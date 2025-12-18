Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng 'hộ tống' tôi đi đánh ghen, màn dằn mặt khiến ả tiểu tam 'hồn siêu phách lạc

Tâm sự 18/12/2025 20:53

Nhưng mẹ chồng tôi rất bênh con dâu, bà cũng biết tật xấu của con trai mình. Bà khuyên tôi đừng nín nhịn, còn cùng tôi đi đánh ghen để cho ả bồ kia phải thấy sợ.

Bố mẹ tôi và gia đình chồng có quen biết lâu năm, rất thân thiết với nhau. Đến tuổi kết hôn nhưng tôi vẫn chưa tìm được người ưng ý nên bố mẹ gợi ý tôi lấy Quân, là chồng tôi bây giờ. Mẹ tôi hay nói lúc còn nhỏ tôi rất thích chơi với Quân, nên hai bên còn hứa sẽ làm thông giao khi hai đứa trưởng thành.

Ban đầu tôi không thích Quân lắm vì tôi nghe anh yêu đương đã nhiều, không như tôi chưa từng trải. Dù lúc đó tôi được nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn nghe theo lời bố mẹ lấy Quân làm chồng. Từ khi về làm dâu, tôi được bố mẹ chồng yêu thương. Chồng tôi lúc đầu cũng thương vợ lắm. Nhưng dần dà, tôi phát hiện Quân vẫn không bỏ được thói lêu lòng. Có lần chồng say xỉn, tôi choáng váng khi nghe anh chê bai vợ không biết “lên giường” với chồng.

 

Tôi chưa từng yêu đương thì sẽ không biết những chuyện chồng nói. Còn chồng tôi lại quá từng trải, thậm chí có lúc làm tôi thấy sợ. Thấy vợ nhàm chán, Quân có bồ bên ngoài. Điều này lại càng làm tôi thấy khổ sở.

Nhưng mẹ chồng tôi rất bênh con dâu, bà cũng biết tật xấu của con trai mình. Bà khuyên tôi đừng nín nhịn, còn cùng tôi đi đánh ghen để cho ả bồ kia phải thấy sợ. 

Mẹ chồng tôi kéo tôi đi đến khách sạn mà Quân và nhân tình đang ở. Đi cùng chúng tôi còn có thêm vài người bạn của mẹ chồng. Mẹ chồng tôi rất hung dữ, vừa gào chửi vừa đập cửa xông vào.

Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng 'hộ tống' tôi đi đánh ghen, màn dằn mặt khiến ả tiểu tam 'hồn siêu phách lạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi nhìn thấy mặt nhân tình của chồng tôi thì mẹ chồng chết sững không nói được lời nào. Ả ta hất mặt nhìn mẹ chồng tôi, còn cười mỉa nói một câu: “Sao nào tôi đã nói sẽ làm bà khổ sở mà, giờ bà đã thấy chưa?”. 

Mẹ chồng tôi tái mặt, dẫn tôi đi ra khỏi đó ngay. Sau đó, bà cũng gọi chồng tôi về, còn ép anh phải chấm dứt ngay với nhân tình. Nhưng Quân khăng khăng sẽ bỏ vợ để lấy bồ. Tôi sốc lặng khi nghe chồng nói vậy. Còn mẹ chồng tôi thì khóc không dừng. Chỉ khi gặp nhân tình của chồng, tôi mới rõ nguồn cơn câu chuyện.

Nhân tình của chồng tên là Hương, cô ấy bất ngờ hẹn gặp tôi. Hương không hề hung hăng khi nói chuyện với tôi, ngược lại rất đàng hoàng nhẹ nhàng. Cô ta kể ngày trước mẹ chồng của tôi trước khi cưới bố chồng tôi thì từng làm nhân tình của đàn ông có vợ, đó cũng là bố của Hương. Hương cũng từng cùng mẹ đi đánh ghen nhưng không thành. Bố của Hương bỏ rơi vợ con vì nhân tình, khiến mẹ của cô vì uất ức mà sinh bệnh rồi qua đời. Sau đó, bố của Hương bị nhân tình bỏ rơi, sống đơn côi tới giờ.

Hương thề sẽ trả thù nhân tình của bố, cũng chính là mẹ chồng của tôi. Cô tiếp cận rồi yêu Quân, cô ta càng không ngờ mình mang thai. Giờ cái thai đã lớn, cô ta cũng không biết phải làm sao. Nhưng Quân đã hứa sẽ cưới cô ta làm vợ.

Tôi nghe mà khóc trong lòng. Tôi chẳng làm gì sai trong câu chuyện này, vì sao tôi phải chịu nỗi đau này? Tôi nghĩ mình nên rời đi càng sớm càng tốt, tôi đã quá mệt mỏi vì bị kéo vào một mớ rối rắm này rồi.

