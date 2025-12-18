Sau ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 18/12/2025 20:50

3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng xán lạn và suôn sẻ trăm bề. Chính Quan xuất hiện cho thấy con giáp này đang có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Bản mệnh đừng ngại khó khăn vất vả mà hãy cố gắng hết mình để đạt được kết quả như ý. Đặc biệt là người làm kinh doanh sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ yên ấm hòa hợp. Mối quan hệ của con giáp này và nửa kia đang rất êm ấm và viên mãn. Nếu còn độc thân thì nhân duyên vượng sẽ mang tới cho bạn một người bạn đời lý tưởng.

Sau ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tài lộc của người tuổi Thìn sẽ trở nên ổn định và suôn sẻ. Với sự thông minh, nhạy bén thì bản mệnh sẽ có thể sớm tìm ra hướng giải quyết thông minh cho vấn đề đang gặp phải. Song, con giáp này đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp nên hạn chế khả năng phát triển của bản thân.

Chuyện tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên khá tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui mới. Bạn sẵn sàng quan tâm đến nửa kia hơn, đồng thời cũng có thể dành cho đối phương những sự giúp đỡ thiết thực hơn. Người độc thân cũng sớm tìm được "người bạn tri kỉ" đồng hành bên cạnh mình.

Sau ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tài lộc của người tuổi Tuất tương đối suôn sẻ và sẽ nhận được phần thưởng, tiền thưởng bất ngờ trong thời gian tới. Cụ thể, về tài lộc, bản mệnh có thể có thêm thu nhập về tiền lương, nếu đầu tư vào quản lý tài sản hoặc hợp tác thì đều có cơ hội nhưng cần lưu ý. 

Về công việc, con giáp này có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, dễ đạt được thành quả, kết quả mỹ mãn. Về phương diện tình cảm, tình yêu đôi lứa hạnh phúc, đẹp đẽ, người độc thân dễ dàng tìm được ý trung nhân.

Sau ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Hớn hở ăn mừng khi giúp việc có thai thay mình, 9 tháng sau, người vợ 'rụng rời' phát hiện tác giả cái thai là kẻ không ai ngờ tới

Hớn hở ăn mừng khi giúp việc có thai thay mình, 9 tháng sau, người vợ 'rụng rời' phát hiện tác giả cái thai là kẻ không ai ngờ tới

Tâm sự 57 phút trước
Chê vợ cũ 'lắm lời' để chạy theo tình trẻ nóng bỏng, tôi 'ngã quỵ' nhận cái kết đắng khi biến thành mỏ vàng cho nhân tình

Chê vợ cũ 'lắm lời' để chạy theo tình trẻ nóng bỏng, tôi 'ngã quỵ' nhận cái kết đắng khi biến thành mỏ vàng cho nhân tình

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng bất ngờ dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm theo một lời đề nghị 'cạn tình'

Nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh, mẹ chồng bất ngờ dúi 3 tỷ vào tay tôi kèm theo một lời đề nghị 'cạn tình'

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Cứ ngỡ bố chồng được phụng dưỡng tốt, nào ngờ mùi hôi lạ đã tố cáo tất cả, tôi 'hóa đá' trước sự thật sau cánh cửa đóng chặt

Cứ ngỡ bố chồng được phụng dưỡng tốt, nào ngờ mùi hôi lạ đã tố cáo tất cả, tôi 'hóa đá' trước sự thật sau cánh cửa đóng chặt

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Chấp nhận lấy chồng để 'xoá nợ' 600 triệu, đêm tân hôn tôi 'ngớ người' khi chú rể lật bài ngửa

Chấp nhận lấy chồng để 'xoá nợ' 600 triệu, đêm tân hôn tôi 'ngớ người' khi chú rể lật bài ngửa

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Lấy vợ hơn 2 tuổi, bước vào phòng tân hôn thì chết sững trước 'hành động lạ' của cô ấy

Lấy vợ hơn 2 tuổi, bước vào phòng tân hôn thì chết sững trước 'hành động lạ' của cô ấy

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Nghe 'âm thanh nhạy cảm' phát ra từ phòng tắm, tôi 'sốc ngất' thấy chồng và người giúp việc đang vội vã chỉnh lại quần áo

Nghe 'âm thanh nhạy cảm' phát ra từ phòng tắm, tôi 'sốc ngất' thấy chồng và người giúp việc đang vội vã chỉnh lại quần áo

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Vừa có thai, nhân tình đã ép chồng tôi 'nôn' ra 500 triệu, sự thật phũ phàng khiến gia đình tôi điêu đứng

Vừa có thai, nhân tình đã ép chồng tôi 'nôn' ra 500 triệu, sự thật phũ phàng khiến gia đình tôi điêu đứng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng 'hộ tống' tôi đi đánh ghen, màn dằn mặt khiến ả tiểu tam 'hồn siêu phách lạc

Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng 'hộ tống' tôi đi đánh ghen, màn dằn mặt khiến ả tiểu tam 'hồn siêu phách lạc

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Tử vi thứ Sáu 19/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Sáu 19/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 19/12/2025, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 19/12/2025, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Sau đêm nay, 3 con giáp vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, tiền vào nhà ào ào như nước chảy

Sau đêm nay, 3 con giáp vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, tiền vào nhà ào ào như nước chảy

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/12-19/12), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/12-19/12), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu