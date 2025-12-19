Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

Đời sống 19/12/2025 18:17

Ngày 19/12, UBND xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết đã hoàn thành thủ tục đăng ký khai sinh cho bé gái bị vùi trong vườn cao su, đồng thời đang xác minh điều kiện của gia đình xin nhận cháu làm con nuôi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 19/12, ông Trần Văn Đạo, Phó chủ tịch UBND xã Ia Mơ, cho biết địa phương đang xem xét nguyện vọng nhận nuôi bé gái bị bỏ rơi của một gia đình, sau khi xác minh đủ điều kiện kinh tế và thủ tục.

Trong thời gian bé điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh, gia đình này đã đến thăm hỏi và bày tỏ mong muốn chăm sóc. Tuy nhiên, chính quyền sẽ trực tiếp xuống nhà để nắm tình hình trước khi quyết định việc cho nhận con nuôi.

Đến nay sau thời gian phát thông báo rộng rãi nhưng không có người thân đến nhận, bé được làm giấy khai sinh với tên Nguyễn Thiện An.

Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới - Ảnh 1
Bác bác sĩ đang thay phiên chăm sóc bé gái bị bỏ rơi ở vườn cao su - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, khuya 8/12, nhóm công nhân phát hiện bé gái nặng 3,2 kg, còn nguyên dây rốn, nằm dưới lớp đất tại rẫy cao su ở xã Ia Mơ. Cháu được đưa vào ủ ấm và báo cho cơ quan chức năng.

Bé gái được chuyển đến bệnh viện, cách địa phương khoảng 100 km, trong tình trạng suy hô hấp, trầy xước vùng mặt nghi do chó cào và có nhiều vết côn trùng đốt ở chân.

Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe bé đã ổn định, tự bú sữa bằng bình. Bệnh viện dự kiến theo dõi thêm vài ngày trước khi phối hợp chính quyền và trung tâm bảo trợ xã hội làm thủ tục cho bé xuất viện.

Thông tin MỚI vụ bé gái bị vùi ở vườn cao su: Đã được đặt tên Thiện An, sắp có gia đình mới

