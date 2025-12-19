Thần Tài hộ mệnh sau ngày 20/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 19/12/2025 10:30

3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần chẳng còn phải lo nghĩ nhiều nữa bởi vì tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu. Những khoản tiền này xuất phát từ sự nỗ lực của chính bạn trong suốt thời gian qua. Nhớ kỹ việc lên kế hoạch chi tiêu cụ thể và rõ ràng, tránh để rơi vào tình trạng tiền vào cửa trước, tiền ra cửa sau.

Bên cạnh đó, sức khỏe của bạn được cải thiện đáng kể trong thời gian này. Những bữa ăn ngon, những giấc ngủ đủ giúp cơ thể bạn được hồi phục sau những giờ phút làm việc bận rộn và mệt mỏi. Hãy tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt khoa học rất tốt cho sức khỏe này nhé.

Thần Tài hộ mệnh sau ngày 20/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được quý nhân Tam Hội giúp sức nên vận trình công danh sự nghiệp thăng hoa phơi phới. Đồng thời, tài vận ổn định, con giáp này chẳng phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc trong ngày chủ nhật này. Khoản thu nhập từ công việc chính đủ lớn để bạn trang trải cuộc sống và thực hiện các dự định đã ấp ủ từ lâu.

Đào hoa trợ mệnh, vận trình tình duyên của bản mệnh cũng rạng rỡ khoe sắc trong ngày Hỏa Thổ tương sinh này. Cả hai biết cách lắng nghe và chia sẻ, từng bước thêm thấu hiểu về nhau hơn, tình cảm vì thế mà càng thêm thắm thiết.

Thần Tài hộ mệnh sau ngày 20/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ trên thuận đà thăng tiến trong thời điểm tới. Người theo đuổi nghiệp học hành, khoa cử cũng nhận được những kết quả tốt trong những ngày vừa qua. Bạn làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Dù có gặp bất cứ trở ngại gì, con giáp này cũng sẽ nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết hợp tình hợp lý. 

Về vận trình tình cảm, người độc thân vẫn chưa tìm thấy một nửa ưng ý cho mình. Bạn vẫn giữ khư khư hình bóng trong quá khứ, để rồi chẳng thể nào thoát ra và sống cho riêng mình được.

Thần Tài hộ mệnh sau ngày 20/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Ba 2/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 2/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi ngày mới, thứ Ba 2/12/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Nghệ thuật sử dụng nước hoa mùa đông: Khi mùi hương trở thành “lớp áo khoác” tâm hồn

Nghệ thuật sử dụng nước hoa mùa đông: Khi mùi hương trở thành “lớp áo khoác” tâm hồn

Làm đẹp 27 phút trước
Tẩy trang chuyên dụng hay sữa rửa mặt đa năng: Lựa chọn nào tối ưu cho phụ nữ hiện đại?

Tẩy trang chuyên dụng hay sữa rửa mặt đa năng: Lựa chọn nào tối ưu cho phụ nữ hiện đại?

Chăm sóc da 35 phút trước
Lâm Tâm Như bất ngờ thừa nhận đã thay đổi thói quen vì Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như bất ngờ thừa nhận đã thay đổi thói quen vì Hoắc Kiến Hoa

Sao quốc tế 38 phút trước
Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng chói, cuộc đời hanh thông

Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng chói, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM

Đời sống 48 phút trước
Thần Tài hộ mệnh sau ngày 20/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Thần Tài hộ mệnh sau ngày 20/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 19/12/2025

3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 19/12/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 11 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như vũ bão, uống cạn lộc trời, giàu có hơn người

Đúng 11 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như vũ bão, uống cạn lộc trời, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Trương Bá Chi bật khóc tại tòa, hé lộ góc khuất 'nhiều cạm bẫy' của giới giải trí

Trương Bá Chi bật khóc tại tòa, hé lộ góc khuất 'nhiều cạm bẫy' của giới giải trí

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng chói, cuộc đời hanh thông

Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng chói, cuộc đời hanh thông

3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 19/12/2025

3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 19/12/2025

Đúng 11 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như vũ bão, uống cạn lộc trời, giàu có hơn người

Đúng 11 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như vũ bão, uống cạn lộc trời, giàu có hơn người

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/12/2025, 3 con giáp tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, vượng vận quý nhân, muốn nghèo cũng khó

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/12/2025, 3 con giáp tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, vượng vận quý nhân, muốn nghèo cũng khó

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 19/12/2025, kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 19/12/2025, kiếm tiền siêu giỏi, gánh vàng gánh bạc về nhà, phúc lộc không bao giờ vơi, ung dung tự tại

Đúng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp GIÀU CÓ NỨT VÁCH, tài lộc chói sáng, quý nhân chỉ đường dẫn lối, thuận lợi tiến thân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp GIÀU CÓ NỨT VÁCH, tài lộc chói sáng, quý nhân chỉ đường dẫn lối, thuận lợi tiến thân