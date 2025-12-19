Xe tải chở sỏi lật nghiêng đè trúng ô tô con, 4 người tử vong thương tâm, 1 người bị thương nặng

Vụ tai nạn xảy ra tại cầu Silor ở khu vực Sadar thuộc huyện Bundi, bang Rajasthan, Ấn Độ, theo lời Phó cảnh sát trưởng Uma Sharma hôm 18/12. Chiếc xe tải mất kiểm soát, lật nghiêng rồi đè lên ô tô con. Vụ tai nạn làm ô tô con bẹp dúm và khiến những người bên trong bị mắc kẹt.
Video 1 giờ 6 phút trước

An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

