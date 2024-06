Tuy nhiên, người hâm mộ Cung Tuấn không mấy hài lòng nếu như nữ chính là Trương Hi Dư. Bên cạnh đó, fan "búp bê cổ trang" Trương Hi Dư cũng mong cô đừng nhận bộ này. Nguyên nhân chính là do diện mạo của hai người quá giống nhau, khó tạo cảm giác couple trong phim.