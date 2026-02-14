Trần Tinh Húc liên tiếp nhiều dự án nhưng thành tích không như kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại về vị thế

Gia nhập làng giải trí từ khi còn nhỏ, Trần Tinh Húc sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Sau khi theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, anh từng bước xây dựng tên tuổi qua nhiều tác phẩm. Đỉnh cao sự nghiệp đến vào năm 2019 khi vai Lý Thừa Ngân trong “Đông Cung” tạo cơn sốt, giúp nam diễn viên trở thành cái tên được săn đón. Những năm gần đây, tình hình lại không mấy khả quan. Chỉ trong thời gian ngắn, anh tham gia liên tiếp nhiều dự án truyền hình nhưng kết quả đạt được chủ yếu dừng ở mức trung bình.

Một số tác phẩm phát sóng cuối năm ngoái ghi nhận lượt xem mỗi tập dao động quanh mốc hơn chục triệu, điểm số trên Douban cũng không nổi bật. Thậm chí, có dự án còn để nam phụ chiếm ưu thế thảo luận, khiến vai chính trở nên mờ nhạt. Điều này khiến năng lực “gánh phim” của Trần Tinh Húc bị đặt dấu hỏi.

Trong bối cảnh thị trường phim Hoa ngữ cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc liên tiếp thiếu tác phẩm bùng nổ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tài nguyên của nghệ sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng Trần Tinh Húc sở hữu diễn xuất ổn định nhưng chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh để giữ nhiệt lâu dài. Khi không còn dự án tạo hiệu ứng như ' Đông Cung', áp lực duy trì vị thế trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết

Nếu đảm nhận vai nam chính nhưng đất diễn hạn chế, Trần Tinh Húc có nguy cơ tiếp tục bị lu mờ. Trong bối cảnh thành tích gần đây chưa thực sự thuyết phục, việc lựa chọn kịch bản phù hợp được xem là yếu tố then chốt để anh lấy lại phong độ. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận Trần Tinh Húc từng có nền tảng nghề nghiệp vững vàng. Từ một diễn viên nhí đến gương mặt nổi bật sau “Đông Cung”, hành trình của anh cho thấy tiềm năng đáng kể.

Vào 2026, Trần Tinh Húc tiếp tục thử sức với tác phẩm cổ trang mới mang tên “Kim Chi”. Ngay khi khai máy, bộ phim đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và khán giả. Theo thông tin được công bố, 'Kim Chi' thuộc thể loại cổ trang chính kịch, khai thác bối cảnh triều đại với nhiều biến động quyền lực. Đây được xem là dòng phim quen thuộc với Trần Tinh Húc, từng giúp anh ghi dấu qua các vai diễn nội tâm phức tạp.

Câu hỏi đặt ra là liệu giai đoạn chững lại hiện tại có thực sự là dấu chấm hết cho cơ hội bứt phá, hay chỉ là khoảng lặng cần thiết trước khi nam diễn viên tìm được dự án phù hợp hơn.