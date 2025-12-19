Vừa rời tòa với hai bàn tay trắng, chồng ném trả cái ba lô cũ, tôi 'hóa đá' khi thấy thứ bên trong đủ để đổi đời

Tâm sự 19/12/2025 22:45

Quả thật gia đình bố mẹ tôi nghèo thật nhưng họ chưa bao giờ hỏi xin tôi chuyện tiền bạc. Thay vì yêu cầu chồng giúp đỡ bố mẹ vợ, tôi lại ái ngại vì sợ bố mẹ chồng biết thì sẽ coi thường mình và gia đình mình.

Tôi và Quốc yêu nhau 2 năm rồi kết hôn, nhưng chỉ ở với nhau 3 năm thì ly hôn. Lúc đó con trai của chúng tôi chưa tròn hai tuổi. Nguyên nhân chúng tôi chia tay không phải vì người thứ ba, mà là do bố mẹ của Quốc.

Tôi không ưu tú, tài giỏi như chồng. So với anh là giám đốc kiếm tiền nhiều, tôi chỉ làm nhân viên bình thường với vài đồng lương ít ỏi. Gia đình của Quốc cũng khá giả hơn gia đình tôi. Ban đầu, bố mẹ của Quốc không hề phản đối chúng tôi. Nhưng khi về sống chung, mọi thứ dần thay đổi.

Sau khi sinh, con trai tôi sức khỏe không tốt, chồng tôi khuyên tôi nghỉ việc một thời gian để chăm sóc con. Tôi không phản đối, bố mẹ chồng cũng đồng ý. Nhưng cũng từ đây, mâu thuẫn của tôi và bố mẹ chồng ngày một nhiều. Vì ở nhà trông con, bố mẹ chồng cho rằng tôi tiêu xài tiền của chồng phung phí, lén lút gửi tiền về nhà ngoại.

Quả thật gia đình bố mẹ tôi nghèo thật nhưng họ chưa bao giờ hỏi xin tôi chuyện tiền bạc. Thay vì yêu cầu chồng giúp đỡ bố mẹ vợ, tôi lại ái ngại vì sợ bố mẹ chồng biết thì sẽ coi thường mình và gia đình mình. Chưa kể, vì sợ tôi dụ dỗ lấy hết tiền của chồng, bố mẹ chồng đòi giữ tiền của vợ chồng tôi. Họ làm đủ cách để chồng tôi phải nghe theo.

Vừa rời tòa với hai bàn tay trắng, chồng ném trả cái ba lô cũ, tôi 'hóa đá' khi thấy thứ bên trong đủ để đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và thay vì tin tưởng và bảo vệ vợ, chồng tôi lại im lặng làm theo lời của bố mẹ. Tôi buồn quá nên quyết định ôm con nhỏ về nhà ngoại ở. Chồng tôi đưa tôi một ít tiền để chăm con, tôi còn chưa đụng đến thì mẹ chồng đã hỏi tôi có phải đem tiền phải cho nhà mẹ đẻ không. Nhẫn nhịn quá lâu khiến tôi không thể kiềm chế nữa, tôi cãi nhau với bố mẹ chồng.

Bất mãn hơn, mẹ chồng còn ép chồng tôi cưới vợ mới, bà cho rằng tôi không tôn trọng bà. Sau đó vài ngày, Quốc viết đơn ly hôn, tôi cũng bằng lòng ký.

Ngày ra tòa ly hôn, tôi bế con nhìn sắc mặt chồng lạnh nhạt, hờ hững. Anh nhường quyền nuôi con cho tôi, còn anh chu cấp tiền nuôi dưỡng. Lúc chuẩn bị rời khỏi tòa, Quốc bất ngờ đi về phía tôi, vứt vào người tôi cái ba lô cũ trước mặt bố mẹ mình. Anh còn nói:

“Đồ của cô, cầm về đi”.

Về nhà, tôi cũng chẳng màng mở cái ba lô cũ đó ra. Quả thật đó là món quà chồng từng tặng tôi khi còn là vợ chồng. Giờ nhìn thấy nó, trong lòng tôi càng khó chịu. Đến hôm sau, tôi mới mở ra thì phát hiện bên trong có một cuốn sổ tiết kiệm và một tờ giấy có chữ viết của chồng cũ. Anh viết: “Tiền anh để dành bao lâu nay, em cứ cầm rồi nuôi con. Đừng để bố mẹ anh biết”.

Trong sổ tiết kiệm là số tiền 5 tỷ, tôi nhìn qua mà mắt nóng lên. Tôi biết chồng vẫn còn tình cảm nhưng anh không dám cãi lời bố mẹ. Tôi có nên tiêu số tiền này không, hay là trả lại chồng cũ?

