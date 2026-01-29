Đừng làm khô bò ăn Tết nếu chưa biết 'tuyệt chiêu' này: Miếng bò dai mềm, đậm đà đúng chuẩn ngoài hàng

Trong dịp Tết Bính Ngọ này, miếng bò khô, dai ngọt, thơm ngon cùng gia vị nhấm nháp cùng ngụm bia thì còn gì bằng...

Nâng tầm khay mứt Tết với món khô bò tự làm đậm đà vị truyền thống. Những thớ thịt bò được tuyển chọn kỹ lưỡng, giữ trọn độ ngọt và dai mềm, hòa quyện cùng công thức gia vị bí truyền. Đây chính là món 'mồi bén' không thể thiếu trên bàn tiệc đón khách, càng nhấm nháp cùng bia hay rượu vang lại càng thấy vị ngon thêm phần thăng hoa.

Nguyên liệu:

- Bò: 1 kg (chọn mông mặt không bị khô và thớ dài, sau đó thái dọc thớ dày 0,5cm

- Sả: 7 củ băm nhỏ (xay nhuyễn)

- Tiêu: 1 thìa cafe

- Ớt bột : 2 thìa canh (ăn ít cay cho 1 thìa)

- Bột cà ri: 4 thìa.

- Bột nghệ: 5 thìa.

- Gừng: 2 nhánh nhỏ.

- Ớt tươi : 4 quả.

- Tỏi: 1 củ băm hoặc xay.

- Rượu trắng : 2 thìa canh

- Đường : 3 thìa canh

- Ngũ vị hương: 1 gói

- Dầu hào : 3 thìa canh

- Xì dầu: 4 thìa canh

- Mì chính: 2 thìa cafe

- Tương ớt: 3 thìa canh

- Dầu điều: 3 thìa canh.

Gia vị để làm khô bò.

Cách làm:

- Cho tất cả các nguyên liệu trên vào trộn chung thành hỗn hợp sau đó ướp từng miếng thịt bò vào ướp qua đêm cho ngấm gia vị.

- Lấy bò ra khỏi tủ lạnh cho bớt lạnh.

- Xếp từng miếng thịt bò lên vỉ nướng và nướng 20 phút sau đó trở mặt để tiếp 10 phút với nhiệt độ 180 độ cho bò chín.

- Nướng tới đâu dần tới đó.

- Dần được miếng nào lại cho vào nước ướp bò còn lại.

- Lại tiếp tục xếp từng miếng bò lên vỉ nướng giảm lò xuống còn 110 độ, 15-20 phút lật miếng bò khoảng 2 lần cho mỗi mặt và gắp ra mâm cho nguội rồi lại tiếp tục cho vào lò nướng cho tới khi bò khô, trong mềm là được.

Lưu ý: Trong quá trình nướng đặt 1 cái đũa miệng lò, để hơi thoát ra ngoài.

Thành phẩm ngon tuyệt vời.

Chúc chị em thành công!

Nguồn: FB Vũ Hiên

