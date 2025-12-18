NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng về dưới mốc 20.000 đồng/lít

Từ 15h ngày 18/12, giá xăng RON 95 giảm 460 đồng/lít xuống 19.620 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 27 lần tăng giá và 25 lần giảm giá.

Theo thông tin từ báo Công Thương, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm từ 15 giờ chiều nay (18/12), sau điều chỉnh của liên bộ Công thương - Tài Chính, đưa giá xăng về mốc dưới 20.000 đồng/lít.

Đây là đợt giảm giá thứ 2 liên tiếp, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm (lần giảm trước đó vào kỳ điều hành ngày 4/12), mức giảm cụ thể như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.239 đồng/lít, giảm 376 đồng/lít so với giá hiện hành;

Xăng RON95 không cao hơn 19.620 đồng/lít, giảm 462 đồng/lít;

Dầu Diesel không cao hơn 17.476 đồng/lít, giảm 678 đồng/lít so với giá hiện hành;

Dầu hoả không cao hơn 17.937 đồng/lít, giảm 704 đồng/lít so với giá hiện hành;

Dầu mazut không cao hơn 13.160 đồng/kg, giảm 233 đồng/kg so với giá hiện hành.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VnExpress, Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ thông tin liên quan tới thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo. Giá nhiên liệu thế giới có xu hướng giảm so với kỳ trước, trong đó mỗi thùng xăng RON 95 bình quân hạ 3% xuống 77,5 USD; dầu diesel giảm 4,5%, còn mazut 2,4%.

Tính chung từ giữa tháng 11, giá xăng dầu có 6 đợt điều chỉnh giảm, trong đó mỗi lít RON 95-III giảm 950 đồng, diesel hạ 2.390 đồng. Diễn biến này góp phần kéo giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho người tiêu dùng. Song ở góc độ cung ứng, một số doanh nghiệp đầu mối lớn cho biết mặt bằng giá liên lục giảm khiến họ gặp khó trong cân đối nguồn cung, bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước từ 1/6/2026. Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thượng vụ Quốc hội, năm 2026 thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi Ngày 18/12, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-gia-xang-dau-ong-loat-giam-gia-xang-ve-duoi-moc-20000-onglit-748847.html