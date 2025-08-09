Nóng: Muỗi truyền bệnh chikungunya có tại Việt Nam, báo động tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc

Sức khỏe 09/08/2025 11:43

Những ngày qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra lời kêu gọi hành động nhằm ngăn chặn sự tái diễn của đại dịch virus chikungunya do muỗi truyền. Đến nay, Trung Quốc báo cáo hơn 7.000 trường hợp nhiễm virus này.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, các nghiên cứu đã thực hiện tại Việt Nam cho thấy loài muỗi này khá phổ biến nhưng bệnh chikungunya ít gặp tại Việt Nam. Nhiều năm trước, một số giám sát huyết thanh học thì có ghi nhận dương tính nhưng thực tế ghi nhận rất ít.

Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cơ quan này đang cập nhật tình hình dịch bệnh, sớm có khuyến cáo đến người dân và có các biện pháp giám sát phù hợp. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chikungunya là một căn bệnh do virus chikungunya gây ra, lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh. Các triệu chứng của bệnh chikungunya tương tự như triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết và Zika, khiến bệnh chikungunya dễ bị chẩn đoán sai và khiến các quốc gia khó xác định chính xác số người bị nhiễm bệnh.

Sốt chikungunya gây sốt và đau khớp, thường làm suy nhược cơ thể và có thể kéo dài; các triệu chứng khác bao gồm sưng khớp, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban.

Hiện có hai loại vắc xin chikungunya đã được phê duyệt theo quy định tại một số quốc gia và, hoặc được khuyến nghị sử dụng cho các nhóm dân số có nguy cơ, nhưng các loại vắc xin này chưa được phổ biến rộng rãi hoặc sử dụng rộng rãi. 

 

Nóng: Muỗi truyền bệnh chikungunya có tại Việt Nam, báo động tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc - Ảnh 1
Virus Chikungunya lây truyền qua muỗi nhiễm bệnh, có thể gây sốt và đau khớp - Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Trung Quốc báo cáo hơn 7.000 trường hợp nhiễm virus này. Giới chức Trung Quốc đang sử dụng lưới, phun thuốc diệt côn trùng và thậm chí triển khai cả UAV nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus chikungunya - loại virus do muỗi truyền.

 

Theo đại diện Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), chikungunya là bệnh do virus cùng tên gây ra, lây sang người qua muỗi Aedes albopictus. Loài muỗi này khá phổ biến ở Việt Nam, song bệnh ít được ghi nhận. Bộ Y tế đang theo dõi tình hình, chuẩn bị khuyến cáo và biện pháp giám sát phù hợp.

Trên thế giới có khoảng 240.000 ca nhiễm và 90 ca tử vong tại 16 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu. Ở Việt Nam, một số giám sát huyết thanh học trước đây từng ghi nhận ca dương tính, nhưng thực tế số mắc rất ít.

Biểu hiện lâm sàng của chikungunya tương tự sốt xuất huyết và Zika, có thể chẩn đoán nhầm, nhất là tại các vùng lưu hành sốt xuất huyết. Bệnh thường gây sốt, đau khớp kéo dài, kèm sưng khớp, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban.

Nóng: Muỗi truyền bệnh chikungunya có tại Việt Nam, báo động tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc - Ảnh 2
Một công nhân phun thuốc diệt côn trùng tại một khu nhà ở công cộng ở Trung Quốc

WHO cũng cho biết hiện chưa có phương pháp điều trị kháng virus cụ thể nào cho bệnh nhiễm virus chikungunya nhưng thuốc hạ sốt và giảm đau để hạ sốt và giảm đau có thể được sử dụng để làm giảm các triệu chứng này. Trường hợp nặng hoặc tử vong hiếm gặp, chủ yếu ở trẻ sơ sinh và người cao tuổi có bệnh nền.

Chikungunya do muỗi Aedes (muỗi vằn) truyền bệnh, cũng là tác nhân gây sốt xuất huyết Dengue và bệnh do virus Zika. Vì vậy, các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết hiện nay cũng giúp ngăn ngừa chikungunya.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân dọn dẹp nơi ở, nơi làm việc, không để nước đọng; lật úp vật dụng chứa nước không dùng, cọ rửa lọ hoa, chén nước cúng thường xuyên; đậy kín lu, bể, phuy chứa nước; thả cá vào dụng cụ chứa nước không dùng để uống hoặc sinh hoạt để diệt lăng quăng; dùng bình xịt, nhang, kem chống muỗi; mặc quần áo dài tay, ngủ màn kể cả ban ngày.

Khi có triệu chứng sốt cao đột ngột, nhức đầu, đau cơ, đau khớp, buồn nôn… cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

