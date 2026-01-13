Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí

Sao quốc tế 13/01/2026 16:29

Bùi Chẩn trong “Yết hí” cũng là một tổng tài. Dù chỉ là nam phụ, sức hút của nhân vật này đang vượt xa kỳ vọng.

Mới đây, vai diễn Bùi Chẩn của nam diễn viên Đại Húc trong bộ phim “Yết hí” đã vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng nhiệt độ nhân vật phim trên Douyin. Đáng chú ý, Đại Húc chỉ đóng vai phụ. Trong khi nam - nữ chính của bộ phim là Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu lần lượt đứng thứ 5 và 6 trên bảng xếp hạng.

Cộng đồng mạng ví von nhân vật Bùi Chẩn của Đại Húc có thể trở thành “Mạnh Yến Thần phiên bản 2”. Trong bộ phim “Khói lửa nhân gian của tôi”, nam diễn viên Ngụy Đại Huân với vai diễn tổng tài Mạnh Yến Thần từng gây bão, độ thảo luận vượt mặt hai diễn viên chính Dương Dương và Vương Sở Nhiên.

Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí - Ảnh 1

Bùi Chẩn trong “Yết hí” cũng là một tổng tài. Dù chỉ là nam phụ, sức hút của nhân vật này đang vượt xa kỳ vọng. Trong 6 tập đầu, Đại Húc xuất hiện vỏn vẹn vài phút, nhưng các phân đoạn của anh chiếm tới 80% từ khóa xu hướng liên quan đến cặp đôi của phim.

“Phản ứng hóa học” giữa Bùi Chẩn và nữ chính Hồ Tu (Lư Dục Hiểu) đang nhận những đánh giá tích cực. Cặp đôi “tổng tài - nhân viên” này được nhiều khán giả ủng hộ, mặc dù Tiêu Trĩ Vũ (Trần Tinh Húc) và Hồ Tu mới là cặp đôi chính của bộ phim.

Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí - Ảnh 2

Loạt phân cảnh của Đại Húc - Lư Dục Hiểu như cảnh trong thang máy, vượt xe, che ô dưới mưa liên tục gây sốt trên mạng. Cảnh bấm thang máy 30 giây của Đại Húc đã thu hút 298.000 lượt thích trên Douyin.

Khán giả nhận xét, Bùi Chẩn là hình tượng tổng tài trầm ổn nhưng cực kỳ cuốn hút. Đại Húc không cần lời thoại vẫn ghi điểm nhờ khí chất mạnh mẽ và những động tác nhỏ như đẩy kính, liếc mắt, cười nửa miệng…

Điều bất ngờ là khi tìm hiểu về diễn viên Đại Húc, cư dân mạng phát hiện anh thực sự đã kết hôn hơn 10 năm và có con trai 3 tuổi. Bà xã của Đại Húc là nữ diễn viên Doãn Vũ Hàng. Cô từng đóng vai chị em song sinh của Lộc Hàm trong phim "Trở lại tuổi 20", vì ngoại hình hai người có nhiều nét tương đồng nên Doãn Vũ Hàng còn được gọi với biệt danh “Lộc Hàm phiên bản nữ”. Ngoài ra, nữ diễn viên đóng vai bạn cùng lớp của Dương Tử trong bộ phim "Nhà có trai có gái".

Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí - Ảnh 3

Đại Húc và Doãn Vũ Hàng yêu nhau 15 năm trước khi đi đến hôn nhân, là mối tình chị em kín tiếng trong giới giải trí. Họ cùng lập nghiệp ở Bắc Kinh, hợp tác trong 3 tác phẩm.

Những bài đăng trong quá khứ của Đại Húc chứng minh tình yêu ngọt ngào của hai người. Đại Húc từng nói: “Cả đời này, tôi chỉ yêu cô gái bên trái này thôi”, “Tôi ngồi đây, vừa hay có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng của cô gái mình thích. Khoảnh khắc này, tôi sẽ nhớ cả đời”.

Đại Húc là người chồng yêu chiều vợ, và là người cha dịu dàng luôn chăm sóc con. Sự đối lập giữa hình tượng trong phim và ngoài đời khiến khán giả thích thú.

