Thót tim nam thanh niên buông cả hai tay khi chạy xe máy ở TP.HCM

Công an xác minh clip ghi cảnh một nam thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 19/12, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh clip ghi lại cảnh một nam thanh niên buông cả hai tay khi điều khiển xe máy trên đường ở phường Tân Hưng.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 59V3-071.xx lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ đường Nguyễn Văn Linh đi Nguyễn Thị Thập. Khi đến gần cầu Rạch Bàng 2 (phường Tân Hưng), người này bất ngờ buông cả hai tay trong lúc xe vẫn đang di chuyển.

Tiếp nhận thông tin, Phòng PC08 phối hợp với các đơn vị liên quan đang tiến hành xác minh, mời nam thanh niên lên làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Nam thanh niên buông cả hai tay khi chạy xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 16/12, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với BHT (18 tuổi) về hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy.

Làm việc với cơ quan công an, T thừa nhận vào chiều 13-12 đã điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn An Ninh (phường Dĩ An). Trong lúc di chuyển, T buông cả hai tay để tháo áo khoác cho đỡ vướng, không nhằm mục đích biểu diễn.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với T. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy bị tịch thu phương tiện và tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Ngoài ra, do T chưa có giấy phép lái xe, chủ phương tiện còn bị xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Danh tính hai phụ nữ đột nhập nhà dân trộm vàng trị giá gần 1 tỷ đồng Ngày 18/12, Công an xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phá nhanh vụ trộm tài sản, bắt giữ hai nghi phạm, thu hồi nhiều tiền và vàng trả lại cho bị hại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-nam-thanh-nien-buong-ca-hai-tay-khi-chay-xe-may-o-tphcm-748905.html