Người đàn ông chém bạn vì bị trêu chọc đã lớn tuổi mà 'chưa có vợ'

Ngày 18/12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Thế (SN 1985, trú tại thôn Sâm Văn Hội, xã Đức Minh, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 7/8/2025, Thế cùng một số người đang ngồi uống nước, nói chuyện trước nhà anh Trần Ngọc Hoàng ngụ cùng thôn, thì Đoàn Văn Hồ (SN 1985, bạn cùng thôn) đi xe máy từ ngoài vào, đồng thời cố tình va nhẹ vào ghế nơi Thế đang ngồi.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 7/8/2025, Thế cùng một số người đang ngồi uống nước, nói chuyện trước nhà anh Trần Ngọc Hoàng ngụ cùng thôn, thì Đoàn Văn Hồ (SN 1985, bạn cùng thôn) đi xe máy từ ngoài vào, đồng thời cố tình va nhẹ vào ghế nơi Thế đang ngồi.

Lúc này giữa hai bên có đối đáp vài câu rồi tiếp tục ngồi xuống nói chuyện.

Đoàn Trung Thế tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân trí, trong quá trình trò chuyện, Hồ có những lời nói mang tính trêu chọc, khiêu khích, trong đó có câu: "Tao đang có vợ con lo cho rồi, chứ mày có vợ con đâu mà lo" 

Từ những lời nói khó nghe này đã khiến hai bên xảy ra cự cãi rồi dẫn tới xô xát. Trong quá trình đó, Hồ đã dùng tay đánh vào mặt Thế.

Sự việc sau đó được mọi người can ngăn, Thế và Hồ ra về.

 

Tuy nhiên sau khi về nhà, do vẫn còn bức xúc vì bị Hồ nói xúc phạm, Thế đã mang theo một con dao quay sang nhà Hồ chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ của Hồ, gây thương tích, với tỉ lệ 8%.

