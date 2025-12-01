Sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc cũng không thể giúp phim trở mình

Kể từ phim 'Kiêu khởi thanh nhưỡng' phát sóng, một trong những điểm gây tranh luận nhiều nhất là diễn xuất của Trần Tinh Húc.

Việc Trần Tinh Húc trở thành nam chính xuất phát từ sự ủng hộ mạnh mẽ của fan Nhiệt Ba, những người đã nhiều lần lên tiếng phản đối các nam chính tin đồn và quyết tâm chọn anh cho vai diễn này. Tuy nhiên, khi phim lên sóng, kết quả lại khiến không ít khán giả hụt hẫng khi hiệu ứng tổng thể không đạt như kỳ vọng. Một trong những điểm gây tranh luận nhiều nhất là diễn xuất của Trần Tinh Húc. Dù từng được đánh giá cao ở các tác phẩm cổ trang trước đây, phong độ của anh trong “Kiêu khởi thanh nhưỡng” bị nhận xét thiếu sự bứt phá. Không ít cảnh cảm xúc được khán giả miêu tả là “đều đều”, chưa truyền tải trọn vẹn nội tâm nhân vật. Sự thiếu linh hoạt về biểu cảm khiến nhiều phân đoạn cần cao trào lại trở nên nhạt, kéo theo tổng thể tuyến tình cảm cũng bị ảnh hưởng.

Đài từ của Trần Tinh Húc cũng là điểm trừ bị nhắc đến nhiều. Việc phát âm thiếu rõ ràng, khẩu hình cứng và thiếu mượt mà khiến các cảnh thoại không đạt hiệu quả cần có, nhất là ở những phân đoạn đối thoại quan trọng. Trong bối cảnh khán giả ngày càng khắt khe với chất lượng thoại, hạn chế này trở thành điểm khiến anh liên tục bị so sánh với các diễn viên có đài từ tốt hơn.

Bên cạnh đó, yếu tố khiến phim bị bàn luận nhiều nhất chính là phản ứng hóa học giữa Trần Tinh Húc và Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù sở hữu ngoại hình đẹp đôi, cặp diễn viên được đánh giá là thiếu sự ăn ý trên màn ảnh. Những cảnh thân mật hoặc đối đầu chưa tạo được cảm giác tự nhiên, khiến mạch cảm xúc của nhân vật nam - nữ chính thiếu độ thuyết phục. Điều này đặc biệt đáng tiếc khi bộ phim phụ thuộc nhiều vào sức hút của cặp đôi trung tâm. Nhìn từ tổng thể, việc chọn nam chính theo đúng ý fan không hề giúp tác phẩm “an toàn” như kỳ vọng. Dù Trần Tinh Húc sở hữu lượng người hâm mộ lớn và từng tạo tiếng vang, điều đó không đảm bảo anh phù hợp mọi thể loại hay mọi dạng vai. Khi chất lượng kịch bản không đủ mạnh, sự phối hợp giữa hai diễn viên chính không đạt hiệu quả, một gương mặt được fan ưu ái cũng khó cứu vãn tình hình. Trường hợp của “Kiêu khởi thanh nhưỡng” cho thấy, ê-kíp sản xuất cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa mong muốn của người hâm mộ và sự phù hợp nghệ thuật.

