Tìm lại hương vị xưa với cách làm kem chuối mít thơm nức, béo ngậy tại nhà

Món ngon mỗi ngày 22/02/2026 11:30

Trưa nắng đổ lửa, cả xóm đang thiu thiu ngủ thì tiếng chuông 'quyền năng' ấy vang lên. Thế là lũ trẻ con cuống cuồng vắt giò lên cổ, í ớt gọi nhau chạy bay ra đầu ngõ cho kịp bác bán kem. Cái cảm giác cầm trên tay miếng kem mát lạnh tê lưỡi, hít hà vị ngọt lịm giữa trưa nắng đúng là hạnh phúc chẳng gì bằng.

Tìm lại hương vị xưa với cách làm kem chuối mít thơm nức, béo ngậy tại nhà - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Chuối sứ 7 hoặc 8 quả cắt hạt lựu

Mít cắt nhỏ.

1lon nước cốt dừa

200gr sữa ông thọ

20gr đường

1h sữa chua

200gr dừa nạo

100gr đậu phộng rang.

15gr bột bắp hoặc bột năng.

Tìm lại hương vị xưa với cách làm kem chuối mít thơm nức, béo ngậy tại nhà - Ảnh 2

Cách làm:

Đun sữa đặc + cốt dừa + sữa chua cho sôi lăn tăn.

Cho 2muỗng nước vào 15gr bột bắp khuấy cho tan.

Đổ chung nguyên liệu vào, khuấy đều. Tắt bếp chờ cho nguội rồi mới cho mít + chuối + đậu phộng + dừa sợi vào trộn đều rồi cho ra túi, cắm thêm que tre vào là xong.

Để tủ đá vài giờ cho đông lại rồi thưởng thức nhé.

Tìm lại hương vị xưa với cách làm kem chuối mít thơm nức, béo ngậy tại nhà - Ảnh 3

Nguồn: FB Thu Hà Giang.