Cứ sau mỗi đêm mặn nồng chồng lại chuyển 10 triệu, tôi 'đau đớn tột cùng' khi biết ý nghĩa thật sự của số tiền 'trả công' ấy

Cứ sau mỗi đêm mặn nồng chồng lại chuyển 10 triệu, tôi 'đau đớn tột cùng' khi biết ý nghĩa thật sự của số tiền 'trả công' ấy

Tôi xinh xắn, lại có học thức nên dần thu hút sự chú ý của Dũng. Tôi còn chủ động biểu đạt tình cảm với anh. Rồi Dũng dẫn tôi về ra mắt gia đình, mẹ anh rất quý mến tôi. Được gia đình hai bên ủng hộ, chúng tôi có một đám cưới long trọng, khiến tôi và mẹ nở mày nở mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Hớn hở ăn mừng khi giúp việc có thai thay mình, 9 tháng sau, người vợ 'rụng rời' phát hiện tác giả cái thai là kẻ không ai ngờ tới

Hớn hở ăn mừng khi giúp việc có thai thay mình, 9 tháng sau, người vợ 'rụng rời' phát hiện tác giả cái thai là kẻ không ai ngờ tới

Tâm sự 57 phút trước
Chê vợ cũ 'lắm lời' để chạy theo tình trẻ nóng bỏng, tôi 'ngã quỵ' nhận cái kết đắng khi biến thành mỏ vàng cho nhân tình

Chê vợ cũ 'lắm lời' để chạy theo tình trẻ nóng bỏng, tôi 'ngã quỵ' nhận cái kết đắng khi biến thành mỏ vàng cho nhân tình

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng bất ngờ dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm theo một lời đề nghị 'cạn tình'

Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng bất ngờ dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm theo một lời đề nghị 'cạn tình'

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Cứ ngỡ bố chồng được phụng dưỡng tốt, nào ngờ mùi hôi lạ đã tố cáo tất cả, tôi 'hóa đá' trước sự thật sau cánh cửa đóng chặt

Cứ ngỡ bố chồng được phụng dưỡng tốt, nào ngờ mùi hôi lạ đã tố cáo tất cả, tôi 'hóa đá' trước sự thật sau cánh cửa đóng chặt

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Chấp nhận lấy chồng để 'xoá nợ' 600 triệu, đêm tân hôn tôi 'ngớ người' khi chú rể lật bài ngửa

Chấp nhận lấy chồng để 'xoá nợ' 600 triệu, đêm tân hôn tôi 'ngớ người' khi chú rể lật bài ngửa

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Lấy vợ hơn 2 tuổi, bước vào phòng tân hôn thì chết sững trước 'hành động lạ' của cô ấy

Lấy vợ hơn 2 tuổi, bước vào phòng tân hôn thì chết sững trước 'hành động lạ' của cô ấy

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Nghe 'âm thanh nhạy cảm' phát ra từ phòng tắm, tôi 'sốc ngất' thấy chồng và người giúp việc đang vội vã chỉnh lại quần áo

Nghe 'âm thanh nhạy cảm' phát ra từ phòng tắm, tôi 'sốc ngất' thấy chồng và người giúp việc đang vội vã chỉnh lại quần áo

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Vừa có thai, nhân tình đã ép chồng tôi 'nôn' ra 500 triệu, sự thật phũ phàng khiến gia đình tôi điêu đứng

Vừa có thai, nhân tình đã ép chồng tôi 'nôn' ra 500 triệu, sự thật phũ phàng khiến gia đình tôi điêu đứng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng 'hộ tống' tôi đi đánh ghen, màn dằn mặt khiến ả tiểu tam 'hồn siêu phách lạc

Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng 'hộ tống' tôi đi đánh ghen, màn dằn mặt khiến ả tiểu tam 'hồn siêu phách lạc

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Tử vi thứ Sáu 19/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Sáu 19/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng chăm cây táo 'kỹ hơn chăm con', tôi bí mật đào gốc lên thì 'chết lặng' thấy bọc nilon chứa đầy thứ này

Chồng chăm cây táo 'kỹ hơn chăm con', tôi bí mật đào gốc lên thì 'chết lặng' thấy bọc nilon chứa đầy thứ này

vừa rời tòa với tờ giấy ly hôn, đêm muộn tin nhắn 5 từ của chồng gửi đến khiến tôi 'gào thét' vì sự thật quá đau lòng

vừa rời tòa với tờ giấy ly hôn, đêm muộn tin nhắn 5 từ của chồng gửi đến khiến tôi 'gào thét' vì sự thật quá đau lòng

Màn 'bật lại' con rể đỉnh cao của bố vợ khiến tôi 'mất cả chì lẫn chài' chỉ vì một phát ngôn ngông cuồng

Màn 'bật lại' con rể đỉnh cao của bố vợ khiến tôi 'mất cả chì lẫn chài' chỉ vì một phát ngôn ngông cuồng

Hớn hở ăn mừng khi giúp việc có thai thay mình, 9 tháng sau, người vợ 'rụng rời' phát hiện tác giả cái thai là kẻ không ai ngờ tới

Hớn hở ăn mừng khi giúp việc có thai thay mình, 9 tháng sau, người vợ 'rụng rời' phát hiện tác giả cái thai là kẻ không ai ngờ tới

Chê vợ cũ 'lắm lời' để chạy theo tình trẻ nóng bỏng, tôi 'ngã quỵ' nhận cái kết đắng khi biến thành mỏ vàng cho nhân tình

Chê vợ cũ 'lắm lời' để chạy theo tình trẻ nóng bỏng, tôi 'ngã quỵ' nhận cái kết đắng khi biến thành mỏ vàng cho nhân tình

Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng bất ngờ dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm theo một lời đề nghị 'cạn tình'

Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng bất ngờ dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm theo một lời đề nghị 'cạn tình'