Cuối ngày hôm nay (20/12/2025), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 20/12/2025 03:20

3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được Tam Hợp chiếu mệnh nên công việc thuận lợi, sự nghiệp thi cử, học hành cũng đạt kết quả tốt sau ngày mai. Bản mệnh có khả năng mở rộng mối quan hệ xã giao, ký kết được những hợp đồng có giá trị, hứa hẹn đem lại nguồn thu lớn cho tương lai.

Trong ngày Tỷ Kiên ghé thăm, con giáp may mắn này sẽ có những quyết định dứt khoát, không để thời cơ đi mất, sự nghiệp cũng nhờ thế mà đạt được những bước tiến lớn tới không ngờ. Ban đầu dù bạn vẫn có chút hoang mang, nhưng vẫn quyết tâm đi theo con đường đã chọn.

Cuối ngày hôm nay (20/12/2025), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thần Tài xuất hiện báo hiệu cho người tuổi Ngọ sẽ có tin vui tiền bạc và tài lộc trong thời gian tới. Bạn cũng sẽ thu được thành quả sau quãng thời gian cố gắng rất dài vừa qua của bạn. Đặc biệt, những người làm nghề tự do có thể phát tài một cách nhanh chóng. Những quyết định đúng đắn từ trước đó đã giúp bạn nhận được kết quả hiện tại. Bản mệnh hoàn toàn xứng đáng với những gì mình nhận được.

Hơn nữa, những mối quan hệ xung quanh từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân con giáp này đều rất tốt đẹp. Nhưng đừng vì mải chăm lo con cái mà quên dành thời gian cho người bạn đời của bạn, hãy hâm nóng tình cảm kịp thời để luôn giữ được ngọn lửa tình yêu rực cháy nhé.

Cuối ngày hôm nay (20/12/2025), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu làm ăn có lộc và khởi sắc đầy ngoạn mục. Vì vậy, bản mệnh không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội đầu tư, kinh doanh. Bạn hãy quyết đoán nắm bắt, bạn chắc chắn sẽ thu được lời lãi nhanh thôi. Đây còn là thời gian để bản mệnh củng cố sự nghiệp. Với những ai đang có ý định thay đổi công việc hay đầu tư lớn, đây chính là thời điểm “vàng”. 

Ngoài ra, may mắn là mệnh chủ luôn được nửa kia tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện. Nếu công việc gặp bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự với nửa kia. Hai người cùng suy nghĩ hẳn sẽ tìm được hướng giải quyết nhanh chóng và phù hợp hơn nhiều.

Cuối ngày hôm nay (20/12/2025), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Thần Tài trao tặng tài lộc, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/12/2025), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/12/2025), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi: “Ăn bám” hay chiến lược sinh tồn thời giá nhà leo thang?

Sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi: “Ăn bám” hay chiến lược sinh tồn thời giá nhà leo thang?

Đời sống 5 giờ 29 phút trước
Vừa thấy mặt bố chồng sau 4 năm giấu kín, tôi 'sụp đổ' vì quá khứ hiện về

Vừa thấy mặt bố chồng sau 4 năm giấu kín, tôi 'sụp đổ' vì quá khứ hiện về

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Chồng báo đi công tác, vợ 'sốc ngất' lúc nửa đêm khi thấy 2 nhân vật trong bức ảnh con gái vừa gửi qua zalo

Chồng báo đi công tác, vợ 'sốc ngất' lúc nửa đêm khi thấy 2 nhân vật trong bức ảnh con gái vừa gửi qua zalo

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Đến thăm vợ cũ bệnh nặng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết danh tính thực sự của đứa bé cô ấy đang gửi nuôi

Đến thăm vợ cũ bệnh nặng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết danh tính thực sự của đứa bé cô ấy đang gửi nuôi

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Vừa rời tòa với hai bàn tay trắng, chồng ném trả cái ba lô cũ, tôi 'hóa đá' khi thấy thứ bên trong đủ để đổi đời

