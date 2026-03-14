Đi công tác 3 tháng bỗng bế bé sơ sinh về nhà, chị dâu vừa mở lời giải thích đã khiến anh trai tôi quỵ ngã, mẹ tôi khóc không thành tiếng

Tâm sự Eva 14/03/2026 11:13

Sau đó, chị dâu tôi kể lại chuyện tày trời anh trai tôi gây ra. Anh trai tôi là người chồng ngoại tình, lén lút ra ngoài tìm nhân tình. Anh chơi đùa bóc bánh trả tiền thì còn dễ, đằng này anh qua lại cô gái mới 22 tuổi, làm cô ta có bầu.

Cách đây không lâu, chị dâu tôi bỗng thông báo đi công tác xa nhà 3 tháng. Gia đình tôi khá ngỡ bất ngờ vì công việc của chị từ trước đến nay ít khi phải đi làm xa nhà. Cùng lắm là chị chỉ đi khoảng vài ngày, còn lần này là tận 3 tháng.

Chị dâu của tôi từ khi lấy anh trai tôi thì sống rất khuôn phép, được lòng cả gia đình chồng. Chẳng ngờ được, chị vừa xa nhà 3 tháng thì trở về với một đứa trẻ mới sinh trên tay. Khỏi phải nói, cả nhà tôi điêu đứng kinh ngạc. Không lẽ chị đi công tác, tình cờ thấy đứa trẻ bị bỏ rơi rồi thương tình mà mang về nhà nuôi? Nhưng vợ chồng anh trai tôi đã có hai con đủ trai gái, giờ nhận thêm con nuôi thì sẽ tốn kém hơn.

 

Khi mọi người hỏi dồn dập đứa trẻ là con của ai, chị dâu chần chừ rồi thở dài trả lời: “Đây là máu mủ của chồng con”. Anh trai tôi đứng bên cạnh tái mặt, run rẩy tay chân. Vì quá hoảng sợ, anh ngã sụp xuống cầu xin vợ tha thứ cho tội lỗi của mình.

Đi công tác 3 tháng bỗng bế bé sơ sinh về nhà, chị dâu vừa mở lời giải thích đã khiến anh trai tôi quỵ ngã, mẹ tôi khóc không thành tiếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị dâu tôi kể lại chuyện tày trời anh trai tôi gây ra. Anh trai tôi là người chồng ngoại tình, lén lút ra ngoài tìm nhân tình. Anh chơi đùa bóc bánh trả tiền thì còn dễ, đằng này anh qua lại cô gái mới 22 tuổi, làm cô ta có bầu. Chị dâu tôi nói cô ta chỉ là nạn nhân của chồng mình, không hề biết anh đã có gia đình.

Anh trai tôi sau khi biết mình gây họa thì bỏ chạy, bỏ lại người phụ nữ kia loay hoay không có điều kiện sinh và nuôi con. Chị dâu tôi biết chuyện thì âm thầm liên lạc với cô ta. Chị nghĩ dù sao thì đứa trẻ cũng là máu mủ của chồng mình. Chị chu cấp tiền, giúp cô ta dưỡng thai rồi sinh con. Vì thai yếu, thể trạng của cô ta không khỏe nên chị phải đến chăm sóc mẹ con cô ta suốt 3 tháng qua.

Sau khi nhân tình của chồng sinh con khỏe mạnh, chị mang đứa trẻ về để cô ta làm lại cuộc đời mới. Mẹ tôi nghe xong thì bàng hoàng rồi khóc nức nở. Bà cảm ơn chị dâu đã thấu tình đạt lý, cảm ơn chị đã sống tình nghĩa với gia đình tôi. Mẹ tôi còn bắt con trai mình phải thề trước bàn thờ tổ tiên không bao giờ được làm chuyện có lỗi với vợ nữa. Còn tôi thì thật sự nể phục chị dâu, có thể nuốt nước mắt vào trong để sống bao dung như chị thì trên đời này có được mấy người?

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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