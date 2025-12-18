Giả Tịnh Văn tiết lộ bỏ thói quen lướt điện thoại, để thì giờ làm đẹp

Để duy trì tâm lý bình ổn, Giả Tịnh Văn rèn thói quen chia sẻ với người thân những điều làm cô thấy biết ơn trong ngày, từ đó đẩy lùi sự lo lắng, căng thẳng.

Theo Marie Claire, khi được hỏi bí quyết giữ dáng, làm đẹp, Giả Tịnh Văn nói giữ tâm trạng cân bằng là điều quan trọng nhất.

Minh tinh tiết lộ chú trọng làm đẹp bên ngoài, trước tiên, cô bỏ thói quen sử dụng điện thoại quá lâu, để thời gian cho bản thân. Diễn viên nói: "Trước đây chiếc điện thoại tiêu tốn nhiều thời gian của tôi, làm tôi cảm thấy mình không đủ thì giờ làm gì, bây giờ tôi tự nhắc mình còn nhiều việc cần làm". Cô chỉ xem một số chương trình yêu thích trước khi đi ngủ.

Ban ngày, khi rảnh, Giả Tịnh Văn tập gym hoặc cùng các con vận động ngoài trời, đặc biệt là leo núi. Buổi sáng, diễn viên rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó thoa nước cân bằng da, serum, kem dưỡng ban ngày, kem chống nắng. Buổi tối, cô đắp mặt nạ và massage mặt, chú trọng chăm sóc vùng mắt.

Giả Tịnh Văn vào làng giải trí năm 1990, lưu dấu ấn với vai Triệu Mẫn trong phiên bản Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003. Cô còn nổi tiếng qua Phi long tại thiên, Chí tôn hồng nhan, Thái Bình công chúa. Những năm gần đây, người đẹp đóng loạt phim chiếu Netflix như Nowhere Man, Shards of Her, At the Moment. Ngoài diễn xuất, Tịnh Văn làm nhà sản xuất của một số phim. Hiện người đẹp ghi hình phim truyền hình Bông cúc màu tím.

Giả Tịnh Văn kết hôn với diễn viên Tu Kiệt Khải, kém cô 9 tuổi, năm 2015, có hai con gái. Minh tinh từng nói chồng có lúc tự ái, nóng giận nhưng vì cô, anh biết kiềm chế, dừng lại đúng lúc. Hai người trao đổi với nhau khi mâu thuẫn, bù đắp thiếu sót cho nhau. Diễn viên hạnh phúc vì gặp đúng người, sau một lần hôn nhân đổ vỡ. Cô có con riêng với chồng cũ, năm nay 20 tuổi.

Hồi tháng 10, Tu Kiệt Khải bị bắt, chịu thẩm vấn về vấn đề gian dối trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, Tu Kiệt Khải được bảo lãnh tại ngoại với số tiền 500.000 Đài tệ (428 triệu đồng). Tại buổi làm việc, Tu Kiệt Khải thừa nhận sức khỏe bình thường nhưng từng chi 150.000 Đài tệ (129 triệu đồng) để làm giả hồ sơ sức khỏe, tự biến bản thân thành bệnh nhân cao huyết áp nhằm được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.