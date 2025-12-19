Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (20 và 21/12), 3 con giáp chuẩn bị Phát Tài Phát Lộc, gặp thời vượng phát, muốn nghèo cũng khó, an nhàn hưởng lợi

Tâm linh - Tử vi 19/12/2025 21:54

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chuẩn bị Phát Tài Phát Lộc, gặp thời vượng phát, muốn nghèo cũng khó, an nhàn hưởng lợi vào đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (20 và 21/12) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (20 và 21/12), có Tam Hợp kết hợp cùng Chính Tài, vận trình tuổi Ngọ vô cùng thịnh vượng và may mắn! Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ những quý nhân và gặt hái thành công lớn về tài chính. Các dự án hợp tác sẽ tiến triển thuận lợi vượt bậc. 

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (20 và 21/12), 3 con giáp chuẩn bị Phát Tài Phát Lộc, gặp thời vượng phát, muốn nghèo cũng khó, an nhàn hưởng lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài lộc của bạn sẽ rất tốt, đặc biệt là về khoản thu nhập phụ có thể đến theo cách bạn không ngờ. Chính Tài cho thấy nguồn thu nhập chính ổn định và tăng trưởng. Hãy cân nhắc thử đầu tư nhỏ để gia tăng tài sản.

 

Những người bạn còn độc thân sẽ trở nên hấp dẫn hơn và dễ dàng thu hút sự chú ý từ người khác phái; cơ hội tìm được ý trung nhân rất cao. Những người đã kết hôn sẽ tận hưởng hạnh phúc gia đình viên mãn; đây là thời điểm lý tưởng để tổ chức các buổi họp mặt gia đình hoặc du lịch ngắn ngày.

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (20 và 21/12), Tam Hội xuất hiện khiến người tuổi Hợi muốn kết nối với bạn bè để có thể xúc tiến một kế hoạch gì đó. Nhưng bạn nên nhìn vào thực tế là họ có thể ủng hộ bạn nhưng để hiểu rõ mọi vấn đề là điều không thể, bạn cũng chỉ cần lời động viên của họ thôi mà.

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (20 và 21/12), 3 con giáp chuẩn bị Phát Tài Phát Lộc, gặp thời vượng phát, muốn nghèo cũng khó, an nhàn hưởng lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày này dường như liên quan nhiều đến những thay đổi bất ngờ vào phút chót dưới tác động của Thương Quan, tuy nhiên nếu xem xét lại người tuổi Hợi sẽ thấy bạn không phải người chịu ảnh hưởng trực tiếp, vậy thì đừng trầm trọng hóa vấn đề lên. Quan trọng chính là tinh thần thích nghi và chủ động trong mọi tình huống đấy.

Thủy khí vượng cho thấy hôm nay bản mệnh nên ưu tiên ăn những đồ dễ tiêu, có lợi cho sức khỏe, tránh xa các đồ chiên rán nhiều dầu mỡ vì chúng là tác nhân gây ra một số bệnh tiềm tàng mà bạn không hề hay biết.

Con giáp tuổi Tý 

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (20 và 21/12), Thực Thần nâng bước, người tuổi Tý có cơ hội phát tài nếu như bạn là người làm nghề tự do. Nhờ trước đó đã làm việc không ngại vất vả nên nay, bạn được nhận một khoản tiền công, tiền thưởng xứng đáng.

Đúng 2 ngày liên tiếp cuối tuần (20 và 21/12), 3 con giáp chuẩn bị Phát Tài Phát Lộc, gặp thời vượng phát, muốn nghèo cũng khó, an nhàn hưởng lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh nên tiếp tục mở rộng các mối quan hệ với mọi người, đặc biệt là với khách hàng, đối tác để có thể tìm được nhiều mối làm ăn triển vọng hơn nữa trong tương lai. Hãy đối xử với mọi người một cách chân thành, rồi đối phương cũng sẽ đáp lại bạn như thế.
 
Thủy khắc Hỏa, tiếc rằng quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được hài hòa cho lắm. Đôi bên có thể đang không hiểu nhau về một vấn đề nào đấy và cần dành thời gian để trao đổi với nhau nhiều hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