Vừa rời tòa với hai bàn tay trắng, chồng ném trả cái ba lô cũ, tôi 'hóa đá' khi thấy thứ bên trong đủ để đổi đời

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Nửa đêm mưa gió chồng vắng nhà, bố chồng gõ cửa đề nghị một 'giao dịch' đổi chác khiến tôi 'rụng rời' tay chân

Nửa đêm mưa gió chồng vắng nhà, bố chồng gõ cửa đề nghị một 'giao dịch' đổi chác khiến tôi 'rụng rời' tay chân

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ, tôi lén nhìn qua khe cửa để rồi 'chết lặng' trước sự thật

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ, tôi lén nhìn qua khe cửa để rồi 'chết lặng' trước sự thật

Tâm sự 6 giờ 56 phút trước
Đúng 10 ngày cuối cùng năm 2025, 3 con giáp GẶP THỜI VẬN TỐT làm gì cũng thuận lợi, NGỦ ÊM TRÊN ĐỐNG TIỀN, làm 1 lãi 10

Đúng 10 ngày cuối cùng năm 2025, 3 con giáp GẶP THỜI VẬN TỐT làm gì cũng thuận lợi, NGỦ ÊM TRÊN ĐỐNG TIỀN, làm 1 lãi 10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Vừa đi công tác 3 ngày trở về, nhờ vợ đưa đồ đi tắm mà tôi 'chết đứng' khi nhìn thứ cô ấy đang cầm trên tay

Vừa đi công tác 3 ngày trở về, nhờ vợ đưa đồ đi tắm mà tôi 'chết đứng' khi nhìn thứ cô ấy đang cầm trên tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày cuối cùng năm 2025, 3 con giáp GẶP THỜI VẬN TỐT làm gì cũng thuận lợi, NGỦ ÊM TRÊN ĐỐNG TIỀN, làm 1 lãi 10

Đúng 10 ngày cuối cùng năm 2025, 3 con giáp GẶP THỜI VẬN TỐT làm gì cũng thuận lợi, NGỦ ÊM TRÊN ĐỐNG TIỀN, làm 1 lãi 10

Chúc mừng 3 con giáp Phát Tài ngày Noel (23-25/12), đỏ cả tình lẫn tiền, nhận Lộc tứ phương, đón Tết như ý, Phú Quý đủ đường

Chúc mừng 3 con giáp Phát Tài ngày Noel (23-25/12), đỏ cả tình lẫn tiền, nhận Lộc tứ phương, đón Tết như ý, Phú Quý đủ đường

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (20 và 21/12), 3 con giáp chuẩn bị Phát Tài Phát Lộc, gặp thời vượng phát, muốn nghèo cũng khó, an nhàn hưởng lợi

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (20 và 21/12), 3 con giáp chuẩn bị Phát Tài Phát Lộc, gặp thời vượng phát, muốn nghèo cũng khó, an nhàn hưởng lợi

Vận đỏ kể từ ngày 20/12/2025, 3 con giáp ở hiền gặp lành, sự nghiệp hanh thông, Tài Lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Vận đỏ kể từ ngày 20/12/2025, 3 con giáp ở hiền gặp lành, sự nghiệp hanh thông, Tài Lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 6h sáng mai, ngày 20/12/2025, 3 con giáp công việc khởi sắc, giàu có đổi đời, đếm tiền mỏi tay, vàng bạc thấm vào người

Đúng 6h sáng mai, ngày 20/12/2025, 3 con giáp công việc khởi sắc, giàu có đổi đời, đếm tiền mỏi tay, vàng bạc thấm vào người

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (20/12/2025), 3 con giáp chính thức hết khổ, tài lộc chảy về như lũ, tiền vàng ngập két không ngờ

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (20/12/2025), 3 con giáp chính thức hết khổ, tài lộc chảy về như lũ, tiền vàng ngập két không ngờ