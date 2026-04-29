Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm

Đời sống 29/04/2026 05:30

Tối 28/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Bạch Mai đang điều tra vụ bạo hành xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 28/4, Công an TP Hà Nội cho biết lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh đã kịp thời can thiệp và hỗ trợ một phụ nữ bị chồng bạo hành tại khu vực phường Bạch Mai.

Theo công an, khoảng 1h15 ngày 26/4, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra vụ gây rối tại khu vực ngõ 229 Minh Khai (phường Bạch Mai).

Nhận thông tin, Đội cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại đây, tổ công tác phát hiện chị N.T.K.D. (35 tuổi) trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, bất ổn.

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm - Ảnh 1
Cảnh sát đưa người chồng về trụ sở - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua xác minh ban đầu, chị D. cho biết bị chồng là Đ.V.H. hành hung, đe dọa nên đã bỏ chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng đã kịp thời trấn an, đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Đồng thời khống chế nghi phạm Đ.V.H., đưa về trụ sở Công an phường Bạch Mai để xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

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