộng tầm ảnh hưởng và nâng cao vị thế trong giới giải trí Hoa ngữ. Từ 2015 - 2021, Trần Vỹ Đình cũng có nhiều vai diễn cổ trang trong loạt phim “Thiếu niên tứ đại danh bổ”, “Thục sơn chiến ký: Kiếm hiệp truyền kỳ”, “Túy linh lung”...

Tuy nhiên, những năm gần đây, Trần Vỹ Đình không còn đóng phim cổ trang nữa. Bộ phim gần nhất anh tham gia thuộc thể loại này là “Hộc Châu phu nhân” hợp tác với Dương Mịch, lên sóng năm 2021.

Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên đã tiết lộ lý do đằng sau quyết định này. Trần Vỹ Đình cho biết, sau khi “Hộc Châu phu nhân” phát sóng, tạo hình cổ trang của anh trong phim đã bị nhiều khán giả chê bai. Đặc biệt, kiểu tóc mái “râu rồng” bị cho là một trong những tạo hình cổ trang xấu nhất của nam diễn viên.

Vì bản thân thuộc cung Bọ Cạp, nên Trần Vỹ Đình có tính “nhớ lâu”, và tính cách này đến nay đã 40 tuổi vẫn khó thay đổi. Chính điều đó khiến anh về sau không còn mặn mà với việc nhận phim cổ trang. Nam diễn viên cũng thẳng thắn thừa nhận mình không phải kiểu diễn viên hợp với tạo hình cổ trang. Vì vậy, sau năm 2021, Trần Vỹ Đình chủ yếu nhận các bộ phim hiện đại và phim dân quốc.

Năm nay, nam diễn viên có nhiều thành tựu cũng như dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống. Bộ phim tình cảm đô thị Trần Vỹ Đình hợp tác với Triệu Lộ Tư lên sóng hồi tháng 9 đã trở thành tác phẩm ăn khách.

Bên cạnh đó, phần tiếp theo của “Lão cửu môn” cũng đang chờ lên sóng, khiến người hâm mộ vô cùng mong đợi.

