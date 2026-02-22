Chỉ 20 phút cho món bò nhúng mắm ruốc siêu ngon, thịt mềm mọng không thua gì ngoài hàng

Món ngon mỗi ngày 22/02/2026 05:30

Đổi gió cho bữa tiệc cuối tuần với đặc sản bò nhúng mắm ruốc – món ăn khiến bất kỳ tâm hồn ăn uống nào cũng phải 'liêu xiêu'. Cái hay của món này là sự hòa quyện hoàn hảo giữa vị ngọt tự nhiên của thịt bò và hương thơm nồng nàn, đậm đà của mắm ruốc chín tới. Chấm một miếng thịt mềm tan, bạn sẽ hiểu vì sao món ăn này lại có sức hút mãnh liệt đến vậy.

Món bò nhúng mắm ruốc là sự kết hợp hài hoà nhiều loại gia vị như mắm ruốc, sả, ớt tạo nên hương vị đặc trưng mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Đây là một trong các món ăn từ thịt bò ngon và nổi tiếng. Tuy vậy, nó lại mang một nét rất dân dã, bình dị, rất truyền thống của phong cách ẩm thực Việt.

Chỉ 20 phút cho món bò nhúng mắm ruốc siêu ngon, thịt mềm mọng không thua gì ngoài hàng - Ảnh 1

Đây không những là món ăn ngon miệng mà còn bổ sung nguồn dinh dưỡng tối đa cho gia đình. Bò chứa nhiều protein và các khoáng chất, giúp phát triển cơ bắp, bổ máu, tăng cường trí nhớ và cung cấp năng lượng hiệu quả.

 Chỉ 20 phút cho món bò nhúng mắm ruốc siêu ngon, thịt mềm mọng không thua gì ngoài hàng - Ảnh 2 

Để làm được món ngon này bạn cần chuẩn bị nguyên liệu và thực hiện theo các bước dưới đây nhé!

Nguyên liệu cần có

 

- Thịt bò (bạn có thể chọn phần bắp hoặc thăn bò, nhưng bắp bò sẽ giúp cho ngon ăn ngon miệng hơn)

- Rau ăn kèm tuỳ thích (cải, nấm, rau muống, mồng tơi...)

- Mắm ruốc

- 1/2 trái thơm

- Hành tây

- Nước dừa

- Các loại gia vị: sả, hành tây, tỏi, ớt.

Các bước chế biến

- Trước tiên phi tỏi vàng, cho một ít vào thịt bò. Còn lại để trong nồi, cho tiếp sả và ớt băm nhuyễn vào phi thơm. Tiếp theo cho 1 muỗng canh sate, 2-3 muỗng canh mắm ruốc đảo đều, rồi cho nước dừa vào. Cho vào nồi 1 lít nước dừa hoặc dùng một nửa nước dừa một nửa nước đun sôi để nguội. Nước dùng sôi thì cho thơm xắt lát, để nước dùng thêm đậm đà bạn nên dùng đường phèn. Cho hành lá, hành tây vào là xong.

- Bắp bò thái thành lát mỏng, ướp với một muỗng canh nước mắm và dầu ăn rồi xếp ra dĩa. Rắc sả, hành tây, ớt và ít tỏi phi lên trên.

- Nước chấm: 1 muỗng canh mắm ruốc, 3 muỗng canh nước dùng, sả tỏi ớt băm nhuyễn.

Chỉ 20 phút cho món bò nhúng mắm ruốc siêu ngon, thịt mềm mọng không thua gì ngoài hàng - Ảnh 3

- Món ăn sẽ ngon hơn nếu bạn ăn kèm với phở, bún hoặc mì.

Chỉ 20 phút cho món bò nhúng mắm ruốc siêu ngon, thịt mềm mọng không thua gì ngoài hàng - Ảnh 4

Vào những ngày cuối tuần hay tụ họp bạn bè bạn có thể chế biến món ăn này để đổi vị nhé. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: FB Bếp nha

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