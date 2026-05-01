Chẳng cần đi xa, lễ 1/5 vẫn vui vẻ với món kem sữa dừa mát lạnh 'siêu dính'

Món ngon mỗi ngày 01/05/2026 05:00

Đừng lo nếu bạn không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp, vì công thức làm kem này cực kỳ đơn giản và 'bất bại'. Ngay cả những người lần đầu thử sức cũng chắc chắn thành công với mẻ kem mịn mướt, chuẩn vị ngay từ lần đầu tiên.

KEM SỮA DỪA

Chẳng cần đi xa, lễ 1/5 vẫn vui vẻ với món kem sữa dừa mát lạnh 'siêu dính' - Ảnh 1

Nguyên liệu:

- 30gr dừa tươi nạo sợi

- 300ml sữa tươi

- 250ml sữa đặc

- 400ml nước cốt dừa

- 30gr sữa bột 

- 25gr bột bắp

- Muối

- Khuôn làm kem: khuôn silicon, khuôn nhựa...

Cách làm:

- Chuẩn bị 1 chiếc nồi sạch đổ: 250ml sữa tươi, 250ml sữa đặc, 400ml nước cốt dừa và khuấy đều tay để các nguyên liệu được hòa với nhau.

- Tiếp tục cho dừa tươi nạo sợi, một ít muối vào khuấy tiếp

- Đun hỗn hợp ở lửa trung bình và luôn khuấy đều để hỗn hợp không bị khét

Chẳng cần đi xa, lễ 1/5 vẫn vui vẻ với món kem sữa dừa mát lạnh 'siêu dính' - Ảnh 2

 

- Khi hỗn hợp sữa được 70°C thì cho 30gr sữa bột vào

- Đổ 50ml sữa còn lại vào 25gr bột bắp, tiếp tục đổ vào nồi hỗn hợp.

- Khi nồi hỗn hợp sôi lăn tăn thì tắt bếp và để nguội mới đổ vào khuôn kem 

 Chẳng cần đi xa, lễ 1/5 vẫn vui vẻ với món kem sữa dừa mát lạnh 'siêu dính' - Ảnh 3

- Cho vào ngăn đá khoảng 12 giờ để kem được đông cứng hơn

 Chẳng cần đi xa, lễ 1/5 vẫn vui vẻ với món kem sữa dừa mát lạnh 'siêu dính' - Ảnh 4

 

Chúc mọi người làm thành công!  

Nguồn: Fb Nguyễn Hà My

Bí kíp làm kem bơ sữa dừa ngon đúng điệu: Béo bùi, mát lạnh, ăn một thìa là nhớ mãi

Bí kíp làm kem bơ sữa dừa ngon đúng điệu: Béo bùi, mát lạnh, ăn một thìa là nhớ mãi

Chẳng cần máy móc cầu kỳ, công thức này sẽ mang đến cho bạn một mẻ kem láng mịn tuyệt đối và nói không với dăm đá. Điểm cộng lớn nhất chính là vị ngọt thanh tự nhiên, không hề gắt, giúp cả gia đình có thể thoải mái thưởng thức mà không lo bị ngán hay quá nhiều đường.

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