Nhận được phản hồi tích cực, phim mới của Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu được kỳ vọng

Ngày 9.1, “Yết hí” do Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu đóng chính sẽ lên sóng 4 tập đầu trên nền tảng iQiyi. Phim có tổng cộng 28 tập, được chiếu liên tục từ hôm nay và dự kiến kết thúc trong tháng 1.2026.

“Yết hí” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tổ Lạc, thuộc thể loại ngôn tình hiện đại. Ngoài hai nhân vật chính, tác phẩm quy tụ dàn diễn viên như Đại Húc, Mã Tư Siêu, Nhậm Hựu Luân, Lý Đình Đình…

Theo đánh giá ban đầu của giới chuyên môn và khán giả, tuy nội dung của “Yết hí” không mới mẻ nhưng đủ thú vị để giữ chân người xem. Các cảnh quay, màu phim được khen ngợi, mang cảm giác của phim truyền hình Hàn Quốc. Trong khi đó, tạo hình của Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu cũng rất đa dạng, không bị trùng lặp.

"Phản ứng hóa học" của cặp đôi chính tương đối tốt, khơi gợi sự chú ý của nhiều người. Công chúng đánh giá, Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu như bước ra từ tiểu thuyết Tấn Giang (nền tảng tiểu thuyết nổi tiếng ở Trung Quốc).

Hiện tại, “Yết hí” đang được kỳ vọng sẽ làm khởi sắc dòng phim ngôn tình hiện đại của Trung Quốc. Bởi trong thời gian gần đây, nhiều tác phẩm hiện đại chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng trên Tấn Giang đều không thu hút.

“Yết hí” xoay quanh nội dung người chơi nhập vai trong game, sau đó mở ra chuyện tình yêu định mệnh ngoài đời thực. Tiêu Trĩ Vũ (Trần Tinh Húc) và Hồ Tu (Lư Dục Hiểu) - mỗi người mang ba tầng thân phận, liên tục gặp nhau trong các phó bản. Hai người xuyên qua lại giữa đời thực và thế giới kịch bản, tìm hiểu về bí ẩn thân phận đối phương.

Phim của Bạch Lộc, Trần Tinh Húc và Điền Hi Vi đã thông qua kiểm duyệt Bốn cái tên được nhắc đến nhiều là “Mạc ly”, “Nguyệt lân ỷ kỷ”, “Bắt trộm ký” (tên cũ “Tội phạm IQ thấp”) và “Đột nhiên thích em” đã thông qua kiểm duyệt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-uoc-phan-hoi-tich-cuc-phim-moi-cua-tran-tinh-huc-va-lu-duc-hieu-uoc-ky-vong-750444.html