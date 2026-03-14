Vợ vừa cởi váy cưới, tôi đã 'hồn siêu phách lạc' khi thấy thứ trên cơ thể cô ấy và lập tức bỏ chạy khỏi phòng

Tâm sự 14/03/2026 21:00

Dù tôi và vợ yêu nhau 2 năm rồi mới kết hôn nhưng trước đêm tân hôn, tôi chưa từng chạm vào người cô ấy. Không phải là ý của tôi, mà là vì vợ tôi nói cô ấy từng bị phản bội nên muốn xem tôi có chân thành với cô ấy hay không.

Tôi không ngại chuyện giữ gìn trước đêm tân hôn, vì tôi thật lòng yêu thương vợ nên tôi tôn trọng mong muốn của cô ấy. Rồi chúng tôi lấy nhau, chính thức hoàn toàn thuộc về nhau. Tiệc cưới đã tàn, tôi cùng vợ lên phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn. Khi chiếc váy cưới tụt xuống, tôi bàng hoàng khi thấy cơ thể của vợ dần dần lộ ra trước mắt.

Tôi bất ngờ khi thấy trên bụng của vợ mình có chằng chịt những vết rạn, hai bên đùi của cô ấy cũng có. Tôi bần thần nghĩ đến việc vợ mình đã từng mang thai mới có dấu vết này trên cơ thể. Tôi cũng từng thấy những hình ảnh này trên mạng. Tôi giật mình hiểu ra, vợ tôi đã từng mang thai sao?

Sau đó, tôi nghe vợ tôi thú thật đã từng sinh con. Cô ấy bị người yêu phản bội nên quyết định nuôi con một mình. Nhưng không may, cái thai bị chết lưu, cô ấy không đón được con chào đời.

Vợ vừa cởi váy cưới, tôi đã 'hồn siêu phách lạc' khi thấy thứ trên cơ thể cô ấy và lập tức bỏ chạy khỏi phòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi còn nói cô ấy không để tôi biết là vì nghĩ mình không hề làm gì có lỗi với tôi. Đó là quá khứ đã qua, không liên quan tới hiện tại của chúng tôi. Và cô ấy không hề có con riêng, nếu có thì đã nói rõ với tôi. Cô ấy nói muốn giữ mình đến đêm tân hôn là vì muốn chứng thực sự chân thành của tôi, hoàn toàn không có ý giấu giếm.

Tôi quá bất ngờ nên chỉ im lặng. Tôi yêu vợ là thật nhưng tôi vẫn có cảm giác bị cô ấy lừa. Huống hồ, khi nhìn vào những vết rạn trên người vợ, tôi thấy rất khó chịu. Sau đêm tân hôn đó, cả tuần sau đó tôi vẫn chưa chạm vào người của vợ. Tôi có đề nghị vợ đi thẩm mỹ viện để xóa những vết rạn kia đi. Nhưng vợ tôi không chịu, cô ấy nói đó là một phần quá khứ của mình, cô ấy còn chất vấn tôi sao không thể chấp nhận vợ mình như thế?

Giờ tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ yêu cầu của tôi quá đáng với vợ hay sao?

Sát giờ ra tòa, chồng lủi thủi ôm gối xin ngủ nhờ một đêm cuối, sáng ra vợ "ngã ngửa" thấy thứ anh để lại trên bàn

Sát giờ ra tòa, chồng lủi thủi ôm gối xin ngủ nhờ một đêm cuối, sáng ra vợ "ngã ngửa" thấy thứ anh để lại trên bàn

Quá đau lòng, tôi quyết định ngủ riêng, ôm chăn gối sang phòng khác ngủ. Vì tôi không muốn thấy cảnh chồng ngồi nhìn máy tính nữa. Đồng thời, tránh mặt nhau thì chúng tôi cũng có thời gian suy nghĩ hơn.

Sau ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Sau ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nghi vợ "giấu trai" trong nhà, tôi phá cửa xông vào để rồi chết lặng trước cảnh tượng trong căn phòng tối

Nghi vợ "giấu trai" trong nhà, tôi phá cửa xông vào để rồi chết lặng trước cảnh tượng trong căn phòng tối

Ngoại tình 1 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 15/3/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/3/2026, Thần Tài nhắm trúng, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', một bước nắm trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 15/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Vận đỏ như son kể từ ngày 15/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Từ ngày 13/3 đến 23/3/2026, 3 con giáp có số phát Tài phát Lộc, tiền vào như nước, tiễn nghèo đón giàu, ngập tràn may mắn

Từ ngày 13/3 đến 23/3/2026, 3 con giáp có số phát Tài phát Lộc, tiền vào như nước, tiễn nghèo đón giàu, ngập tràn may mắn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Yêu cầu tiền cát-xê cho diễn viên và yêu cầu mới của Cục Phim truyền hình Trung Quốc

Yêu cầu tiền cát-xê cho diễn viên và yêu cầu mới của Cục Phim truyền hình Trung Quốc

Sao quốc tế 5 giờ 16 phút trước
Chị họ cưới mẹ tặng hẳn 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn

Chị họ cưới mẹ tặng hẳn 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng khiến chú rể đòi hủy hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 18 phút trước

Sau ngày 15/3/2026, 3 con giáp rước vàng đón bạc vào nhà, giàu có chạm đỉnh, may mắn kề cạnh, tình duyên nở rộ

Sau ngày 15/3/2026, 3 con giáp rước vàng đón bạc vào nhà, giàu có chạm đỉnh, may mắn kề cạnh, tình duyên nở rộ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 14/3/2026, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, tiền vàng chật két, giàu sang Phú Quý, sự nghiệp lên hương

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 14/3/2026, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, tiền vàng chật két, giàu sang Phú Quý, sự nghiệp lên hương

Mẹ Kasim Hoàng Vũ khóc ngất trước linh cữu con, nắp quan tài khép kín vì một lý do

Mẹ Kasim Hoàng Vũ khóc ngất trước linh cữu con, nắp quan tài khép kín vì một lý do

Đang êm ấm bỗng bị chồng ép ly hôn, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi quỵ ngã khi thấy cảnh tượng xót xa trước sân

Đang êm ấm bỗng bị chồng ép ly hôn, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi quỵ ngã khi thấy cảnh tượng xót xa trước sân

Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Gặp lại vợ cũ sau bao ngày xa cách, nhìn cái bụng bầu vượt mặt và câu nói của cô ấy khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Gặp lại vợ cũ sau bao ngày xa cách, nhìn cái bụng bầu vượt mặt và câu nói của cô ấy khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng 3 lần ép vợ đi xét nghiệm ADN để rồi "hóa đá" khi nhận kết quả cuối cùng

Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng 3 lần ép vợ đi xét nghiệm ADN để rồi "hóa đá" khi nhận kết quả cuối cùng

Chồng thản nhiên dắt "trai lạ" về nhà ở chung với vợ, tôi rụng rời tay chân khi biết mục đích thực sự của màn sắp đặt này

Chồng thản nhiên dắt "trai lạ" về nhà ở chung với vợ, tôi rụng rời tay chân khi biết mục đích thực sự của màn sắp đặt này

Thấy bố chồng bỗng dưng yêu đời mua hoa về cắm, tôi lén đẩy cửa nhìn vào rồi "ngã quỵ" khi thấy người đang ngồi đợi ông

Thấy bố chồng bỗng dưng yêu đời mua hoa về cắm, tôi lén đẩy cửa nhìn vào rồi "ngã quỵ" khi thấy người đang ngồi đợi ông