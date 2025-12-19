Giới chức Mỹ xác nhận nhiều người, trong đó có cựu tay đua NASCAR Greg Biffle cùng gia đình, đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay phản lực Cessna C550 gặp nạn vào khoảng 10h20 ngày 18/12 (giờ địa phương).

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, dẫn tin từ EXPRESS, vụ tai nạn máy bay phản lực thương mại Cessna 550 xảy ra ở Statesville, Bắc Carolina - Mỹ hôm 18-12. Hậu quả, 7 người đã thiệt mạng, bao gồm cựu tay đua NASCAR Greg Biffle, theo thông báo của NASCAR.

Cảnh sát giao thông bang Bắc Carolina tin rằng Biffle và các thành viên trong gia đình ông nằm trong số những người thiệt mạng. Do đám cháy lớn sau vụ tai nạn nên việc xác nhận chính thức vẫn chưa hoàn tất.

Chiếc máy bay được đăng ký thuộc sở hữu của một công ty có liên hệ với ông Biffle.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: X

Theo thông tin từ báo người Lao Động, trang web theo dõi máy bay FlightAware cho biết chiếc Cessna 550 dự kiến đến bang Florida nhưng ngay sau khi cất cánh đã cố gắng quay trở lại sân bay ở Bắc Carolina trong điều kiện thời tiết xấu.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang cử một nhóm điều tra tới hiện trường.

Sân bay khu vực Statesville đã bị đóng cửa sau sự cố. Nhà chức trách đang dọn dẹp các mảnh vỡ khỏi đường băng để sân bay có thể hoạt động trở lại.

Theo Field Level Media, ông Biffle, 55 tuổi, đã giành được 19 chiến thắng tại giải Cup Series trong suốt 20 năm sự nghiệp. Cuộc đua cuối cùng của ông trên đường đua là Geico 500 tại Talladega vào năm 2022.

Ông được vinh danh là một trong 75 tay đua vĩ đại nhất của NASCAR - giải đua xe danh giá bậc nhất của Mỹ - vào năm 2023.

