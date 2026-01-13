Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí

Cộng đồng mạng ví von nhân vật Bùi Chẩn của Đại Húc có thể trở thành “Mạnh Yến Thần phiên bản 2”. Trong bộ phim “Khói lửa nhân gian của tôi”, nam diễn viên Ngụy Đại Huân với vai diễn tổng tài Mạnh Yến Thần từng gây bão, độ thảo luận vượt mặt hai diễn viên chính Dương Dương và Vương Sở Nhiên.

Mới đây, vai diễn Bùi Chẩn của nam diễn viên Đại Húc trong bộ phim “Yết hí” đã vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng nhiệt độ nhân vật phim trên Douyin. Đáng chú ý, Đại Húc chỉ đóng vai phụ. Trong khi nam - nữ chính của bộ phim là Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu lần lượt đứng thứ 5 và 6 trên bảng xếp hạng.

Bùi Chẩn trong “Yết hí” cũng là một tổng tài. Dù chỉ là nam phụ, sức hút của nhân vật này đang vượt xa kỳ vọng. Trong 6 tập đầu, Đại Húc xuất hiện vỏn vẹn vài phút, nhưng các phân đoạn của anh chiếm tới 80% từ khóa xu hướng liên quan đến cặp đôi của phim.

“Phản ứng hóa học” giữa Bùi Chẩn và nữ chính Hồ Tu (Lư Dục Hiểu) đang nhận những đánh giá tích cực. Cặp đôi “tổng tài - nhân viên” này được nhiều khán giả ủng hộ, mặc dù Tiêu Trĩ Vũ (Trần Tinh Húc) và Hồ Tu mới là cặp đôi chính của bộ phim.

Loạt phân cảnh của Đại Húc - Lư Dục Hiểu như cảnh trong thang máy, vượt xe, che ô dưới mưa liên tục gây sốt trên mạng. Cảnh bấm thang máy 30 giây của Đại Húc đã thu hút 298.000 lượt thích trên Douyin.

Khán giả nhận xét, Bùi Chẩn là hình tượng tổng tài trầm ổn nhưng cực kỳ cuốn hút. Đại Húc không cần lời thoại vẫn ghi điểm nhờ khí chất mạnh mẽ và những động tác nhỏ như đẩy kính, liếc mắt, cười nửa miệng…

Điều bất ngờ là khi tìm hiểu về diễn viên Đại Húc, cư dân mạng phát hiện anh thực sự đã kết hôn hơn 10 năm và có con trai 3 tuổi. Bà xã của Đại Húc là nữ diễn viên Doãn Vũ Hàng. Cô từng đóng vai chị em song sinh của Lộc Hàm trong phim "Trở lại tuổi 20", vì ngoại hình hai người có nhiều nét tương đồng nên Doãn Vũ Hàng còn được gọi với biệt danh “Lộc Hàm phiên bản nữ”. Ngoài ra, nữ diễn viên đóng vai bạn cùng lớp của Dương Tử trong bộ phim "Nhà có trai có gái".

Đại Húc và Doãn Vũ Hàng yêu nhau 15 năm trước khi đi đến hôn nhân, là mối tình chị em kín tiếng trong giới giải trí. Họ cùng lập nghiệp ở Bắc Kinh, hợp tác trong 3 tác phẩm.

Những bài đăng trong quá khứ của Đại Húc chứng minh tình yêu ngọt ngào của hai người. Đại Húc từng nói: “Cả đời này, tôi chỉ yêu cô gái bên trái này thôi”, “Tôi ngồi đây, vừa hay có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng của cô gái mình thích. Khoảnh khắc này, tôi sẽ nhớ cả đời”.

Đại Húc là người chồng yêu chiều vợ, và là người cha dịu dàng luôn chăm sóc con. Sự đối lập giữa hình tượng trong phim và ngoài đời khiến khán giả thích thú.