Mượn chút men bia để tâm sự, tôi 'hóa đá' khi vợ thú nhận lý do thực sự khiến 4 năm qua cô ấy không thể mang thai

Mượn chút men bia để tâm sự, tôi 'hóa đá' khi vợ thú nhận lý do thực sự khiến 4 năm qua cô ấy không thể mang thai

Đến một ngày, tôi và vợ mua bia về uống, ăn lẩu trò chuyện vui vẻ với nhau. Khác với mọi khi, hôm đó vợ tôi uống rất nhiều. Tôi cũng không cản, chỉ nghĩ chắc vợ muốn có một hôm say xỉn với chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/12/2025), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/12/2025), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi: “Ăn bám” hay chiến lược sinh tồn thời giá nhà leo thang?

Sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi: “Ăn bám” hay chiến lược sinh tồn thời giá nhà leo thang?

Đời sống 5 giờ 30 phút trước
Vừa thấy mặt bố chồng sau 4 năm giấu kín, tôi 'sụp đổ' vì quá khứ hiện về

Vừa thấy mặt bố chồng sau 4 năm giấu kín, tôi 'sụp đổ' vì quá khứ hiện về

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Chồng báo đi công tác, vợ 'sốc ngất' lúc nửa đêm khi thấy 2 nhân vật trong bức ảnh con gái vừa gửi qua zalo

Chồng báo đi công tác, vợ 'sốc ngất' lúc nửa đêm khi thấy 2 nhân vật trong bức ảnh con gái vừa gửi qua zalo

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Đến thăm vợ cũ bệnh nặng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết danh tính thực sự của đứa bé cô ấy đang gửi nuôi

Đến thăm vợ cũ bệnh nặng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết danh tính thực sự của đứa bé cô ấy đang gửi nuôi

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Vừa rời tòa với hai bàn tay trắng, chồng ném trả cái ba lô cũ, tôi 'hóa đá' khi thấy thứ bên trong đủ để đổi đời

Vừa rời tòa với hai bàn tay trắng, chồng ném trả cái ba lô cũ, tôi 'hóa đá' khi thấy thứ bên trong đủ để đổi đời

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Nửa đêm mưa gió chồng vắng nhà, bố chồng gõ cửa đề nghị một 'giao dịch' đổi chác khiến tôi 'rụng rời' tay chân

Nửa đêm mưa gió chồng vắng nhà, bố chồng gõ cửa đề nghị một 'giao dịch' đổi chác khiến tôi 'rụng rời' tay chân

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ, tôi lén nhìn qua khe cửa để rồi 'chết lặng' trước sự thật

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ, tôi lén nhìn qua khe cửa để rồi 'chết lặng' trước sự thật

Tâm sự 6 giờ 56 phút trước
Đúng 10 ngày cuối cùng năm 2025, 3 con giáp GẶP THỜI VẬN TỐT làm gì cũng thuận lợi, NGỦ ÊM TRÊN ĐỐNG TIỀN, làm 1 lãi 10

Đúng 10 ngày cuối cùng năm 2025, 3 con giáp GẶP THỜI VẬN TỐT làm gì cũng thuận lợi, NGỦ ÊM TRÊN ĐỐNG TIỀN, làm 1 lãi 10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Vừa đi công tác 3 ngày trở về, nhờ vợ đưa đồ đi tắm mà tôi 'chết đứng' khi nhìn thứ cô ấy đang cầm trên tay

Vừa đi công tác 3 ngày trở về, nhờ vợ đưa đồ đi tắm mà tôi 'chết đứng' khi nhìn thứ cô ấy đang cầm trên tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa thấy mặt bố chồng sau 4 năm giấu kín, tôi 'sụp đổ' vì quá khứ hiện về

Vừa thấy mặt bố chồng sau 4 năm giấu kín, tôi 'sụp đổ' vì quá khứ hiện về

Chồng báo đi công tác, vợ 'sốc ngất' lúc nửa đêm khi thấy 2 nhân vật trong bức ảnh con gái vừa gửi qua zalo

Chồng báo đi công tác, vợ 'sốc ngất' lúc nửa đêm khi thấy 2 nhân vật trong bức ảnh con gái vừa gửi qua zalo

Đến thăm vợ cũ bệnh nặng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết danh tính thực sự của đứa bé cô ấy đang gửi nuôi

Đến thăm vợ cũ bệnh nặng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết danh tính thực sự của đứa bé cô ấy đang gửi nuôi

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ, tôi lén nhìn qua khe cửa để rồi 'chết lặng' trước sự thật

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ, tôi lén nhìn qua khe cửa để rồi 'chết lặng' trước sự thật

Vô tình gặp người yêu cũ mua cháo tại bệnh viện, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết lý do cô ấy xuất hiện ở đây

Vô tình gặp người yêu cũ mua cháo tại bệnh viện, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết lý do cô ấy xuất hiện ở đây

5 năm vô tâm không ngó ngàng tủ đồ của vợ, lần đầu tiên giặt đồ cho cô ấy, tôi 'khóc nghẹn' khi thấy thứ vợ đang cất giấu

5 năm vô tâm không ngó ngàng tủ đồ của vợ, lần đầu tiên giặt đồ cho cô ấy, tôi 'khóc nghẹn' khi thấy thứ vợ đang cất giấu