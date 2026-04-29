Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026, 3 con giáp chạm nóc giàu sang, may mắn ngập lối, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 29/04/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chạm nóc giàu sang, may mắn ngập lối, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026, sự nghiệp phát triển thuận lợi, tuổi Thìn có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, quyền lợi trong công việc sớm được thỏa đáng, có cơ hội cạnh tranh với người khác, đầu óc linh hoạt, kiến ​​thức phong phú sẽ khiến tuổi này vô cùng nổi bật.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026, 3 con giáp chạm nóc giàu sang, may mắn ngập lối, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính tài trợ mệnh, tiền bạc tăng sinh rất nhanh. Ngày này may mắn mỉm cười, Thìn có thể đầu tư làm ăn kiếm tiền hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh, sẽ có tin vui tìm đến tuổi này sớm.

Điểm sáng trong ngày của Thìn không thể không nhắc đến đường tình cảm. Ngày có ngũ hành Thổ sinh Kim, Thìn rất được lòng mọi người xung quanh, con giáp thân thiện hòa đồng này giúp được khá nhiều người và gây ấn tượng mạnh nhờ sự khéo léo và vui tính của mình.

Con giáp tuổi Tý  

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026, tuổi Tý có khá nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày mới này, thế nhưng bản mệnh đừng vội vã mà hãy từ từ chọn lựa. Với sự trợ giúp của Thiên Tài hứa hẹn tuổi Tý sẽ có lựa chọn rất đúng đắn, tài lộc thu về cho mình không ít chút nào.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026, 3 con giáp chạm nóc giàu sang, may mắn ngập lối, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có thể những thành công ban đầu khiến tuổi Tý cảm thấy tự tin và thích đi khoe chúng với mọi người. Tuy nhiên bản mệnh nên hiểu rằng chỉ nên xem đó là động lực mà thôi vì khó khăn vẫn còn đó, mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn đảm bảo đâu.

Nhờ có sức mạnh của Tam Hội cục mà mọi người đều sẽ dễ dàng bị thu hút bởi nét hấp dẫn tự nhiên của tuổi Tý. Con giáp này sẽ có cơ hội sửa chữa những sai lầm liên quan đến việc truyền tải thông tin mà bản thân đã không may gây ra trước đây.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026, tuổi Mùi nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh nhờ sự thông minh, chín chắn, dù thành công cũng không ham danh lợi của mình. Hãy phát huy điểm mạnh để có thể tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026, 3 con giáp chạm nóc giàu sang, may mắn ngập lối, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính tài xuất hiện, điều này sẽ đảm bảo nguồn thu nhập trong ngày hôm nay cho tuổi Mùi. Bản mệnh có thể sẽ cần phải mua sắm nhiều thứ trong thời điểm nhạy cảm này và có tiền lận lưng giúp bản mệnh thấy an tâm hơn nhiều.

Tuy nhiên ngày mới có điềm báo cho thấy quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và đối phương đang không được suôn sẻ. Hai người đang gặp nhiều cản trở cũng như khó khăn khiến đôi bên đều chán nản. Có những mối nghi ngờ, hiềm khích nảy sinh bất chấp tình cảm đã gửi trao.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 22/4/2026, 3 con giáp hanh thông tài vận, Phú Quý ngập nhà, tha hồ tiêu pha chẳng cần nhìn giá

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 22/4/2026, 3 con giáp hanh thông tài vận, Phú Quý ngập nhà, tha hồ tiêu pha chẳng cần nhìn giá

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hanh thông tài vận, Phú Quý ngập nhà, tha hồ tiêu pha chẳng cần nhìn giá vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 22/4/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 3 giờ 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc