Phát hiện ra chiếc lá 'biết đi', người đàn ông sốc khi biết thực chất là một loại côn trùng có tên là bọ lá

Đoạn clip được quay tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, vào ngày 15/12. Một người đàn ông đã vô tình phát hiện một chiếc lá 'biết đi'. Người đàn ông này tiến lại gần, nhặt nó lên và quan sát kỹ. Anh ta sau đó phát hiện ra rằng, chiếc lá này thực chất là một con côn trùng.

