Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

Sáng ngày 18/12, một cây cầu dành cho người đi bộ đã đổ sập xuống xe đầu kéo và xe bán tải tại huyện Bang Bo, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, khiến một người tử vong và một người khác bị thương nặng.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