Nhận được phản hồi tích cực, phim mới của Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu được kỳ vọng

Nhận được phản hồi tích cực, phim mới của Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu được kỳ vọng

Ngày 9.1, “Yết hí” do Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu đóng chính sẽ lên sóng 4 tập đầu trên nền tảng iQiyi. Phim có tổng cộng 28 tập, được chiếu liên tục từ hôm nay và dự kiến kết thúc trong tháng 1.2026.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Tinh Húc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nhận được phản hồi tích cực, phim mới của Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu được kỳ vọng

Nhận được phản hồi tích cực, phim mới của Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu được kỳ vọng

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt

Sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc cũng không thể giúp phim trở mình

Sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc cũng không thể giúp phim trở mình

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc trong 'Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng': Kịch bản rời rạc, màn kết hợp thiếu lửa

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc trong 'Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng': Kịch bản rời rạc, màn kết hợp thiếu lửa

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc lập kỷ lục khi vừa phát sóng

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc lập kỷ lục khi vừa phát sóng

'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng

'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp năng lực kiếm tiền vượt bậc, tích lũy một số tiền 'khổng lồ' trong tài khoản, hưởng lộc sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, 3 con giáp năng lực kiếm tiền vượt bậc, tích lũy một số tiền 'khổng lồ' trong tài khoản, hưởng lộc sung sướng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Ông cụ tử vong bên đường, bất ngờ với danh tính của nghi phạm

Ông cụ tử vong bên đường, bất ngờ với danh tính của nghi phạm

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí

Chân dung nam phụ vượt mặt Trần Tinh Húc trong phim Yết hí

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Rơi máy bay khiến 6 người tử vong, một nam ca sĩ bỏ lại vợ và 3 con nhỏ

Rơi máy bay khiến 6 người tử vong, một nam ca sĩ bỏ lại vợ và 3 con nhỏ

Thế giới 2 giờ 10 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 14/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 14/1/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp Phú Quý phất lên vùn vụt, hầu bao căng chặt, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh quang trong ngày 16/1/2026

Chúc mừng 3 con giáp Phú Quý phất lên vùn vụt, hầu bao căng chặt, công danh chạm đỉnh, mở lối vinh quang trong ngày 16/1/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Tự phá thai bằng thuốc, người phụ nữ 36 tuổi suýt tử vong

Tự phá thai bằng thuốc, người phụ nữ 36 tuổi suýt tử vong

Sức khỏe 2 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Tư 14/1/2026, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nữ điều dưỡng đột quỵ chết não hiến tạng cứu 3 người

Nữ điều dưỡng đột quỵ chết não hiến tạng cứu 3 người

Sức khỏe 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Danh tính người nhận gần 500 triệu đồng tiền chuyển nhầm nhưng không chịu trả

Tử vi thứ Tư 14/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Tư 14/1/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Lời khai 'lạnh người' của chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì trộn hóa chất ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của chủ cơ sở sản xuất 800 tấn mì trộn hóa chất ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc

Bành Tiểu Nhiễm diện sườn xám hóa thân thành mỹ nhân dân quốc

Ngu Thư Hân bất ngờ gây tranh cãi vì đoạn clip dài 14 giây trên mạng xã hội

Ngu Thư Hân bất ngờ gây tranh cãi vì đoạn clip dài 14 giây trên mạng xã hội

Triệu Lệ Dĩnh đối mặt nhiều áp lực khi phim mới gây tranh cãi

Triệu Lệ Dĩnh đối mặt nhiều áp lực khi phim mới gây tranh cãi

Trịnh Sảng bị 'phong sát' vĩnh viễn, không có khả năng quay trở lại Cbiz?

Trịnh Sảng bị 'phong sát' vĩnh viễn, không có khả năng quay trở lại Cbiz?

Rộ tin Ngô Thiến 'gương vỡ lại lành' với chồng cũ, fan bất ngờ đòi 'thoát fan'

Rộ tin Ngô Thiến 'gương vỡ lại lành' với chồng cũ, fan bất ngờ đòi 'thoát fan'

Vu Chính gây tranh cãi khi tán dương Cổ Lực Na Trát

Vu Chính gây tranh cãi khi tán dương Cổ Lực Na Trát