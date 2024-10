Phim mới của Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi bị chê tơi tả: Nhan sắc cực phẩm nhưng kịch bản khó 'níu chân' khán giả

Mới đây, bộ phim Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai do Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi đóng chính lên sóng âm thầm không có các hoạt động marketing nên đem lại hiệu quả chiếu không cao. Trong ngày đầu ra mắt, phim chỉ nhận được khoảng 1 triệu lượt xem, độ hot của phim chỉ vào khoảng 4600/10.000, số liệu vô cùng thấp.

Khán giả cảm thấy đáng tiếc vì bộ phim do hai diễn viên trẻ Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi đảm nhiệm đều có ngoại hình đẹp. Khi phim khởi quay, xét về ngoại hình Trương Dư Hi thể hiện được hoàn hảo hình tượng nhân vật nữ chính Tần Phi, là ngôi sao có ngoại hình nổi bật.

Kiểu tóc xoăn nhẹ suôn dài, những chiếc đầm và các món phụ kiện đắt tiền rất giống với hình dung của khán giả về nữ minh tinh Tần Phi trong tiểu thuyết. Thế nhưng nhược điểm của Trương Dư Hi chính là diễn xuất nhạt, không thu hút khán giả.