Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm

Đời sống 29/04/2026 05:30

Tối 28/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Bạch Mai đang điều tra vụ bạo hành xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 28/4, Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh đã kịp thời can thiệp và hỗ trợ một phụ nữ bị chồng bạo hành tại khu vực phường Bạch Mai.

Theo công an, khoảng 1h15 ngày 26/4, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ gây rối tại khu vực ngõ 229 Minh Khai (phường Bạch Mai).

Nhận thông tin, Đội cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, tổ công tác phát hiện chị N.T.K.D. (35 tuổi) trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, bất ổn.

Cảnh sát đưa người chồng về trụ sở - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua xác minh ban đầu, chị D. cho biết bị chồng là Đ.V.H. hành hung, đe dọa nên đã bỏ chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng đã kịp thời trấn an, đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Đồng thời khống chế nghi phạm Đ.V.H., đưa về trụ sở Công an phường Bạch Mai để xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc tại hai doanh nghiệp trên địa bàn phường Nam Nha Trang.

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm

Sau hôm nay, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau hôm nay, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/4/2026), Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/4/2026), Thần Tài mở cửa, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Cuối ngày hôm nay (29/4/2026), 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (29/4/2026), 3 con giáp 'càn quét tài lộc của Thần Tài', tiền bạc dư dả, của nả dư dôi hơn thiên hạ

Tử vi thứ Tư 29/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Tư 29/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

NÓNG: 'Bóc trần' hai công ty kinh doanh hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc

