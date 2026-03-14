Đang êm ấm bỗng bị chồng ép ly hôn, nửa năm sau đưa con về thăm nhà nội, tôi quỵ ngã khi thấy cảnh tượng xót xa trước sân

Tâm sự 14/03/2026 11:52

Tôi và chồng cũ quen nhau từ thời đi học, sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi kết hôn. Chồng cũ là mối tình đầu của tôi. Anh sống tình nghĩa, được nhiều người yêu quý. Ngày tôi lấy được anh, ai cũng mừng cho tôi vì chọn được tấm chồng lý tưởng.

Dù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất. Sau khi lấy nhau, có một con chung, chúng tôi vẫn mặn nồng tình cảm như thưở mới yêu. Chồng tôi rất yêu thương vợ con. Thời gian tôi mang thai, sinh con, anh một tay chăm sóc không nề hà gì. Tôi ngất ngây trong hạnh phúc, thấy mình thật may mắn.

 

Đến khi con tôi được 4 tuổi thì bất ngờ chồng tôi thay đổi kì lạ. Anh thường xuyên không có ở nhà, cũng ít nói hơn trước. Anh dễ nổi giận, tỏ ra khó chịu khi gần gũi với tôi. Tôi linh cảm anh đang có chuyện gì nhưng khi tôi tìm hiểu thì chẳng thấy gì đặc biệt. Sau đó chồng tôi đòi ly hôn vợ, dù tôi có níu kéo thế nào anh cũng tuyệt tình rời đi. Anh nói những lời tổn thương tôi sâu sắc, lạnh nhạt để tôi phải đồng ý. Quá mệt mỏi, tôi ký đơn ly hôn với chồng.

Sau khi ly hôn chồng, tôi dọn đi bắt đầu cuộc sống mới. Dù còn yêu chồng nhưng tôi vẫn trách giận anh, còn nghĩ sẽ không để anh và gia đình chồng gặp được con tôi. Nhưng nửa năm sau ly hôn, tôi vẫn dắt con về nhà chồng cũ. Dù sao con tôi cũng cần có gốc gác, cũng là máu mủ của gia đình chồng cũ. Mẹ chồng cũ cũng từng quý tôi, bà là người hiểu chuyện, hiền lành.

Nhưng khi đến nhà chồng cũ, tôi ngỡ ngàng khi thấy anh nằm trên giường xanh xao, gầy ốm tới mức đáng sợ. Anh không tự ăn được, phải đợi mẹ đút cho ăn. Tôi bàng hoàng trào nước mắt vì cảnh tượng trước mắt. Tôi nghe bố chồng tôi nói vì không muốn vợ con chịu khổ nên chồng cũ quyết định ly hôn. Anh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Tôi đau lòng khóc nức nở. Tôi làm vợ mà chồng bị bệnh cũng không hay. Tôi xin ở lại bên cạnh chồng cũ để chăm sóc anh. Dù biết đã quá muộn, nhưng tôi vẫn mong được ở cạnh anh trong những ngày cuối đời này.

Đi công tác 3 tháng bỗng bế bé sơ sinh về nhà, chị dâu vừa mở lời giải thích đã khiến anh trai tôi quỵ ngã, mẹ tôi khóc không thành tiếng

Đi công tác 3 tháng bỗng bế bé sơ sinh về nhà, chị dâu vừa mở lời giải thích đã khiến anh trai tôi quỵ ngã, mẹ tôi khóc không thành tiếng

Sau đó, chị dâu tôi kể lại chuyện tày trời anh trai tôi gây ra. Anh trai tôi là người chồng ngoại tình, lén lút ra ngoài tìm nhân tình. Anh chơi đùa bóc bánh trả tiền thì còn dễ, đằng này anh qua lại cô gái mới 22 tuổi, làm cô ta có bầu.

Chương Nhược Nam có điểm yếu giống Triệu Lộ Tư vì lý do này

Chương Nhược Nam có điểm yếu giống Triệu Lộ Tư vì lý do này

Sao quốc tế 28 phút trước
Hết tháng Giêng bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc dư dả, may mắn nhận Lộc, thăng tiến vượt bậc, Phú Quý bất ngờ

Hết tháng Giêng bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc dư dả, may mắn nhận Lộc, thăng tiến vượt bậc, Phú Quý bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 15/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tàu hàng trật bánh do đá rơi làm gãy đường ray, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Tàu hàng trật bánh do đá rơi làm gãy đường ray, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Đời sống 51 phút trước
Bác sĩ tá hỏa khi gắp 3 chiếc bật lửa trong bụng bệnh nhân

Bác sĩ tá hỏa khi gắp 3 chiếc bật lửa trong bụng bệnh nhân

Sức khỏe 58 phút trước
Xôn xao tin 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách lao đao vì làm giả số liệu

Xôn xao tin 'Trục ngọc' của Trương Lăng Hách lao đao vì làm giả số liệu

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 15/3/2026, 3 con giáp gặp 'Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/3/2026, 3 con giáp gặp 'Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài trợ lực, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, Tài Lộc chất đầy nhà trong 3 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp Thần Tài trợ lực, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, Tài Lộc chất đầy nhà trong 3 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Mẹ Kasim Hoàng Vũ khóc ngất trước linh cữu con, nắp quan tài khép kín vì một lý do

Mẹ Kasim Hoàng Vũ khóc ngất trước linh cữu con, nắp quan tài khép kín vì một lý do

Hậu trường 2 giờ 40 phút trước
Sát giờ ra tòa, chồng lủi thủi ôm gối xin ngủ nhờ một đêm cuối, sáng ra vợ "ngã ngửa" thấy thứ anh để lại trên bàn

Sát giờ ra tòa, chồng lủi thủi ôm gối xin ngủ nhờ một đêm cuối, sáng ra vợ "ngã ngửa" thấy thứ anh để lại trên bàn

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chân dung 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa vừa bị bắt tại Nam Phi

Chân dung 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa vừa bị bắt tại Nam Phi

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

10 du khách cấp cứu sau bữa ăn có cá chình, nhiều người tê bì toàn thân

10 du khách cấp cứu sau bữa ăn có cá chình, nhiều người tê bì toàn thân

Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Gặp lại vợ cũ sau bao ngày xa cách, nhìn cái bụng bầu vượt mặt và câu nói của cô ấy khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Gặp lại vợ cũ sau bao ngày xa cách, nhìn cái bụng bầu vượt mặt và câu nói của cô ấy khiến tôi quỵ ngã vì hối hận

Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng 3 lần ép vợ đi xét nghiệm ADN để rồi "hóa đá" khi nhận kết quả cuối cùng

Con gái càng lớn càng xinh đẹp khác lạ, chồng 3 lần ép vợ đi xét nghiệm ADN để rồi "hóa đá" khi nhận kết quả cuối cùng

Chồng thản nhiên dắt "trai lạ" về nhà ở chung với vợ, tôi rụng rời tay chân khi biết mục đích thực sự của màn sắp đặt này

Chồng thản nhiên dắt "trai lạ" về nhà ở chung với vợ, tôi rụng rời tay chân khi biết mục đích thực sự của màn sắp đặt này

Thấy bố chồng bỗng dưng yêu đời mua hoa về cắm, tôi lén đẩy cửa nhìn vào rồi "ngã quỵ" khi thấy người đang ngồi đợi ông

Thấy bố chồng bỗng dưng yêu đời mua hoa về cắm, tôi lén đẩy cửa nhìn vào rồi "ngã quỵ" khi thấy người đang ngồi đợi ông

Bắt quả tang anh trai lẻn vào phòng giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "rụng rời" tay chân

Bắt quả tang anh trai lẻn vào phòng giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "rụng rời" tay chân