Chẳng cần đi xa, lễ 1/5 vẫn vui vẻ với món kem sữa dừa mát lạnh 'siêu dính'

Đừng lo nếu bạn không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp, vì công thức làm kem này cực kỳ đơn giản và 'bất bại'. Ngay cả những người lần đầu thử sức cũng chắc chắn thành công với mẻ kem mịn mướt, chuẩn vị ngay từ lần đầu tiên.
KEM SỮA DỪA
Nguyên liệu:
- 30gr dừa tươi nạo sợi
- 300ml sữa tươi
- 250ml sữa đặc
- 400ml nước cốt dừa
- 30gr sữa bột
- 25gr bột bắp
- Muối
- Khuôn làm kem: khuôn silicon, khuôn nhựa...
Cách làm:
- Chuẩn bị 1 chiếc nồi sạch đổ: 250ml sữa tươi, 250ml sữa đặc, 400ml nước cốt dừa và khuấy đều tay để các nguyên liệu được hòa với nhau.
- Tiếp tục cho dừa tươi nạo sợi, một ít muối vào khuấy tiếp
- Đun hỗn hợp ở lửa trung bình và luôn khuấy đều để hỗn hợp không bị khét
- Khi hỗn hợp sữa được 70°C thì cho 30gr sữa bột vào
- Đổ 50ml sữa còn lại vào 25gr bột bắp, tiếp tục đổ vào nồi hỗn hợp.
- Khi nồi hỗn hợp sôi lăn tăn thì tắt bếp và để nguội mới đổ vào khuôn kem
- Cho vào ngăn đá khoảng 12 giờ để kem được đông cứng hơn
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Hà My