Thót tim nam thanh niên buông cả hai tay khi chạy xe máy ở TP.HCM

Đời sống 19/12/2025 13:17

Công an xác minh clip ghi cảnh một nam thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 19/12, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh clip ghi lại cảnh một nam thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe máy trên đường ở phường Tân Hưng.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 59V3-071.xx lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ đường Nguyễn Văn Linh đi Nguyễn Thị Thập. Khi đến gần cầu Rạch Bàng 2 (phường Tân Hưng), người này bất ngờ buông cả hai tay trong lúc xe vẫn đang di chuyển. 

Tiếp nhận thông tin, Phòng PC08 phối hợp với các đơn vị liên quan đang tiến hành xác minh, mời nam thanh niên lên làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

 

Thót tim nam thanh niên buông cả hai tay khi chạy xe máy ở TP.HCM - Ảnh 1
Nam thanh niên buông cả hai tay khi chạy xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 16/12, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với BHT (18 tuổi) về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy.

Làm việc với cơ quan công an, T thừa nhận vào chiều 13-12 đã điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn An Ninh (phường Dĩ An). Trong lúc di chuyển, T buông cả hai tay để tháo áo khoác cho đỡ vướng, không nhằm mục đích biểu diễn.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với T. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy bị tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Ngoài ra, do T chưa có giấy phép lái xe, chủ phương tiện còn bị xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Danh tính hai phụ nữ đột nhập nhà dân trộm vàng trị giá gần 1 tỷ đồng

Danh tính hai phụ nữ đột nhập nhà dân trộm vàng trị giá gần 1 tỷ đồng

Ngày 18/12, Công an xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phá nhanh vụ trộm tài sản, bắt giữ hai nghi phạm, thu hồi nhiều tiền và vàng trả lại cho bị hại.

Xem thêm
Từ khóa:   vi phạm giao thông tin moi Xử phạt tài xế

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

NÓNG: Thu hồi toàn quốc mỹ phẩm chứa chất cấm, có thể gây loãng xương, teo da nguy hiểm

Phẫn nộ nam sinh lớp 12 bị chặn đường, đánh hội đồng khi đi học về

Phẫn nộ nam sinh lớp 12 bị chặn đường, đánh hội đồng khi đi học về

Tình tiết bất ngờ vụ ô tô cứu thương tông xe container trên cao tốc làm 3 người tử vong

Tình tiết bất ngờ vụ ô tô cứu thương tông xe container trên cao tốc làm 3 người tử vong

Tuổi thọ pin iPad Pro M5: Thời gian sử dụng thực tế và mẹo tối ưu pin cho người dùng chuyên nghiệp

Tuổi thọ pin iPad Pro M5: Thời gian sử dụng thực tế và mẹo tối ưu pin cho người dùng chuyên nghiệp

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng