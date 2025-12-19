Trương Bá Chi bật khóc tại tòa, hé lộ góc khuất 'nhiều cạm bẫy' của giới giải trí

Sao quốc tế 19/12/2025 08:30

Trương Bá Chi đã hai lần trình diện tại Tòa án tối cao Hong Kong (Trung Quốc) để tham gia vụ kiện với quản lý cũ Dư Dục Hưng.

Trước đó, ông Dư Dục Hưng nhiều lần tố cáo Trương Bá Chi là kẻ vô ơn, qua cầu rút ván, nợ tiền ông nhiều năm chưa trả và hiện tại yêu cầu ngọc nữ Hong Kong bồi thường số tiền trị giá gần 13 triệu HKD (44 tỷ đồng).

Hiện tại vụ kiện thu hút sự chú ý của giới truyền thông Trung Quốc. Lời khai của các bên và nhân chứng đã hé lộ nhiều góc khuất của giới giải trí.

 

Phóng viên của tờ Đối thoại Bắc Kinh đã tiết lộ một số thông tin cho biết Dư Dục Hưng từng là một trong những nhà đầu tư của bộ phim Sư tử Hà Đông 2 do Trương Bá Chi đóng chính năm 2011, qua đó cả hai gặp gỡ và dần tiến tới hợp tác.

Trương Bá Chi bật khóc tại tòa, hé lộ góc khuất 'nhiều cạm bẫy' của giới giải trí - Ảnh 1

Thời điểm đó, Trương Bá Chi thiếu 40 triệu HKD để mua bất động sản, Dư Duc Hưng cho biết đã liên hệ với Tập đoàn điện ảnh Bona, sẽ trả trước cho Trương Bá Chi số tiền đó, coi như thù lao đóng 4 bộ phim. Sau đó, Dư Dục Hưng đề nghị làm quản lý cho các hoạt động nghệ thuật của Trương Bá Chi. Nữ diễn viên nhận thấy Dư Dục Hưng có các mối quan hệ, dễ dàng kêu gọi số tiền vốn khổng lồ và cô cũng cần một quản lý để thúc đẩy công việc vì vậy đã đồng ý. Đến năm 2012, họ ký thêm một hợp đồng bổ sung khác, theo đó Trương Bá Chi tiếp tục đóng thêm hai phim do Dư Dục Hưng chỉ định.

Theo tờ Đối thoại Bắc Kinh, hợp đồng quản lý của Dư Dục Hưng và Trương Bá Chi kéo dài 8 năm, nhưng đến năm 2013, công ty của Dư là Tập đoàn Giải trí Tân Á Châu Hong Kong bị tòa án Hong Kong thanh lý. Điều này có nghĩa hợp đồng giữa Trương Bá Chi và công ty đã chấm dứt vì bên ký hợp đồng đã thay đổi.

Tuy nhiên, Dư Dục Hưng đã giấu thông tin này và chuyển nhượng hợp đồng "trả nợ đóng phim" của Trương Bá Chi sang một công ty khác mà nữ diễn viên không hay biết. Vì vậy, Trương Bá Chi liên tục khẳng định chữ ký trong bản hợp đồng bổ sung của cô là giả. Hiện tại, phía Trương Bá Chi yêu cầu phân tích chữ viết tay, nếu chữ ký là giả mạo thì thỏa thuận sẽ vô hiệu.

 

Trương Bá Chi bật khóc tại tòa, hé lộ góc khuất 'nhiều cạm bẫy' của giới giải trí - Ảnh 2

Mặt khác, tại tòa án, Trương Bá Chi cho biết khi còn làm người đại diện cho cô Dư Dục Hưng có nhiều hành vi gian dối. Năm 2014, đài truyền hình Đông Phương, Trung Quốc mời Trương Bá Chi tham gia chương trình Bộ quần áo mới của nữ thần, Dư Dục Hưng thay mặt Trương Bá Chi nhận trước khoản thù lao 2 triệu NDT. Tuy nhiên, sau đó Trương Bá Chi không tham gia, khi ban tổ chức liên hệ trực tiếp với nữ diễn viên và muốn kiện cô ra tòa thì mới biết được Trương Bá Chi không nhận số tiền 2 triệu NDT. Tại tòa Trương Bá Chi cho biết "vụ việc này đã khiến tôi thiệt hại 7 triệu NDT".

Phía đài truyền hình Đông Phương sau đó đã kiện Dư Dục Hưng, còn Trương Bá Chi đã cắt đứt hợp đồng làm quản lý của Dư. Tuy nhiên, Trương Bá Chi không kiện Dư Dục Hưng vì Dư than khóc tiết lộ đang bị ung thư khiến Trương Bá Chi mủi lòng.

Đối thoại Bắc Kinh tiết lộ thêm từ năm 2016 Dư Dục Hưng đã rời giỏi ngành giải trí, sang Trung Quốc đại lục kinh doanh bất động sản và không liên hệ với Trương Bá Chi. Đến năm 2020, khi kinh doanh thất bại, Dư Dục Hưng quay về Hong Kong và kiện Trương Bá Chi ra tòa vì thất hứa nhận tiền nhưng không đóng phim trả nợ.

Trương Bá Chi bật khóc tại tòa, hé lộ góc khuất 'nhiều cạm bẫy' của giới giải trí - Ảnh 3

Ngoài ra, theo phân tích từ tờ Đối thoại Bắc Kinh, Dư Dục Hưng ký với Trương Bá Chi 6 dự án, nhưng chỉ đưa ra được một dự án phim, trong đó 5 bộ phim điện ảnh khác không có thông tin. Vì vậy, không phải Trương Bá Chi không đóng phim trả nợ cho Dư Dục Hưng, đơn phương chấm dứt hợp đồng quản lý, mà chính phía Dư Dục Hưng không đủ sức lập các dự án để Trương Bá Chi tham gia.

Theo 163, Trương Bá Chi nhận được sự ủng hộ của công chúng sau khi công khai những hành động của Dư Dục Hưng trong quãng thời gian hợp tác với cô. Tuy nhiên, việc bị kiện và bị chỉ trích là kẻ vô ơn, ăn cháo đá bát khiến tâm lý của nữ diễn viên suy sụp, cô đã bật khóc tại tòa mà không biết bào chữa cho mình.

 

Bên cạnh đó, vụ kiện giữa Trương Bá Chi và quản lý Dư Dục Hưng cũng phơi bày góc tối của ngành giải trí, khi các nghệ sĩ rất dễ rơi vào bẫy của các ông trùm. Do không có sự hỗ trợ tốt về pháp lý, hoặc bị dụ dỗ, thậm chí vì tình cảm, nhiều ngôi sao đã ký những bản hợp đồng nô lệ với điều khoản bất công để rồi sau đó trở thành cỗ máy kiếm tiền cho các ông chủ. Họ bị ràng buộc bởi hợp đồng và bào mòn sức lực chỉ để làm giàu cho những người quản lý.

Trương Bá Chi muốn sinh nhiều con bất chấp lời khuyên từ gia đình

Trương Bá Chi muốn sinh nhiều con bất chấp lời khuyên từ gia đình

Tham gia chương trình 'Hoa nở dọc đường 3', Trương Bá Chi nói cô thực sự yêu thích việc làm mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi muốn sinh nhiều con bất chấp lời khuyên từ gia đình

Trương Bá Chi muốn sinh nhiều con bất chấp lời khuyên từ gia đình

Tiết lộ cách nuôi dạy con 'không roi vọt' của Trương Bá Chi

Tiết lộ cách nuôi dạy con 'không roi vọt' của Trương Bá Chi

Trương Bá Chi khóc khi bị luật sư liên tục chất vấn, áp lực vì vụ án vi phạm hợp đồng

Trương Bá Chi khóc khi bị luật sư liên tục chất vấn, áp lực vì vụ án vi phạm hợp đồng

Trương Bá Chi thừa nhận 'mắc bệnh lạ', sống phụ thuộc vào người quản lý

Trương Bá Chi thừa nhận 'mắc bệnh lạ', sống phụ thuộc vào người quản lý

Bị quản lý cũ tố vi phạm hợp đồng, Trương Bá Chi ra hầu tòa

Bị quản lý cũ tố vi phạm hợp đồng, Trương Bá Chi ra hầu tòa

Trương Bá Chi gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ

Trương Bá Chi gây sốc khi xuất hiện tại một sự kiện với gương mặt khác lạ

TIN MỚI NHẤT

Nghệ thuật sử dụng nước hoa mùa đông: Khi mùi hương trở thành “lớp áo khoác” tâm hồn

Nghệ thuật sử dụng nước hoa mùa đông: Khi mùi hương trở thành “lớp áo khoác” tâm hồn

Làm đẹp 26 phút trước
Tẩy trang chuyên dụng hay sữa rửa mặt đa năng: Lựa chọn nào tối ưu cho phụ nữ hiện đại?

Tẩy trang chuyên dụng hay sữa rửa mặt đa năng: Lựa chọn nào tối ưu cho phụ nữ hiện đại?

Chăm sóc da 35 phút trước
Lâm Tâm Như bất ngờ thừa nhận đã thay đổi thói quen vì Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như bất ngờ thừa nhận đã thay đổi thói quen vì Hoắc Kiến Hoa

Sao quốc tế 38 phút trước
Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng chói, cuộc đời hanh thông

Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng chói, cuộc đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM

Đời sống 48 phút trước
Thần Tài hộ mệnh sau ngày 20/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Thần Tài hộ mệnh sau ngày 20/12/2025, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 19/12/2025

3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ sau ngày 19/12/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 11 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như vũ bão, uống cạn lộc trời, giàu có hơn người

Đúng 11 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch, 3 con giáp cá Chép hóa Rồng, phất lên như vũ bão, uống cạn lộc trời, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Trương Bá Chi bật khóc tại tòa, hé lộ góc khuất 'nhiều cạm bẫy' của giới giải trí

Trương Bá Chi bật khóc tại tòa, hé lộ góc khuất 'nhiều cạm bẫy' của giới giải trí

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Cháy chùa Kỳ Quang 2 ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Nấu cơm trưa gây cháy nhà ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/12/2025: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc, người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như bất ngờ thừa nhận đã thay đổi thói quen vì Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như bất ngờ thừa nhận đã thay đổi thói quen vì Hoắc Kiến Hoa

Trần Nghiên Hy thừa nhận không buồn khi bị ví 'mặt bánh bao'

Trần Nghiên Hy thừa nhận không buồn khi bị ví 'mặt bánh bao'

Giả Tịnh Văn tiết lộ bỏ thói quen lướt điện thoại, để thì giờ làm đẹp

Giả Tịnh Văn tiết lộ bỏ thói quen lướt điện thoại, để thì giờ làm đẹp

Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang

Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang

Ngu Thư Hân sụt giảm danh tiếng vì phim 'Song quỹ' quá nhiều tình tiết phản cảm

Ngu Thư Hân sụt giảm danh tiếng vì phim 'Song quỹ' quá nhiều tình tiết phản cảm

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y thu nhập như thế nào ra sao?

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y thu nhập như thế nào ra sao?