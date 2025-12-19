Danh tính hai phụ nữ đột nhập nhà dân trộm vàng trị giá gần 1 tỷ đồng

Ngày 18/12, Công an xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phá nhanh vụ trộm tài sản, bắt giữ hai nghi phạm, thu hồi nhiều tiền và vàng trả lại cho bị hại.

Vào khoảng 13h30 ngày 13/12, Công an xã Rạch Kiến tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.H. (41 tuổi, ngụ xã Rạch Kiến) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, mở két sắt trộm nhiều cọc tiền mặt và vòng vàng. Tổng giá trị tài sản bị mất hơn 800 triệu đồng.

Danh tính hai phụ nữ đột nhập nhà dân trộm vàng trị giá gần 1 tỷ đồng - Ảnh 1
Lan và Yến là nghi phạm thực hiện vụ trộm - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Công lý, nhận định đây là vụ trộm tài sản có giá trị lớn, thủ đoạn đột nhập và mở két sắt tinh vi, Công an xã Rạch Kiến đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, truy xét nghi phạm.

Qua rà soát, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Thị Thảo Lan (31 tuổi) và Phạm Hồng Yến (31 tuổi, cùng ngụ xã Rạch Kiến) để làm việc.

Danh tính hai phụ nữ đột nhập nhà dân trộm vàng trị giá gần 1 tỷ đồng - Ảnh 2
Chiếc két sắt bị kẻ trộm mở lấy tài sản - Ảnh: Báo Công lý

Sau nhiều giờ đấu tranh, cả hai thừa nhận hành vi đột nhập nhà bị hại, mở két sắt lấy tiền và vàng rồi mang đi cất giấu, chờ thời điểm chia nhau thì bị phát hiện.

Công an xã Rạch Kiến đã thu hồi phần lớn tài sản bị trộm, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

